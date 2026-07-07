Πολάκης σε Φάμελλο: Αν στηρίζεις Τσίπρα παραιτήσου και πήγαινε ΕΛΑΣ να δούμε αν θα σε πάρει, βάζω υποψηφιότητα για πρόεδρος
Πολάκης σε Φάμελλο: Αν στηρίζεις Τσίπρα παραιτήσου και πήγαινε ΕΛΑΣ να δούμε αν θα σε πάρει, βάζω υποψηφιότητα για πρόεδρος
Ο βουλευτής έκανε λόγο για «πρωτοφανή κατάσταση» στο κόμμα - Τον Σωκράτη Φάμελλο τον χαρακτηρίζει «κατάσταση προσωπικής ανεπάρκειας και υποτέλειας»
Θέμα ηγεσίας στον ΣΥΡΙΖΑ έθεσε ανοιχτά ο ανεξάρτητος βουλευτής Χανίων, Παύλος Πολάκης, μιλώντας στο Ναυτεμπορική tv. Κάνοντας λόγο για «πρωτοφανή κατάσταση» στο κόμμα, ο κ. Πολάκης ανέφερε για τον πρόεδρο Σωκράτη Φάμελλο ότι τον χαρακτηρίζει «κατάσταση προσωπικής ανεπάρκειας και υποτέλειας», προσθέτοντας για τις εσωκομματικές εκλογές πως «την εκλογή του, του τη χάρισα γιατί δεν πήγα στο δεύτερο γύρο».
«Η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να αλλάξει και πολύ σύντομα» διαμήνυσε ο Παύλος Πολάκης, περιγράφοντας τον οδικό χάρτη αλλαγής. Όπως είπε, πρέπει «να αναιρέσει απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής, να παραιτηθεί ο Φάμελλος και να εκλεγεί νέος πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας».
«Το 2023 το πρόβλημα ήταν ότι ο Τσίπρας έλεγε θα πάμε με το ΠΑΣΟΚ, τον έφτυνε ο Ανδρουλάκης και έλεγε θα πάμε με το ΠΑΣΟΚ» παρατήρησε ο βουλευτής Χανίων και απευθυνόμενος στον Σωκράτη Φάμελλο είπε «άμα το στηρίζεις (το κόμμα της ΕΛΑΣ) παραιτήσου και πήγαινε εκεί και να δούμε αν θα σε πάρει».
«Η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να αλλάξει και πολύ σύντομα» διαμήνυσε ο Παύλος Πολάκης, περιγράφοντας τον οδικό χάρτη αλλαγής. Όπως είπε, πρέπει «να αναιρέσει απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής, να παραιτηθεί ο Φάμελλος και να εκλεγεί νέος πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας».
«Το 2023 το πρόβλημα ήταν ότι ο Τσίπρας έλεγε θα πάμε με το ΠΑΣΟΚ, τον έφτυνε ο Ανδρουλάκης και έλεγε θα πάμε με το ΠΑΣΟΚ» παρατήρησε ο βουλευτής Χανίων και απευθυνόμενος στον Σωκράτη Φάμελλο είπε «άμα το στηρίζεις (το κόμμα της ΕΛΑΣ) παραιτήσου και πήγαινε εκεί και να δούμε αν θα σε πάρει».
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