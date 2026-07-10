Χάος στον ΣΥΡΙΖΑ: Πολάκης, Παππάς, Δούρου καλούν αύριο για Κεντρική Επιτροπή, η πλευρά Φάμελλου την αναβάλλει και συγκαλεί Πολιτική Γραμματεία τη Δευτέρα
Χάος στον ΣΥΡΙΖΑ: Πολάκης, Παππάς, Δούρου καλούν αύριο για Κεντρική Επιτροπή, η πλευρά Φάμελλου την αναβάλλει και συγκαλεί Πολιτική Γραμματεία τη Δευτέρα
Δύο αντικρουόμενα καλέσματα για τα κομματικά όργανα
Πρωτοφανείς καταστάσεις λαμβάνουν χώρα τις τελευταίες ώρες στον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία μετά την παραίτηση του Προέδρου του κόμματος, Σωκράτη Φάμελλου.
Με επίκληση των διατάξεων του Καταστατικού, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Δεοντολογίας, Φώτης Κουβέλης κάλεσε τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος να συνεδριάσουν αύριο το πρωί, ικανοποιώντας το αίτημα της «τρόικας» της μειοψηφίας, ήτοι των Παύλου Πολάκη, Νίκου Παππά και Ρένας Δούρου.
Στον αντίποδα, ωστόσο, με γραπτό μήνυμα ειδοποιήθηκαν πριν από λίγο τα μέλη της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ να προσέλθουν τη Δευτέρα στην Κουμουνδούρου, για να προετοιμάσουν την συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής, αφού ακύρωσαν την αυριανή συνεδρίασή της, παρά το κάλεσμα των Πολάκη, Παππά και Δούρου.
Δείτε το μήνυμα της Κουμουνδούρου:
ΠPOΣ TA MEΛH THΣ ΠΓ: ΣYNEΔPIAΣH THΣ ΠOΛITIKHΣ ΓPAMMATEIAΣ TOY ΣYPIZA-ΠΣ TH ΔEYTEPA 13/7/2026 KAI ΩPA 15.00 ΣTHN KOYMOYNΔOYPOY. ΘEMA HMEPHΣIAΣ ΔIATAΞHΣ: ΠPOETOIMAΣIA ΓIA TH ΣYNEΔPIAΣH THΣ KENTPIKHΣ EΠITPOΠHΣ
H ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ
Λίγο αργότερα έβγαλε ανακοίνωση επισήμως και ο ΣΥΡΙΖΑ όπου δηλώνει ότι αναβλήθηκε η έκτακτη συνεδρίαση της ΚΕ για αύριο Σάββατο και καλεί για την Πολιτική Γραμματεία τη Δευτέρα στις 15:00.
Μετά την παραίτηση του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ σ. Σωκράτη Φάμελλου, αναβλήθηκε η έκτακτη συνεδρίαση της ΚΕ, που είχε προγραμματισθεί για αύριο Σάββατο 11/7/2026.
Για να εκκινήσει η διαδικασία εκλογής προέδρου και αναπλήρωσής του σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού του κόμματος, έχει ήδη αποσταλεί πρόσκληση για συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας τη Δευτέρα 13/7/2026 και ώρα 15.00 στα γραφεία του κόμματος στην Κουμουνδούρου, ώστε να προγραμματιστεί και η απαραίτητη σύγκληση της ΚΕ.
Με επίκληση των διατάξεων του Καταστατικού, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Δεοντολογίας, Φώτης Κουβέλης κάλεσε τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος να συνεδριάσουν αύριο το πρωί, ικανοποιώντας το αίτημα της «τρόικας» της μειοψηφίας, ήτοι των Παύλου Πολάκη, Νίκου Παππά και Ρένας Δούρου.
Στον αντίποδα, ωστόσο, με γραπτό μήνυμα ειδοποιήθηκαν πριν από λίγο τα μέλη της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ να προσέλθουν τη Δευτέρα στην Κουμουνδούρου, για να προετοιμάσουν την συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής, αφού ακύρωσαν την αυριανή συνεδρίασή της, παρά το κάλεσμα των Πολάκη, Παππά και Δούρου.
Δείτε το μήνυμα της Κουμουνδούρου:
ΠPOΣ TA MEΛH THΣ ΠΓ: ΣYNEΔPIAΣH THΣ ΠOΛITIKHΣ ΓPAMMATEIAΣ TOY ΣYPIZA-ΠΣ TH ΔEYTEPA 13/7/2026 KAI ΩPA 15.00 ΣTHN KOYMOYNΔOYPOY. ΘEMA HMEPHΣIAΣ ΔIATAΞHΣ: ΠPOETOIMAΣIA ΓIA TH ΣYNEΔPIAΣH THΣ KENTPIKHΣ EΠITPOΠHΣ
H ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ
Λίγο αργότερα έβγαλε ανακοίνωση επισήμως και ο ΣΥΡΙΖΑ όπου δηλώνει ότι αναβλήθηκε η έκτακτη συνεδρίαση της ΚΕ για αύριο Σάββατο και καλεί για την Πολιτική Γραμματεία τη Δευτέρα στις 15:00.
Μετά την παραίτηση του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ σ. Σωκράτη Φάμελλου, αναβλήθηκε η έκτακτη συνεδρίαση της ΚΕ, που είχε προγραμματισθεί για αύριο Σάββατο 11/7/2026.
Για να εκκινήσει η διαδικασία εκλογής προέδρου και αναπλήρωσής του σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού του κόμματος, έχει ήδη αποσταλεί πρόσκληση για συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας τη Δευτέρα 13/7/2026 και ώρα 15.00 στα γραφεία του κόμματος στην Κουμουνδούρου, ώστε να προγραμματιστεί και η απαραίτητη σύγκληση της ΚΕ.
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