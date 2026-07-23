Το ΚΥΣΕΑ ενέκρινε την «Ασπίδα του Αχιλλέα» και άλλα 9 εξοπλιστικά προγράμματα
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Κυριάκος Μητσοτάκης ΚΥΣΕΑ Νίκος Δένδιας Γιώργος Γεραπετρίτης

Το ΚΥΣΕΑ ενέκρινε την «Ασπίδα του Αχιλλέα» και άλλα 9 εξοπλιστικά προγράμματα

Στο επίκεντρο του Συμβουλίου βρέθηκε το νέο πακέτο εξοπλισμών, συνολικού ύψους περίπου 4,2 δισ. ευρώ

Το ΚΥΣΕΑ ενέκρινε την «Ασπίδα του Αχιλλέα» και άλλα 9 εξοπλιστικά προγράμματα
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Συνεδρίασε σήμερα υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης έγινε ενημέρωση από τον Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη για τις τελευταίες διεθνείς εξελίξεις, με έμφαση στο Ιράν και στη Μέση Ανατολή. Ακόμη εγκρίθηκαν εξοπλιστικά θέματα των Ενόπλων Δυνάμεων, καθώς και η Εθνική Στρατηγική για την Ανθεκτικότητα των Κρίσιμων Οντοτήτων (2026-2030).

Παράλληλα,  ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης ενημέρωσε για την εφαρμογή του Συμφώνου για τη Μετανάστευση και το Άσυλο και για τις μεταναστευτικές ροές, οι οποίες έχουν σημειώσει σημαντική μείωση, ενώ ταυτόχρονα σημειώνεται αύξηση των επιστροφών.

Μεταξύ των βασικών εξοπλιστικών προγραμμάτων ήταν τα όπλα της περίφημης «Ασπίδας του Αχιλλέα» που δεν είχαν πάρει ακόμα τυπική έγκριση, καθώς ήταν σε εξέλιξη παρασκηνιακές διαπραγματεύσεις της Ελλάδας με το Ισραήλ για τον βαθμό συμμετοχής της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας, καθώς ήταν απαράβατος όρος της Αθήνας ότι θα έπρεπε να διασφαλιστεί συμμετοχή τουλάχιστον κατά 25% στο μείζον αυτό πρόγραμμα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του protothema.gr, η εμβέλεια των 10 εξοπλιστικών προγραμμάτων που εισηγήθηκε ο υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας ανέρχεται σε 4,2 δις, ενώ, όπως επισημαίνουν αρμόδιες πηγές, τα εν λόγω προγράμματα λαμβάνουν υπόψη τα διδάγματα των πρόσφατων συγκρούσεων και καθιστούν τις ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις αλώβητες σε μεγάλο βαθμό από τις απειλές νέου τύπου (π.χ. drones).
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