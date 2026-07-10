Ο Μητσοτάκης προκάλεσε τον Ανδρουλάκη να του πει πόσο στοιχίζει η 13η σύνταξη: «Δώστε μας 10'» του απάντησε, «κατάλαβα, εντάξει»
Ο Μητσοτάκης προκάλεσε τον Ανδρουλάκη να του πει πόσο στοιχίζει η 13η σύνταξη: «Δώστε μας 10'» του απάντησε, «κατάλαβα, εντάξει»
«Διεκδικείτε τον τίτλο του πολιτικού Λαζάρου, είχατε 3 χρόνια να οικοδομήσετε αφήγημα αλλά αναστήσατε ορισμένους που δεν έπρεπε να έχουν σήμερα θέση στα πολιτικά πράγματα» είπε ο πρωθυπουργός στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ
Βραχυκύκλωμα προκάλεσε στο ΠΑΣΟΚ η συζήτηση μεταξύ Κυριάκου Μητσοτάκη και Νίκου Ανδρουλάκη για την 13η σύνταξη που διεξήχθη στην Ολομέλεια της Βουλής.
Ο πρωθυπουργός κάλεσε τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης να απαντήσει εάν έχει κοστολογήσει την συγκεκριμένη εξαγγελία του και πόσο θα στοιχίσει στα ασφαλιστικά ταμεία η παροχή μιας επιπλέον σύνταξης σε όλους τους δικαιούχους.
Όπως προκύπτει από τα πρακτικά της Βουλής, ο κ. Ανδρουλάκης αρχικά εμφάνισε έγγραφα σημειώνοντας ότι θα τα καταθέσει στην αρμόδια κοινοβουλευτική υπηρεσία. Ωστόσο, ο κ. Μητσοτάκης επέμεινε ζητώντας να του αποκαλύψει το ποσό που έχουν υπολογίσει με αποτέλεσμα ο γραμματέας της «πράσινης» ΚΟ Δημήτρης Μπιάγκης να ζητά λίγο χρόνο για να το βρουν.
«Δώστε μας δέκα λεπτά» ακούγεται να λέει.
Τελικά, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ανέφερε ότι κατά τον πρώτο χρόνο εφαρμογής της εξαγγελίας το κόστος παροχής μισής 13ης σύνταξης θα ανέλθει σε 320 εκατ. ευρώ.
Μάλιστα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, απευθυνόμενος στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ του ζήτησε να σταματήσει «τον λαϊκισμό που έχουμε πληρώσει τόσο ακριβά» για να προσθέσει: «Η ανακοίνωσή σας για 13η σύνταξη δεν ξέρετε πόσο στοιχίζει και μετά απορείτε γιατί είναι κολλημένα τα ποσοστά σας. Είχατε 3 χρόνια να οικοδομήσετε αφήγημα αλλά αναστήσατε ορισμένους που δεν έπρεπε να έχουν σήμερα θέση στα πολιτικά πράγματα. Διεκδικείτε τον τίτλο του πολιτικού Λαζάρου» είπε χειροκροτούμενος.
Ο διάλογος έχει ως εξής:
Κυριάκος Μητσοτάκης: Μου κάνει εντύπωση, διότι σήμερα στη Βουλή δεν επαναλάβατε αυτό το οποίο είπατε χθες για τους συνταξιούχους. Θα δώσετε δέκατη τρίτη σύνταξη;
Νίκος Ανδρουλάκης: Είπαμε!
Κυριάκος Μητσοτάκης: Α, το είπατε. Πόσο στοιχίζει; Πόσο; Πόσο; Πόσο στοιχίζει;
Νίκος Ανδρουλάκης: Όλα μας τα μέτρα είναι εδώ! Θα τα καταθέσουμε!
Κυριάκος Μητσοτάκης: Όχι, όχι, όχι. Όχι «θα καταθέσετε»!
Νίκος Ανδρουλάκης: Ορίστε! Εδώ είναι όλα! Θα τα πάρετε!
Δημήτρης Μπιάγκης: Δώστε μας δέκα λεπτά!
Κυριάκος Μητσοτάκης: Έχετε τον λόγο. Πόσο στοιχίζει η δέκατη τρίτη σύνταξη;
Νίκος Ανδρουλάκης: Εδώ είναι όλα!
Κυριάκος Μητσοτάκης: Πόσο στοιχίζει; Αναμένω.
