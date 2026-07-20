Χατζηβασιλείου: Να αποφασίσει η αντιπολίτευση αν συμφωνεί με τη διπλωματική αναβάθμιση και αμυντική θωράκιση της χώρας
Χατζηβασιλείου: Να αποφασίσει η αντιπολίτευση αν συμφωνεί με τη διπλωματική αναβάθμιση και αμυντική θωράκιση της χώρας
Ο υφυπουργός Εξωτερικών τόνισε ότι η Τουρκία σήμερα επιχειρεί να αποκτήσει αυτά που για την Ελλάδα είναι ήδη συμφωνημένα
«Ας αποφασίσουν από την αντιπολίτευση για τη διπλωματική αναβάθμιση της χώρας και για το αν στηρίζουν ή όχι την αμυντική θωράκιση», τόνισε μεταξύ άλλων ο Υφυπουργός Εξωτερικών, Τάσος Χατζηβασιλείου, μιλώντας στο ERTnews Radio 105.8 FM το πρωί της Δευτέρας, απαντώντας στις αιτιάσεις του Αλέξη Τσίπρα περί δήθεν «εθνικής ήττας» στην εξωτερική πολιτική.
Ο κ. Χατζηβασιλείου υπογράμμισε ότι η Τουρκία σήμερα επιχειρεί να αποκτήσει αυτά που για την Ελλάδα είναι ήδη συμφωνημένα. Αναφερόμενος στην κριτική της αντιπολίτευσης, ο Υφυπουργός Εξωτερικών διερωτήθηκε αν αποτελούν «εθνική ήττα» τα Rafale, τα F-35, τα εθνικά θαλάσσια πάρκα, ο θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός και η αποτύπωση σε ευρωπαϊκά κείμενα των απώτατων ορίων της δυνητικής ελληνικής υφαλοκρηπίδας. Όπως τόνισε, η κυβέρνηση Μητσοτάκη δεν παρακολουθεί απλώς τις εξελίξεις, αλλά κινείται προδραστικά, ενισχύοντας υποδειγματικά τις Ένοπλες Δυνάμεις και τη διεθνή θέση της χώρας.
Ο κ. Χατζηβασιλείου αναφέρθηκε και στην επιτυχία της ελληνικής διπλωματίας να κατοχυρώσει την αρχή της ομοφωνίας στο SAFE. Όπως σημείωσε, με τη διαπραγμάτευση του Υπουργού Εξωτερικών, κ. Γιώργου Γεραπετρίτη, διασφαλίστηκε ότι η Τουρκία δεν μπορεί να χρηματοδοτείται από ευρωπαϊκούς πόρους για την άμυνα, τη στιγμή που κατέχει παράνομα έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας και διατηρεί ενεργό casus belli εναντίον της Ελλάδας.
Στην έναρξη της συνέντευξής του, ο Υφυπουργός Εξωτερικών αναφέρθηκε στη μαύρη επέτειο της τουρκικής εισβολής στην Κύπρο, τονίζοντας ότι είναι ημέρα πένθους και περισυλλογής. Υπογράμμισε ότι η Αθήνα, σε σταθερή συνεργασία και συμπόρευση με τη Λευκωσία, παραμένει προσηλωμένη στην αναζήτηση συνολικής λύσης στη βάση της διζωνικής, δικοινοτικής ομοσπονδίας στο πλαίσιο των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Ξεκαθάρισε, παράλληλα, ότι λύση δύο κρατών στην Κύπρο δεν είναι αποδεκτή ούτε από την Αθήνα και τη Λευκωσία, ούτε από τα Ηνωμένα Έθνη και την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Αναφερόμενος στη Μέση Ανατολή, ο κ. Χατζηβασιλείου σημείωσε ότι η Ελλάδα εργάζεται σταθερά για διπλωματική αποκλιμάκωση της κρίσης. Όπως είπε, οι ελληνικές προτεραιότητες είναι η ειρήνευση στην περιοχή, η ελεύθερη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ και η ασφάλεια των θαλασσίων μεταφορών, καθώς και η αποτροπή νέου ράλι στις τιμές της ενέργειας.
