Συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με την Αφρόδιτη Νέστορα στο Μαξίμου, τι συζήτησαν
Συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με την Αφρόδιτη Νέστορα στο Μαξίμου, τι συζήτησαν
Η πολιτεύτρια της ΝΔ παραμένει ενεργή πολιτικά μετά την τρομοκρατική επίθεση στο σπίτι της στη Θεσσαλονίκη, την 1η Ιουλίου, από την οποία έχασε τη ζωή της η μητέρα της
Με την πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας στην Α' Θεσσαλονίκης Αφροδίτη Νέστορα συναντήθηκε χθες ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο Μέγαρο Μαξίμου, μετά τη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου.
Η συνάντηση είχε ιδιαίτερο πολιτικό αλλά και προσωπικό χαρακτήρα, καθώς η κυρία Νέστορα παραμένει ενεργή πολιτικά μετά την τρομοκρατική επίθεση στο σπίτι της στη Θεσσαλονίκη, την 1η Ιουλίου, από την οποία έχασε τη ζωή της η μητέρα της, ενώ η ίδια τραυματίστηκε.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η συζήτηση με τον πρωθυπουργό ήταν εφ' όλης της ύλης, με ιδιαίτερη έμφαση στη Θεσσαλονίκη, τις προοπτικές και την αναπτυξιακή πορεία της πόλης.
Με ανάρτησή της μετά τη συνάντηση, η Αφροδίτη Νέστορα αναφέρθηκε τόσο στη συμπαράσταση που είχε δεχθεί από τον πρωθυπουργό μετά την επίθεση όσο και στη συζήτησή τους για την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας και το μέλλον της Θεσσαλονίκης.
«Είχα την τιμή να συναντήσω τον πρωθυπουργό Kyriakos Mitsotakis στο γραφείο του στο Μέγαρο Μαξίμου. Τον ευχαρίστησα για την πρόσκληση και τη συμπαράστασή του μετά το τρομοκρατικό χτύπημα στο σπίτι μου που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο της μητέρας μου, το δικό μου σοβαρό τραυματισμό, τον τραυματισμό του πατέρα μου και άλλων ενοίκων της πολυκατοικίας που μένω ενώ στη συζήτηση τονίστηκε η επιτακτική ανάγκη η τρομοκρατία να ξεριζωθεί και ομόθυμα ο πολιτικός κόσμος να σταθεί απέναντί της «λόγω και έργω». Με τον Πρωθυπουργό συζητήσαμε φυσικά και για τη Θεσσαλονίκη, τις προοπτικές της και την αναπτυξιακή της πορεία», αναφέρει στην ανάρτησή της.
Η συνάντηση είχε ιδιαίτερο πολιτικό αλλά και προσωπικό χαρακτήρα, καθώς η κυρία Νέστορα παραμένει ενεργή πολιτικά μετά την τρομοκρατική επίθεση στο σπίτι της στη Θεσσαλονίκη, την 1η Ιουλίου, από την οποία έχασε τη ζωή της η μητέρα της, ενώ η ίδια τραυματίστηκε.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η συζήτηση με τον πρωθυπουργό ήταν εφ' όλης της ύλης, με ιδιαίτερη έμφαση στη Θεσσαλονίκη, τις προοπτικές και την αναπτυξιακή πορεία της πόλης.
Με ανάρτησή της μετά τη συνάντηση, η Αφροδίτη Νέστορα αναφέρθηκε τόσο στη συμπαράσταση που είχε δεχθεί από τον πρωθυπουργό μετά την επίθεση όσο και στη συζήτησή τους για την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας και το μέλλον της Θεσσαλονίκης.
«Είχα την τιμή να συναντήσω τον πρωθυπουργό Kyriakos Mitsotakis στο γραφείο του στο Μέγαρο Μαξίμου. Τον ευχαρίστησα για την πρόσκληση και τη συμπαράστασή του μετά το τρομοκρατικό χτύπημα στο σπίτι μου που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο της μητέρας μου, το δικό μου σοβαρό τραυματισμό, τον τραυματισμό του πατέρα μου και άλλων ενοίκων της πολυκατοικίας που μένω ενώ στη συζήτηση τονίστηκε η επιτακτική ανάγκη η τρομοκρατία να ξεριζωθεί και ομόθυμα ο πολιτικός κόσμος να σταθεί απέναντί της «λόγω και έργω». Με τον Πρωθυπουργό συζητήσαμε φυσικά και για τη Θεσσαλονίκη, τις προοπτικές της και την αναπτυξιακή της πορεία», αναφέρει στην ανάρτησή της.
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