(Θόρυβος-Διαμαρτυρίες από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής)
Όχι, όχι, όχι. Πείτε μου, ένα νούμερο θέλω.
Δημήτρης Μπιάγκης: Δώστε μας χρόνο!
Νίκος Ανδρουλάκης: Διαβάστε! Εδώ είναι όλα!
Ο πρωθυπουργός κάλεσε τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης να απαντήσει εάν έχει κοστολογήσει την συγκεκριμένη εξαγγελία του και πόσο θα στοιχίσει στα ασφαλιστικά ταμεία η παροχή μιας επιπλέον σύνταξης σε όλους τους δικαιούχους.
Όπως προκύπτει από τα πρακτικά της Βουλής, ο κ. Ανδρουλάκης αρχικά εμφάνισε έγγραφα σημειώνοντας ότι θα τα καταθέσει στην αρμόδια κοινοβουλευτική υπηρεσία. Ωστόσο, ο κ. Μητσοτάκης επέμεινε ζητώντας να του αποκαλύψει το ποσό που έχουν υπολογίσει με αποτέλεσμα ο γραμματέας της «πράσινης» ΚΟ Δημήτρης Μπιάγκης να ζητά λίγο χρόνο για να το βρουν.
«Δώστε μας δέκα λεπτά» ακούγεται να λέει.
Τελικά, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ανέφερε ότι κατά τον πρώτο χρόνο εφαρμογής της εξαγγελίας το κόστος παροχής μισής 13ης σύνταξης θα ανέλθει σε 320 εκατ. ευρώ.
Μάλιστα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, απευθυνόμενος στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ του ζήτησε να σταματήσει «τον λαϊκισμό που έχουμε πληρώσει τόσο ακριβά» για να προσθέσει: «Η ανακοίνωσή σας για 13η σύνταξη δεν ξέρετε πόσο στοιχίζει και μετά απορείτε γιατί είναι κολλημένα τα ποσοστά σας. Είχατε 3 χρόνια να οικοδομήσετε αφήγημα αλλά αναστήσατε ορισμένους που δεν έπρεπε να έχουν σήμερα θέση στα πολιτικά πράγματα. Διεκδικείτε τον τίτλο του πολιτικού Λαζάρου» είπε χειροκροτούμενος.
Ο διάλογος έχει ως εξής:
Κυριάκος Μητσοτάκης: Μου κάνει εντύπωση, διότι σήμερα στη Βουλή δεν επαναλάβατε αυτό το οποίο είπατε χθες για τους συνταξιούχους. Θα δώσετε δέκατη τρίτη σύνταξη;
Νίκος Ανδρουλάκης: Είπαμε!
Κυριάκος Μητσοτάκης: Α, το είπατε. Πόσο στοιχίζει; Πόσο; Πόσο; Πόσο στοιχίζει;
Νίκος Ανδρουλάκης: Όλα μας τα μέτρα είναι εδώ! Θα τα καταθέσουμε!
Κυριάκος Μητσοτάκης: Όχι, όχι, όχι. Όχι «θα καταθέσετε»!
Νίκος Ανδρουλάκης: Ορίστε! Εδώ είναι όλα! Θα τα πάρετε!
Δημήτρης Μπιάγκης: Δώστε μας δέκα λεπτά!
Κυριάκος Μητσοτάκης: Έχετε τον λόγο. Πόσο στοιχίζει η δέκατη τρίτη σύνταξη;
Νίκος Ανδρουλάκης: Εδώ είναι όλα!
Κυριάκος Μητσοτάκης: Πόσο στοιχίζει; Αναμένω.
(Θόρυβος-Διαμαρτυρίες από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής)
Όχι, όχι, όχι. Πείτε μου, ένα νούμερο θέλω.
Δημήτρης Μπιάγκης: Δώστε μας χρόνο!
Νίκος Ανδρουλάκης: Διαβάστε! Εδώ είναι όλα!
(Θόρυβος-Διαμαρτυρίες από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής)
Κυριάκος Μητσοτάκης: Όχι, όχι, δεν θέλω. Δεν θέλω χαρτιά.
Μάξιμος Χαρακόπουλος: Ένα, δύο τρία; Πόσο;
Κυριάκος Μητσοτάκης: Δεν θέλω χαρτιά. Πόσο στοιχίζει; Θα μου πείτε;
(Θόρυβος-Διαμαρτυρίες από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής)
Νικήτας Κακλαμάνης: Δεν ακούγεται τίποτα και δεν καταγράφεται τίποτα στα Πρακτικά έτσι όπως γίνεται.
