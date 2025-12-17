Ήρθη η ασυλία της Κωνσταντοπούλου, ερωτήματα της ΝΔ για ΜΚΟ στην οποία εμφανίζεται ως μέτοχος μαζί με το κόμμα της
Ήρθη η ασυλία της Κωνσταντοπούλου, ερωτήματα της ΝΔ για ΜΚΟ στην οποία εμφανίζεται ως μέτοχος μαζί με το κόμμα της
«Δηλώνει το μερίδιό της στο πόθεν έσχες και το κόμμα στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής; Αναμένουμε απαντήσεις» αναφέρει το κυβερνών κόμμα
Με 225 ψήφους «υπέρ», έναντι 5 «κατά» και 17 «παρών» η Ολομέλεια αποφάσισε την άρση της ασυλίας της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου, σχετικά με την μηνυτήρια αναφορά που της έχει καταθέσει η δημοσιογράφος Βασιλική Πολύζου για συκοφαντική δυσφήμιση και μη καταβολή δεδουλευμένων.
Η μηνύτρια υποστηρίζει ότι η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας την αποκάλεσε «απατεώνισσα» και ότι της οφείλει χρηματικά ποσά από περίοδο κατά την οποία η ίδια αναφέρει, εργαζόταν για το κόμμα της κας Κωνσταντοπούλου
Κατά την τοποθέτησή της στην Ολομέλεια, η Ζωή Κωνσταντοπούλου χαρακτήρισε τη μήνυση υποκινούμενη από τη Νέα Δημοκρατία και επανέλαβε τη δέσμευσή της, λέγοντας: «για κάθε ψευδομήνυση από τη ΝΔ θα κάνω τρεις στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Οπότε, ξεκινάμε!». Εν τω μεταξύ, σύμφωνα με την δικογραφία η κα Πολύζου υποστηρίζει μεταξύ άλλων ότι πληρωνόταν από ΜΚΟ στην οποία φέρεται να μετέχει ως εταίρος η κα Κωνσταντοπούλου και η Πλεύση Ελευθερίας. Μάλιστα, όπως αναφέρεται, στην δικογραφία έχουν συμπεριληφθεί και τα σχετικά τιμολόγια.
Για την υπόθεση, πηγές της ΝΔ σχολίασαν πως «προκαλεί εντύπωση το γεγονός ότι η κα Ζωή Κωνσταντοπούλου, στην Ολομέλεια, δεν βρήκε λέξη να πει για τα ερωτήματα που τέθηκαν για την ΜΚΟ στην οποία η ίδια είναι εταίρος, όπως και το κόμμα της. Ποια είναι τα οικονομικά στοιχεία και οι χρηματοδότες; Τηρεί τους κανόνες χρηματοδότησης κομμάτων; Δηλώνει το μερίδιο της στο πόθεν έσχες και το κόμμα στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής; Αναμένουμε απαντήσεις».
Αναφερόμενη στην ουσία της υπόθεσης, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας αμφισβήτησε τη δημοσιογραφική ιδιότητα της Βασιλικής Πολύζου. Παράλληλα υποστήριξε ότι οι τέσσερις δημοσιογράφοι που η μηνύτρια επικαλείται ως μάρτυρες έχουν «διαψεύσει κατηγορηματικά» τον διάλογο που η ίδια περιγράφει στη μήνυση. Ζήτησε επίσης από τον βουλευτή της ΝΔ Δημήτρη Μαρκόπουλο, ο οποίος αναφέρεται στην υπόθεση, να απαντήσει αν είναι ο εμπνευστής διαλόγου που η Βασιλική Πολύζου αποδίδει σε δημοσιογράφο της ΕΡΤ. Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας ανέφερε ακόμη ότι η Βασιλική Πολύζου «δεν ήταν ποτέ εργαζόμενη στην Πλεύση Ελευθερίας», παραδεχόμενη ωστόσο ότι μέσω «μιας ΙΚΕ – φάντασμα» έχει εισπράξει περίπου 40.000 ευρώ μέσα σε πέντε μήνες, ενώ, όπως είπε, διεκδικεί επιπλέον 20.000 ευρώ.
Από την ΚΟ της ΝΔ ο Νότης Μηταράκης ανέφερε «αν ο μηνυτής έχει δίκιο ή άδικο δεν είναι κάτι που έχουμε άποψη. Θέλω να θέσω κάποια ερωτήματα. Εμφανίζεται ως εργοδότης μέσω τιμολογίου της μηνύτριας και μια ΜΚΟ. Οι μέτοχοι είναι η κα Κωνσταντοπούλου προσωπικά και η Πλεύση Ελευθερίας. Εγώ δεν γνωρίζω την μη κερδοσκοπική εταιρία αλλά επειδή είναι μέτοχος, δεν δημοσιεύει οικονομικά στοιχεία; Ποιος είναι ο κύκλος εργασιών της; Η κα Κωνσταντοπούλου δηλώνει την σχέση της στο πόθεν έσχες; Καταθέτει και τα στοιχεία της θυγατρικής της; Υπάρχουν πολύ αυστηροί κανόνες για το ποιοι έχουν δικαίωμα και με ποια ποσά μπορούν να χρηματοδοτούν πολιτικά κόμματα. Είναι εύλογα ερωτήματα που πρέπει να απαντηθούν. Μου θυμίζει την ιστορία με την θυγατρική του ΣΥΡΙΖΑ που χρηματοδοτούσε την ΑΥΓΗ από την Κύπρο».
