Συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με την Αφρόδιτη Νέστορα στο Μαξίμου, τι συζήτησαν

Η πολιτεύτρια της ΝΔ παραμένει ενεργή πολιτικά μετά την τρομοκρατική επίθεση στο σπίτι της στη Θεσσαλονίκη, την 1η Ιουλίου, από την οποία έχασε τη ζωή της η μητέρα της