Κυριάκος Μητσοτάκης: Εγώ, λοιπόν, ζήτησα από το Γενικό Λογιστήριο -φαντάζομαι ότι το εμπιστευόμαστε ως εθνική Αρχή, αυτό είναι υπεύθυνο για όλες τις δαπάνες της Κυβέρνησης, αυτό συνεννοείται με την Ευρώπη- πόσο στοιχίζει αυτή η δέκατη τρίτη ή ενδεχομένως και δέκατη τέταρτη σύνταξη και διαβάζω: «Η συνταξιοδοτική…
Νίκος Ανδρουλάκης: «Ενδεχομένως».
Κυριάκος Μητσοτάκης: Ακούστε, ακούστε, γιατί εγώ σας ζήτησα ένα νούμερο και εσείς μου δείχνετε κάτι χαρτιά. Τόσο δύσκολο είναι; Να σας ξαναρωτήσω. Δεν μου το διαβάζετε; Πόσο;
Νίκος Ανδρουλάκης: Μου επιτρέπετε; Τον πρώτο χρόνο ανέρχεται σε κόστος 320 εκατομμύρια…
Κυριάκος Μητσοτάκης: Α, η δέκατη τρίτη σύνταξη!
Νίκος Ανδρουλάκης: Είπαμε σε δύο δόσεις.
Κυριάκος Μητσοτάκης: Α! Ποιες δύο δόσεις; Δηλαδή μισή και μισή;
Νίκος Ανδρουλάκης: Θέλετε ή δεν θέλετε;
Κυριάκος Μητσοτάκης: Λοιπόν, κατάλαβα.
Νίκος Ανδρουλάκης: Ακούστε!
(Θόρυβος-Διαμαρτυρίες από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής)
Κυριάκος Μητσοτάκης: Κατάλαβα, λοιπόν, κατάλαβα. Εντάξει, οκ, κατάλαβα.
Για πάμε, λοιπόν, να δούμε λοιπόν γιατί εδώ είναι, ξέρετε, απλά μαθηματικά, εσείς είστε και μηχανικός, εγώ είμαι κοινωνικός επιστήμονας. Η συνταξιοδοτική δαπάνη για το 2026, σύμφωνα με τον κρατικό προϋπολογισμό του 2026, εκτιμάται στα 35,4 δισεκατομμύρια ετησίως. Κάνοντας μία απλή διαίρεση αυτό είναι 2,95 δισεκατομμύρια. Εξαιρώντας -αυτά τα λέει το Γενικό Λογιστήριο, δεν τα λέω εγώ- δαπάνες για εφάπαξ και λοιπές δαπάνες εκκαθάρισης συντάξεων, εκτιμάται ότι το μηνιαίο κόστος επαναφοράς της 13ης σύνταξης ανέρχεται περίπου στα 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ.
Νίκος Ανδρουλάκης: Α, καλά, εντάξει!
Κυριάκος Μητσοτάκης: «Α, καλά»!
(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας)
Μα πείτε μου, αφού όλη η δαπάνη είναι 35 δισεκατομμύρια, η μία σύνταξη πόσο είναι;
Δημήτρης Μπιάγκης: Τι λέτε τώρα!
Κυριάκος Μητσοτάκης: Τι λέμε τώρα, ε;
Νίκος Ανδρουλάκης: Μπακάλικα!
Κυριάκος Μητσοτάκης: «Μπακάλικα». «Μπακάλικο» το Γενικό Λογιστήριο και όχι «μπακάλικα» τα δικά σας νούμερα!
(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας)
Δημήτρης Μάντζος: Μην κάνετε σύγκριση.
Νίκος Ανδρουλάκης: Τα δικά σας είναι!
Κυριάκος Μητσοτάκης: Αυτό το Γενικό Λογιστήριο έχει καταφέρει, εν πάση περιπτώσει, να αποκαταστήσει την αξιοπιστία της χώρας, να φέρει πάρα πολλές αναβαθμίσεις στην επενδυτική βαθμίδα και να μπορούμε σήμερα να πηγαίνουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και κανείς να μην αμφισβητεί τα στοιχεία μας.
