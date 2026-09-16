Θεσσαλονίκη: Ποινική δίωξη στους δύο ανήλικους που ξυλοκόπησαν 17χρονο συμμαθητή τους έξω από σχολείο
Θεσσαλονίκη: Ποινική δίωξη στους δύο ανήλικους που ξυλοκόπησαν 17χρονο συμμαθητή τους έξω από σχολείο
Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά τον χτύπησαν και του πέταξαν πέτρα
Ποινική δίωξη άσκησε ο Εισαγγελέας σε βάρος των δυο μαθητών λυκείου που συνελήφθησαν για επίθεση σε βάρος του 17χρονου συμμαθητή τους, έξω από σχολικό συγκρότημα των Πεύκων, στη Θεσσαλονίκη.
Οι δύο ανήλικοι, 16 και 17 ετών, διώκονται για σωματική βλάβη αδύναμων προσώπων, έργω εξύβριση και φθορά ξένης ιδιοκτησίας. Οι κατηγορούμενοι παραπέμφθηκαν να δικαστούν με ρητή δικάσιμο και αφέθηκαν ελεύθεροι.
Η επίθεση έγινε το μεσημέρι της Τρίτης έξω από το σχολείο για ασήμαντη αφορμή, όταν οι δύο νεαροί μαζί με έναν ακόμη συμμαθητή τους, αφού εξύβρισαν τον 17χρονο, τον χτύπησαν και του πέταξαν πέτρα.
Το θύμα τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.
Οι δύο ανήλικοι, 16 και 17 ετών, διώκονται για σωματική βλάβη αδύναμων προσώπων, έργω εξύβριση και φθορά ξένης ιδιοκτησίας. Οι κατηγορούμενοι παραπέμφθηκαν να δικαστούν με ρητή δικάσιμο και αφέθηκαν ελεύθεροι.
Η επίθεση έγινε το μεσημέρι της Τρίτης έξω από το σχολείο για ασήμαντη αφορμή, όταν οι δύο νεαροί μαζί με έναν ακόμη συμμαθητή τους, αφού εξύβρισαν τον 17χρονο, τον χτύπησαν και του πέταξαν πέτρα.
Το θύμα τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.
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