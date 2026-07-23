Δούρου: Το να βάζουμε μπροστά ρόλους και πρόσωπα, τελείωσε το Σάββατο
Δούρου: Το να βάζουμε μπροστά ρόλους και πρόσωπα, τελείωσε το Σάββατο
Ο Νίκος Κοτζιάς ταλαιπωρήθηκε αρκετά, δήλωσε η πρόεδρος της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ λίγο μετά την επικοινωνία της με τον πρώην υπουργό Εξωτερικών - Τι είπε για ανεξάρτητους και για την απουσία από τη δεξίωση στο Προεδρικό Μέγαρο
Νέα γραμμή συλλογικής λειτουργίας προανήγγειλε η Ρένα Δούρου, στην πρώτη της επαφή με κοινοβουλευτικούς συντάκτες, στους οποίους μοίρασε γλυκά «για όσα σας κάναμε τους τελευταίους μήνες». Οι εξελίξεις στο κόμμα της, σχολίασε με χιούμορ, καλύφθηκαν «σαν να ήταν οι αμερικανικές εκλογές».
«Το να βάζουμε μπροστά ρόλους και πρόσωπα, αυτό τελείωσε το Σάββατο», ανέφερε χαρακτηριστικά. Ερωτηθείσα για το εάν ο Παύλος Πολάκης θα μπορούσε να γίνει κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος, όπως έγινε εκτάκτως κατά τη χθεσινή συνεδρίαση της Ολομέλειας, επανέλαβε ότι «έχουμε φύγει από τη λογική των προσώπων».
Για το εάν αναμένονται προσθήκες ανεξάρτητων βουλευτών, η νέα πρόεδρος της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ ανέφερε ότι «δουλεύουμε γι' αυτό αλλά συντεταγμένα», ενώ παραδέχθηκε ότι «έχει χάσει το μέτρημα με τους ανεξάρτητους». Για τη Νίνα Κασιμάτη υποστήριξε ότι είχαν συνομιλία, ωστόσο βρίσκεται στην Κύπρο και το θέμα θα συζητηθεί στην Κοινοβουλευτική Ομάδα.
Η κυρία Δούρου αναφέρθηκε και στην απόφαση του ΣΥΡΙΖΑ να μην παραστεί στη δεξίωση για την αποκατάσταση της Δημοκρατίας στο Προεδρικό Μέγαρο. «Δεν είναι δική μου προσωπική απόφαση», είπε, εξηγώντας πως αποφασίστηκε συλλογικά να «τιμηθούν τόποι και όχι γρασίδι και γαρίδες». Πάντως, σημείωσε ότι η απόφαση του κόμματος συνάδει με την πάγια στάση της να μην παρίσταται στην εκδήλωση.
«Το να βάζουμε μπροστά ρόλους και πρόσωπα, αυτό τελείωσε το Σάββατο», ανέφερε χαρακτηριστικά. Ερωτηθείσα για το εάν ο Παύλος Πολάκης θα μπορούσε να γίνει κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος, όπως έγινε εκτάκτως κατά τη χθεσινή συνεδρίαση της Ολομέλειας, επανέλαβε ότι «έχουμε φύγει από τη λογική των προσώπων».
«Δεν θα μπορούσα να μην μιλάω με τον Κοτζιά, ταλαιπωρήθηκε αρκετά»Η κυρία Δούρου ρωτήθηκε και για την επικοινωνία της με τον πρώην υπουργό Εξωτερικών Νίκο Κοτζιά. «Δεν θα μπορούσα να μην μιλάω μαζί του. Ταλαιπωρήθηκε αρκετά, δεδομένου του μεγέθους του», είπε, σημειώνοντας ότι στο παρελθόν είχε υπάρξει συνεδριακή απόφαση για τον πρώην υπουργό, που δεν υλοποιήθηκε.
Για το εάν αναμένονται προσθήκες ανεξάρτητων βουλευτών, η νέα πρόεδρος της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ ανέφερε ότι «δουλεύουμε γι' αυτό αλλά συντεταγμένα», ενώ παραδέχθηκε ότι «έχει χάσει το μέτρημα με τους ανεξάρτητους». Για τη Νίνα Κασιμάτη υποστήριξε ότι είχαν συνομιλία, ωστόσο βρίσκεται στην Κύπρο και το θέμα θα συζητηθεί στην Κοινοβουλευτική Ομάδα.
Η κυρία Δούρου αναφέρθηκε και στην απόφαση του ΣΥΡΙΖΑ να μην παραστεί στη δεξίωση για την αποκατάσταση της Δημοκρατίας στο Προεδρικό Μέγαρο. «Δεν είναι δική μου προσωπική απόφαση», είπε, εξηγώντας πως αποφασίστηκε συλλογικά να «τιμηθούν τόποι και όχι γρασίδι και γαρίδες». Πάντως, σημείωσε ότι η απόφαση του κόμματος συνάδει με την πάγια στάση της να μην παρίσταται στην εκδήλωση.
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