Άρα, εγώ κρατώ από αυτήν τη συζήτηση ότι δεν έχετε ιδέα πόσο θα στοιχίσει η δέκατη τρίτη σύνταξη και ότι θεωρείτε ότι τα στοιχεία του Γενικού Λογιστηρίου είναι -πώς το είπατε;- «μπακάλικα», ενώ τα δικά σας είναι επιστημονικά τεκμηριωμένα. Μάλιστα, ας βγάλουν τα συμπεράσματά τους αυτοί οι οποίοι μας ακούνε.
(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας)
Πάμε, λοιπόν, τώρα λίγο στα υπόλοιπα θέματα τα οποία θέσατε.
Κατ’ αρχάς, αναφέρεστε συνέχεια στην ανάγκη να έχουμε μία Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή -έχει γίνει αυτή, το ξέρετε-, αναφέρεστε στη ΔΙΜΕΑ. Αυτήν την Αρχή την έχουμε πια, δεν είναι κάτι το οποίο φαντάζομαι δεν το γνωρίζετε. Υπάρχει ήδη. Προτείνετε, δηλαδή, κάτι το οποίο έχει γίνει εδώ και αρκετούς μήνες, δεν θυμάμαι μάλιστα αν την είχατε ψηφίσει. Την είχατε ψηφίσει, έτσι δεν είναι;
Δημήτρης Μάντζος: Δεν είναι ανεξάρτητη.
Κυριάκος Μητσοτάκης: Α, δεν είναι ανεξάρτητη. Μάλιστα. Την ψηφίσατε.
Δημήτρης Μάντζος: Ανεξάρτητη Αρχή Καταναλωτή. Αυτό λέμε. Άλλο είναι.
Κυριάκος Μητσοτάκης: Αυτό, λοιπόν, το οποίο εσείς ζητάτε και προτείνετε στο πρόγραμμά σας είναι κάτι το οποίο έχει ήδη γίνει και έχετε ψηφίσει.
Δημήτρης Μάντζος: Αυτό το ξέρετε.
Κυριάκος Μητσοτάκης: Από εκεί και πέρα, δεν θα πω κάτι παραπάνω, αλλά πείτε σε κάποιον που σας γράφει τους λόγους σας να επικαιροποιεί λίγο τις προτάσεις σας, γιατί -εν πάση περιπτώσει- αυτά τα οποία έχουν ήδη γίνει, καλό είναι να μην τα επαναλαμβάνετε.
Δημήτρης Μάντζος: Εντάξει, κύριε Πρόεδρε. Θα σας εξηγήσει ο Υπουργός τι εννοούμε.
Δημήτρης Μπιάγκης: Πόσο χαμηλά!
Κυριάκος Μητσοτάκης: Με ρωτήσατε πόσοι έλεγχοι. Δεκαοκτώ χιλιάδες εννιακόσιοι δεκατέσσερις έλεγχοι το πρώτο εξάμηνο του 2026, συνολικά πρόστιμα 25 εκατομμύρια ευρώ…
Δημήτρης Μπιάγκης: Πόσα εισπράξατε;
Κυριάκος Μητσοτάκης: Τα πρόστιμα εισπράττονται. Όπως ξέρετε, για να εισπραχθεί ένα πρόστιμο, πρέπει να τελεσιδικήσει δικαστικά, αλλά αυτά είναι τα πρόστιμα τα οποία επιβλήθηκαν και ως αποτέλεσμα αυτών των ελέγχων αυτής της Ανεξάρτητης Αρχής έχουμε καταφέρει και έχουμε περάσει ένα μήνυμα στην αγορά ότι προσέχουμε, ψάχνουμε, ερευνούμε και ελέγχουμε, έτσι ώστε να σιγουρευόμαστε ότι το νομικό πλαίσιο το οποίο εφαρμόζουμε, πράγματι τηρείται.
Λίγες ώρες αργότερα ο Νίκος Ανδρουλάκης απάντησε στον Κυριάκο Μητσοτάκη σχετικά με το δημοσιονομικό κόστος της επαναφοράς της 13ης σύνταξης με ένα βίντεο στο TikTok.
Κυριάκος Μητσοτάκης: Όχι, όχι, δεν θέλω. Δεν θέλω χαρτιά.
