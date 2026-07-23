Δούρου: Το να βάζουμε μπροστά ρόλους και πρόσωπα, τελείωσε το Σάββατο

Ο Νίκος Κοτζιάς ταλαιπωρήθηκε αρκετά, δήλωσε η πρόεδρος της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ λίγο μετά την επικοινωνία της με τον πρώην υπουργό Εξωτερικών - Τι είπε για ανεξάρτητους και για την απουσία από τη δεξίωση στο Προεδρικό Μέγαρο