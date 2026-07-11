Χατζηδάκης για 13η σύνταξη: Το ΠΑΣΟΚ θέλει να παίξει μπάλα στο γήπεδο του κ. Τσίπρα, αλλά είναι εκτός έδρας - «Δεν έχουμε καταλήξει για τα μέτρα της ΔΕΘ»

Για τις μειώσεις στις τιμές των καυσίμων είπε ότι είναι έκτακτο μέτρο λόγω της εκτόξευσης των τιμών που έφεραν τα τελευταία γεγονότα, χωρίς να αποκλείονται και νέα μέτρα





Σε συνέντευξή του στο Action και



στοιχίζει 2,5 δισ., ενώ ο κ. Ανδρουλάκης το υπολογίζει στα 1,6 δισ. ευρώ. Για να βρούμε τι ισχύει, είπε ακόμη, μπορεί το ΠΑΣΟΚ να καταθέσει πρόταση νόμου για την 13η σύνταξη, που θα κοστολογηθεί από το Γενικό Λογιστήριο και τότε «θα φανεί αν έχουμε δίκιο εμείς ή αυτός».



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έχει αποφασίσει να παίξει μπάλα στο γήπεδο του κ. Τσίπρα, αλλά είναι εκτός έδρας», σχολίασε και τόνισε ότι «αν συνεχίσει έτσι θα τον ξεπεράσει ο κ. Τσίπρας, που ξέρει καλύτερα τον χώρο της άκρατης παροχολογίας».



Σχετικά με τη ΔΕΘ και τα μέτρα που θα ανακοινωθούν, ο κ. Χατζηδάκης τόνισε ότι «και να ήξερα δεν θα σας έλεγα» ποια είναι.



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Πρόσθεσε ότι το πακέτο της ΔΕΘ «θα είναι όσο πιο μεγάλο και όσο πιο δίκαιο κοινωνικά γίνεται», ενώ πρόσθεσε ότι «η δική μας κατεύθυνση είναι σε δύο πυλώνες: μείωση φορολογίας και στήριξη των κοινωνικά ευάλωτων». Πάντως είπε ότι δεν έχουν οριστικοποιηθεί όσα μέτρα θα ανακοινωθούν.



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Αν το ΠΑΣΟΚ θέλει να μάθει πόσιο κοστίζουν οι προτάσεις του για τη 13η σύνταξη μπορεί να καταθέσει νομοσχέδιο που θα κοστολογηθεί από το Γενικό Λογιστήριο, δήλωσε μεταξύ άλλων ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χαταζηδάκης.Σε συνέντευξή του στο Action και σχετικά με τη 13η σύνταξη ανέφερε ότι στην Ελλάδα «γίνεται ένας ποιος είναι ο πιο καλόκαρδος και ποιος αγαπά περισσότερο τους πολίτες».Εμείς υπολογίζουμε ότι η καταβολή μίας επιπλέον σύνταξης, της 13ης,., ενώ ο κ. Ανδρουλάκης το υπολογίζει στα 1,6 δισ. ευρώ. Για να βρούμε τι ισχύει, είπε ακόμη, μπορεί το ΠΑΣΟΚ να καταθέσει πρόταση νόμου για την 13η σύνταξη, που θα κοστολογηθεί από το Γενικό Λογιστήριο και τότε «θα φανεί αν έχουμε δίκιο εμείς ή αυτός».«Το ΠΑΣΟΚ», σχολίασε και τόνισε ότι «αν συνεχίσει έτσι θα τον ξεπεράσει ο κ. Τσίπρας, που ξέρει καλύτερα τον χώρο της άκρατης παροχολογίας».Σχετικά με τηκαι τα μέτρα που θα ανακοινωθούν, ο κ. Χατζηδάκης τόνισε ότι «και να ήξερα δεν θα σας έλεγα» ποια είναι.Πρόσθεσε ότι το πακέτο της ΔΕΘ «», ενώ πρόσθεσε ότι «η δική μας κατεύθυνση είναι σε δύο πυλώνες:». Πάντως είπε ότι δεν έχουν οριστικοποιηθεί όσα μέτρα θα ανακοινωθούν.

Σχετικά με τις μειώσεις στα καύσιμα, ο κ. Χατζηδάκης είπε ότι η πρωτοβουλία είναι έκτακτο μέτρο λόγω της εκτόξευσης των τιμών που έφεραν τα τελευταία γεγονότα. Στην αγορά υπάρχει μια αναταραχή και μεταβλητότητα, επισήμανε αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να ληφθούν και νέα μέτρα.



Τέλος, σε ό,τι αφορά τις συλλήψεις για τη Marfin, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης είπε ότι τα θύματα της επίθεσης πρέπει να δικαιωθούν, ενώ υπογράμμισε ότι η είδηση για τις συλλήψεις ανακουφίζει κάθε δημοκράτη και κάθε άνθρωπο.



Για τη Marfin υπάρχει μια καταδίκη -από κάποιους με υποσημειώσεις- ενώ υπάρχουν και κάποιοι που μιλούν για προβοκάτσιες με παράδοξες και προκλητικές θεωρίες. «Βία και Δημοκρατία είναι έννοιες ασύμβατες», τόνισε.