Μάξιμος Χαρακόπουλος: Ένα, δύο τρία; Πόσο;
Κυριάκος Μητσοτάκης: Δεν θέλω χαρτιά. Πόσο στοιχίζει; Θα μου πείτε;
(Θόρυβος-Διαμαρτυρίες από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής)
Νικήτας Κακλαμάνης: Δεν ακούγεται τίποτα και δεν καταγράφεται τίποτα στα Πρακτικά έτσι όπως γίνεται.
Κυριάκος Μητσοτάκης: Εγώ, λοιπόν, ζήτησα από το Γενικό Λογιστήριο -φαντάζομαι ότι το εμπιστευόμαστε ως εθνική Αρχή, αυτό είναι υπεύθυνο για όλες τις δαπάνες της Κυβέρνησης, αυτό συνεννοείται με την Ευρώπη- πόσο στοιχίζει αυτή η δέκατη τρίτη ή ενδεχομένως και δέκατη τέταρτη σύνταξη και διαβάζω: «Η συνταξιοδοτική…
Νίκος Ανδρουλάκης: «Ενδεχομένως».
Κυριάκος Μητσοτάκης: Ακούστε, ακούστε, γιατί εγώ σας ζήτησα ένα νούμερο και εσείς μου δείχνετε κάτι χαρτιά. Τόσο δύσκολο είναι; Να σας ξαναρωτήσω. Δεν μου το διαβάζετε; Πόσο;
Νίκος Ανδρουλάκης: Μου επιτρέπετε; Τον πρώτο χρόνο ανέρχεται σε κόστος 320 εκατομμύρια…
Κυριάκος Μητσοτάκης: Α, η δέκατη τρίτη σύνταξη!
Νίκος Ανδρουλάκης: Είπαμε σε δύο δόσεις.
Κυριάκος Μητσοτάκης: Α! Ποιες δύο δόσεις; Δηλαδή μισή και μισή;
Νίκος Ανδρουλάκης: Θέλετε ή δεν θέλετε;
Κυριάκος Μητσοτάκης: Λοιπόν, κατάλαβα.
Νίκος Ανδρουλάκης: Ακούστε!
(Θόρυβος-Διαμαρτυρίες από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής)
Κυριάκος Μητσοτάκης: Κατάλαβα, λοιπόν, κατάλαβα. Εντάξει, οκ, κατάλαβα.
Για πάμε, λοιπόν, να δούμε λοιπόν γιατί εδώ είναι, ξέρετε, απλά μαθηματικά, εσείς είστε και μηχανικός, εγώ είμαι κοινωνικός επιστήμονας. Η συνταξιοδοτική δαπάνη για το 2026, σύμφωνα με τον κρατικό προϋπολογισμό του 2026, εκτιμάται στα 35,4 δισεκατομμύρια ετησίως. Κάνοντας μία απλή διαίρεση αυτό είναι 2,95 δισεκατομμύρια. Εξαιρώντας -αυτά τα λέει το Γενικό Λογιστήριο, δεν τα λέω εγώ- δαπάνες για εφάπαξ και λοιπές δαπάνες εκκαθάρισης συντάξεων, εκτιμάται ότι το μηνιαίο κόστος επαναφοράς της 13ης σύνταξης ανέρχεται περίπου στα 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ.
Νίκος Ανδρουλάκης: Α, καλά, εντάξει!
Κυριάκος Μητσοτάκης: «Α, καλά»!
(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας)
Μα πείτε μου, αφού όλη η δαπάνη είναι 35 δισεκατομμύρια, η μία σύνταξη πόσο είναι;
Δημήτρης Μπιάγκης: Τι λέτε τώρα!
Κυριάκος Μητσοτάκης: Τι λέμε τώρα, ε;
Νίκος Ανδρουλάκης: Μπακάλικα!
Κυριάκος Μητσοτάκης: «Μπακάλικα». «Μπακάλικο» το Γενικό Λογιστήριο και όχι «μπακάλικα» τα δικά σας νούμερα!
(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας)
Δημήτρης Μάντζος: Μην κάνετε σύγκριση.
Νίκος Ανδρουλάκης: Τα δικά σας είναι!
Κυριάκος Μητσοτάκης: Αυτό το Γενικό Λογιστήριο έχει καταφέρει, εν πάση περιπτώσει, να αποκαταστήσει την αξιοπιστία της χώρας, να φέρει πάρα πολλές αναβαθμίσεις στην επενδυτική βαθμίδα και να μπορούμε σήμερα να πηγαίνουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και κανείς να μην αμφισβητεί τα στοιχεία μας.
