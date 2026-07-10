Ο Μητσοτάκης προκάλεσε τον Ανδρουλάκη να του πει πόσο στοιχίζει η 13η σύνταξη: «Δώστε μας 10'» του απάντησε, «κατάλαβα, εντάξει»

(Θόρυβος-Διαμαρτυρίες από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής)Όχι, όχι, δεν θέλω. Δεν θέλω χαρτιά.Ένα, δύο τρία; Πόσο;Δεν θέλω χαρτιά. Πόσο στοιχίζει; Θα μου πείτε;(Θόρυβος-Διαμαρτυρίες από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής)Δεν ακούγεται τίποτα και δεν καταγράφεται τίποτα στα Πρακτικά έτσι όπως γίνεται.Εγώ, λοιπόν, ζήτησα από το Γενικό Λογιστήριο -φαντάζομαι ότι το εμπιστευόμαστε ως εθνική Αρχή, αυτό είναι υπεύθυνο για όλες τις δαπάνες της Κυβέρνησης, αυτό συνεννοείται με την Ευρώπη- πόσο στοιχίζει αυτή η δέκατη τρίτη ή ενδεχομένως και δέκατη τέταρτη σύνταξη και διαβάζω: «Η συνταξιοδοτική…«Ενδεχομένως».Ακούστε, ακούστε, γιατί εγώ σας ζήτησα ένα νούμερο και εσείς μου δείχνετε κάτι χαρτιά. Τόσο δύσκολο είναι; Να σας ξαναρωτήσω. Δεν μου το διαβάζετε; Πόσο;Μου επιτρέπετε; Τον πρώτο χρόνο ανέρχεται σε κόστος 320 εκατομμύρια…Α, η δέκατη τρίτη σύνταξη!Είπαμε σε δύο δόσεις.Α! Ποιες δύο δόσεις; Δηλαδή μισή και μισή;Θέλετε ή δεν θέλετε;Λοιπόν, κατάλαβα.Ακούστε!(Θόρυβος-Διαμαρτυρίες από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής)Κατάλαβα, λοιπόν, κατάλαβα. Εντάξει, οκ, κατάλαβα.Για πάμε, λοιπόν, να δούμε λοιπόν γιατί εδώ είναι, ξέρετε, απλά μαθηματικά, εσείς είστε και μηχανικός, εγώ είμαι κοινωνικός επιστήμονας. Η συνταξιοδοτική δαπάνη για το 2026, σύμφωνα με τον κρατικό προϋπολογισμό του 2026, εκτιμάται στα 35,4 δισεκατομμύρια ετησίως. Κάνοντας μία απλή διαίρεση αυτό είναι 2,95 δισεκατομμύρια. Εξαιρώντας -αυτά τα λέει το Γενικό Λογιστήριο, δεν τα λέω εγώ- δαπάνες για εφάπαξ και λοιπές δαπάνες εκκαθάρισης συντάξεων, εκτιμάται ότι το μηνιαίο κόστος επαναφοράς της 13ης σύνταξης ανέρχεται περίπου στα 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ.Α, καλά, εντάξει!«Α, καλά»!(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας)Μα πείτε μου, αφού όλη η δαπάνη είναι 35 δισεκατομμύρια, η μία σύνταξη πόσο είναι;Τι λέτε τώρα!Τι λέμε τώρα, ε;Μπακάλικα!«Μπακάλικα». «Μπακάλικο» το Γενικό Λογιστήριο και όχι «μπακάλικα» τα δικά σας νούμερα!(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας)Μην κάνετε σύγκριση.Τα δικά σας είναι!Αυτό το Γενικό Λογιστήριο έχει καταφέρει, εν πάση περιπτώσει, να αποκαταστήσει την αξιοπιστία της χώρας, να φέρει πάρα πολλές αναβαθμίσεις στην επενδυτική βαθμίδα και να μπορούμε σήμερα να πηγαίνουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και κανείς να μην αμφισβητεί τα στοιχεία μας.Άρα, εγώ κρατώ από αυτήν τη συζήτηση ότι δεν έχετε ιδέα πόσο θα στοιχίσει η δέκατη τρίτη σύνταξη και ότι θεωρείτε ότι τα στοιχεία του Γενικού Λογιστηρίου είναι -πώς το είπατε;- «μπακάλικα», ενώ τα δικά σας είναι επιστημονικά τεκμηριωμένα. Μάλιστα, ας βγάλουν τα συμπεράσματά τους αυτοί οι οποίοι μας ακούνε.(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας)Πάμε, λοιπόν, τώρα λίγο στα υπόλοιπα θέματα τα οποία θέσατε.Κατ’ αρχάς, αναφέρεστε συνέχεια στην ανάγκη να έχουμε μία Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή -έχει γίνει αυτή, το ξέρετε-, αναφέρεστε στη ΔΙΜΕΑ. Αυτήν την Αρχή την έχουμε πια, δεν είναι κάτι το οποίο φαντάζομαι δεν το γνωρίζετε. Υπάρχει ήδη. Προτείνετε, δηλαδή, κάτι το οποίο έχει γίνει εδώ και αρκετούς μήνες, δεν θυμάμαι μάλιστα αν την είχατε ψηφίσει. Την είχατε ψηφίσει, έτσι δεν είναι;Δεν είναι ανεξάρτητη.Α, δεν είναι ανεξάρτητη. Μάλιστα. Την ψηφίσατε.Ανεξάρτητη Αρχή Καταναλωτή. Αυτό λέμε. Άλλο είναι.Αυτό, λοιπόν, το οποίο εσείς ζητάτε και προτείνετε στο πρόγραμμά σας είναι κάτι το οποίο έχει ήδη γίνει και έχετε ψηφίσει.Αυτό το ξέρετε.Από εκεί και πέρα, δεν θα πω κάτι παραπάνω, αλλά πείτε σε κάποιον που σας γράφει τους λόγους σας να επικαιροποιεί λίγο τις προτάσεις σας, γιατί -εν πάση περιπτώσει- αυτά τα οποία έχουν ήδη γίνει, καλό είναι να μην τα επαναλαμβάνετε.Εντάξει, κύριε Πρόεδρε. Θα σας εξηγήσει ο Υπουργός τι εννοούμε.Πόσο χαμηλά!Με ρωτήσατε πόσοι έλεγχοι. Δεκαοκτώ χιλιάδες εννιακόσιοι δεκατέσσερις έλεγχοι το πρώτο εξάμηνο του 2026, συνολικά πρόστιμα 25 εκατομμύρια ευρώ…Πόσα εισπράξατε;Τα πρόστιμα εισπράττονται. Όπως ξέρετε, για να εισπραχθεί ένα πρόστιμο, πρέπει να τελεσιδικήσει δικαστικά, αλλά αυτά είναι τα πρόστιμα τα οποία επιβλήθηκαν και ως αποτέλεσμα αυτών των ελέγχων αυτής της Ανεξάρτητης Αρχής έχουμε καταφέρει και έχουμε περάσει ένα μήνυμα στην αγορά ότι προσέχουμε, ψάχνουμε, ερευνούμε και ελέγχουμε, έτσι ώστε να σιγουρευόμαστε ότι το νομικό πλαίσιο το οποίο εφαρμόζουμε, πράγματι τηρείται.Λίγες ώρες αργότερα ο Νίκος Ανδρουλάκης απάντησε στον Κυριάκο Μητσοτάκη σχετικά με το δημοσιονομικό κόστος της επαναφοράς της 13ης σύνταξης με ένα βίντεο στο TikTok.