Κληθείς να σχολιάσει την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο Υφυπουργός Εξωτερικών υπογράμμισε ότι το τεκμήριο της αθωότητας αποτελεί θεμέλιο του δικαιικού μας συστήματος. Κατέληξε λέγοντας ότι «είναι πολιτικά εκτεθειμένοι όσοι από την αντιπολίτευση βιάζονται να κατηγορήσουν πρόσωπα, πριν από τη διαλεύκανση κάθε υπόθεσης από τη Δικαιοσύνη».
Ο κ. Χατζηβασιλείου υπογράμμισε ότι η Τουρκία σήμερα επιχειρεί να αποκτήσει αυτά που για την Ελλάδα είναι ήδη συμφωνημένα. Αναφερόμενος στην κριτική της αντιπολίτευσης, ο Υφυπουργός Εξωτερικών διερωτήθηκε αν αποτελούν «εθνική ήττα» τα Rafale, τα F-35, τα εθνικά θαλάσσια πάρκα, ο θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός και η αποτύπωση σε ευρωπαϊκά κείμενα των απώτατων ορίων της δυνητικής ελληνικής υφαλοκρηπίδας. Όπως τόνισε, η κυβέρνηση Μητσοτάκη δεν παρακολουθεί απλώς τις εξελίξεις, αλλά κινείται προδραστικά, ενισχύοντας υποδειγματικά τις Ένοπλες Δυνάμεις και τη διεθνή θέση της χώρας.
Ο κ. Χατζηβασιλείου αναφέρθηκε και στην επιτυχία της ελληνικής διπλωματίας να κατοχυρώσει την αρχή της ομοφωνίας στο SAFE. Όπως σημείωσε, με τη διαπραγμάτευση του Υπουργού Εξωτερικών, κ. Γιώργου Γεραπετρίτη, διασφαλίστηκε ότι η Τουρκία δεν μπορεί να χρηματοδοτείται από ευρωπαϊκούς πόρους για την άμυνα, τη στιγμή που κατέχει παράνομα έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας και διατηρεί ενεργό casus belli εναντίον της Ελλάδας.
Στην έναρξη της συνέντευξής του, ο Υφυπουργός Εξωτερικών αναφέρθηκε στη μαύρη επέτειο της τουρκικής εισβολής στην Κύπρο, τονίζοντας ότι είναι ημέρα πένθους και περισυλλογής. Υπογράμμισε ότι η Αθήνα, σε σταθερή συνεργασία και συμπόρευση με τη Λευκωσία, παραμένει προσηλωμένη στην αναζήτηση συνολικής λύσης στη βάση της διζωνικής, δικοινοτικής ομοσπονδίας στο πλαίσιο των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Ξεκαθάρισε, παράλληλα, ότι λύση δύο κρατών στην Κύπρο δεν είναι αποδεκτή ούτε από την Αθήνα και τη Λευκωσία, ούτε από τα Ηνωμένα Έθνη και την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Αναφερόμενος στη Μέση Ανατολή, ο κ. Χατζηβασιλείου σημείωσε ότι η Ελλάδα εργάζεται σταθερά για διπλωματική αποκλιμάκωση της κρίσης. Όπως είπε, οι ελληνικές προτεραιότητες είναι η ειρήνευση στην περιοχή, η ελεύθερη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ και η ασφάλεια των θαλασσίων μεταφορών, καθώς και η αποτροπή νέου ράλι στις τιμές της ενέργειας.
Κληθείς να σχολιάσει την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο Υφυπουργός Εξωτερικών υπογράμμισε ότι το τεκμήριο της αθωότητας αποτελεί θεμέλιο του δικαιικού μας συστήματος. Κατέληξε λέγοντας ότι «είναι πολιτικά εκτεθειμένοι όσοι από την αντιπολίτευση βιάζονται να κατηγορήσουν πρόσωπα, πριν από τη διαλεύκανση κάθε υπόθεσης από τη Δικαιοσύνη».
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