Άρα, εγώ κρατώ από αυτήν τη συζήτηση ότι δεν έχετε ιδέα πόσο θα στοιχίσει η δέκατη τρίτη σύνταξη και ότι θεωρείτε ότι τα στοιχεία του Γενικού Λογιστηρίου είναι -πώς το είπατε;- «μπακάλικα», ενώ τα δικά σας είναι επιστημονικά τεκμηριωμένα. Μάλιστα, ας βγάλουν τα συμπεράσματά τους αυτοί οι οποίοι μας ακούνε.
(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας)
Πάμε, λοιπόν, τώρα λίγο στα υπόλοιπα θέματα τα οποία θέσατε.
Κατ’ αρχάς, αναφέρεστε συνέχεια στην ανάγκη να έχουμε μία Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή -έχει γίνει αυτή, το ξέρετε-, αναφέρεστε στη ΔΙΜΕΑ. Αυτήν την Αρχή την έχουμε πια, δεν είναι κάτι το οποίο φαντάζομαι δεν το γνωρίζετε. Υπάρχει ήδη. Προτείνετε, δηλαδή, κάτι το οποίο έχει γίνει εδώ και αρκετούς μήνες, δεν θυμάμαι μάλιστα αν την είχατε ψηφίσει. Την είχατε ψηφίσει, έτσι δεν είναι;
Δημήτρης Μάντζος: Δεν είναι ανεξάρτητη.
Κυριάκος Μητσοτάκης: Α, δεν είναι ανεξάρτητη. Μάλιστα. Την ψηφίσατε.
Δημήτρης Μάντζος: Ανεξάρτητη Αρχή Καταναλωτή. Αυτό λέμε. Άλλο είναι.
Κυριάκος Μητσοτάκης: Αυτό, λοιπόν, το οποίο εσείς ζητάτε και προτείνετε στο πρόγραμμά σας είναι κάτι το οποίο έχει ήδη γίνει και έχετε ψηφίσει.
Δημήτρης Μάντζος: Αυτό το ξέρετε.
Κυριάκος Μητσοτάκης: Από εκεί και πέρα, δεν θα πω κάτι παραπάνω, αλλά πείτε σε κάποιον που σας γράφει τους λόγους σας να επικαιροποιεί λίγο τις προτάσεις σας, γιατί -εν πάση περιπτώσει- αυτά τα οποία έχουν ήδη γίνει, καλό είναι να μην τα επαναλαμβάνετε.
Δημήτρης Μάντζος: Εντάξει, κύριε Πρόεδρε. Θα σας εξηγήσει ο Υπουργός τι εννοούμε.
Δημήτρης Μπιάγκης: Πόσο χαμηλά!
Κυριάκος Μητσοτάκης: Με ρωτήσατε πόσοι έλεγχοι. Δεκαοκτώ χιλιάδες εννιακόσιοι δεκατέσσερις έλεγχοι το πρώτο εξάμηνο του 2026, συνολικά πρόστιμα 25 εκατομμύρια ευρώ…
Δημήτρης Μπιάγκης: Πόσα εισπράξατε;
Κυριάκος Μητσοτάκης: Τα πρόστιμα εισπράττονται. Όπως ξέρετε, για να εισπραχθεί ένα πρόστιμο, πρέπει να τελεσιδικήσει δικαστικά, αλλά αυτά είναι τα πρόστιμα τα οποία επιβλήθηκαν και ως αποτέλεσμα αυτών των ελέγχων αυτής της Ανεξάρτητης Αρχής έχουμε καταφέρει και έχουμε περάσει ένα μήνυμα στην αγορά ότι προσέχουμε, ψάχνουμε, ερευνούμε και ελέγχουμε, έτσι ώστε να σιγουρευόμαστε ότι το νομικό πλαίσιο το οποίο εφαρμόζουμε, πράγματι τηρείται.
Λίγες ώρες αργότερα ο Νίκος Ανδρουλάκης απάντησε στον Κυριάκο Μητσοτάκη σχετικά με το δημοσιονομικό κόστος της επαναφοράς της 13ης σύνταξης με ένα βίντεο στο TikTok.
@nikos.androulakis Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν θα δώσει ΠΟΤΕ την 13η σύνταξη. Αυτή είναι η είδηση της ημέρας. #netflixdocumentary ♬ πρωτότυπος ήχος - Nikos Androulakis
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