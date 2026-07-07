Επίθεση Κασσελάκη σε Φαραντούρη: Η απόσπαση της συζύγου του πραγματοποιήθηκε ή όχι με... «άμεση ανάθεση»;

Ο @NFarantouris έκανε αυτό που κάνει πάντα το πολιτικό σύστημα, όταν στριμώχνεται: «την μπάλα στην εξέδρα».



Εδώ και μέρες ζητώ να δώσει στη δημοσιότητα τα έγγραφα που αφορούν στην απόσπαση της συζύγου του.



Αντί γι’ αυτό, βγήκε χθες στην τηλεόραση και μας είπε ότι «χτυπούν τη… pic.twitter.com/goPTfeRG6a