Η μηνύτρια υποστηρίζει ότι η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας την αποκάλεσε «απατεώνισσα» και ότι της οφείλει χρηματικά ποσά από περίοδο κατά την οποία η ίδια αναφέρει, εργαζόταν για το κόμμα της κας Κωνσταντοπούλου
Κατά την τοποθέτησή της στην Ολομέλεια, η Ζωή Κωνσταντοπούλου χαρακτήρισε τη μήνυση υποκινούμενη από τη Νέα Δημοκρατία και επανέλαβε τη δέσμευσή της, λέγοντας: «για κάθε ψευδομήνυση από τη ΝΔ θα κάνω τρεις στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Οπότε, ξεκινάμε!». Εν τω μεταξύ, σύμφωνα με την δικογραφία η κα Πολύζου υποστηρίζει μεταξύ άλλων ότι πληρωνόταν από ΜΚΟ στην οποία φέρεται να μετέχει ως εταίρος η κα Κωνσταντοπούλου και η Πλεύση Ελευθερίας. Μάλιστα, όπως αναφέρεται, στην δικογραφία έχουν συμπεριληφθεί και τα σχετικά τιμολόγια.
Για την υπόθεση, πηγές της ΝΔ σχολίασαν πως «προκαλεί εντύπωση το γεγονός ότι η κα Ζωή Κωνσταντοπούλου, στην Ολομέλεια, δεν βρήκε λέξη να πει για τα ερωτήματα που τέθηκαν για την ΜΚΟ στην οποία η ίδια είναι εταίρος, όπως και το κόμμα της. Ποια είναι τα οικονομικά στοιχεία και οι χρηματοδότες; Τηρεί τους κανόνες χρηματοδότησης κομμάτων; Δηλώνει το μερίδιο της στο πόθεν έσχες και το κόμμα στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής; Αναμένουμε απαντήσεις».
Αναφερόμενη στην ουσία της υπόθεσης, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας αμφισβήτησε τη δημοσιογραφική ιδιότητα της Βασιλικής Πολύζου. Παράλληλα υποστήριξε ότι οι τέσσερις δημοσιογράφοι που η μηνύτρια επικαλείται ως μάρτυρες έχουν «διαψεύσει κατηγορηματικά» τον διάλογο που η ίδια περιγράφει στη μήνυση. Ζήτησε επίσης από τον βουλευτή της ΝΔ Δημήτρη Μαρκόπουλο, ο οποίος αναφέρεται στην υπόθεση, να απαντήσει αν είναι ο εμπνευστής διαλόγου που η Βασιλική Πολύζου αποδίδει σε δημοσιογράφο της ΕΡΤ. Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας ανέφερε ακόμη ότι η Βασιλική Πολύζου «δεν ήταν ποτέ εργαζόμενη στην Πλεύση Ελευθερίας», παραδεχόμενη ωστόσο ότι μέσω «μιας ΙΚΕ – φάντασμα» έχει εισπράξει περίπου 40.000 ευρώ μέσα σε πέντε μήνες, ενώ, όπως είπε, διεκδικεί επιπλέον 20.000 ευρώ.
Από την ΚΟ της ΝΔ ο Νότης Μηταράκης ανέφερε «αν ο μηνυτής έχει δίκιο ή άδικο δεν είναι κάτι που έχουμε άποψη. Θέλω να θέσω κάποια ερωτήματα. Εμφανίζεται ως εργοδότης μέσω τιμολογίου της μηνύτριας και μια ΜΚΟ. Οι μέτοχοι είναι η κα Κωνσταντοπούλου προσωπικά και η Πλεύση Ελευθερίας. Εγώ δεν γνωρίζω την μη κερδοσκοπική εταιρία αλλά επειδή είναι μέτοχος, δεν δημοσιεύει οικονομικά στοιχεία; Ποιος είναι ο κύκλος εργασιών της; Η κα Κωνσταντοπούλου δηλώνει την σχέση της στο πόθεν έσχες; Καταθέτει και τα στοιχεία της θυγατρικής της; Υπάρχουν πολύ αυστηροί κανόνες για το ποιοι έχουν δικαίωμα και με ποια ποσά μπορούν να χρηματοδοτούν πολιτικά κόμματα. Είναι εύλογα ερωτήματα που πρέπει να απαντηθούν. Μου θυμίζει την ιστορία με την θυγατρική του ΣΥΡΙΖΑ που χρηματοδοτούσε την ΑΥΓΗ από την Κύπρο».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα