Επίθεση Κασσελάκη σε Φαραντούρη: Η απόσπαση της συζύγου του πραγματοποιήθηκε ή όχι με... «άμεση ανάθεση»;
Επίθεση Κασσελάκη σε Φαραντούρη: Η απόσπαση της συζύγου του πραγματοποιήθηκε ή όχι με... «άμεση ανάθεση»;
Ο πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας προανήγγειλε την υποβολή Άμεσης Ερώτησης στον Κυριάκο Πιερρακάκη καθώς, όπως λέει σε ανάρτησή του, αυτός είναι που υπέγραψε το την κοινοτική χρηματοδότηση ύψους 245.700 ευρώ
Να φέρει αποδείξεις για όσα ισχυρίζεται αναφορικά με την υπόθεση της συζύγου του καλεί τον Νίκο Φαραντούρη ο Στέφανος Κασσελάκης, έπειτα από την πρόσφατη υπόθεση της απόσπασης της Θεοδώρας Αϊβάζογλου στη Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία (ΜΕΑ) της Ελλάδας στην ΕΕ στις Βρυξέλλες, ενώ προανήγγειλε την υποβολή Άμεσης Ερώτησης στον Κυριάκο Πιερρακάκη, καθώς όπως λέει αυτός είναι που υπέγραψε την κοινοτική χρηματοδότηση ύψους 245.700 ευρώ, που αφορά στην κα Αϊβαζόγλου.
«Ο Νίκος Φαραντούρης έκανε αυτό που κάνει πάντα το πολιτικό σύστημα όταν τον στριμώχνουν: "Κλώτσησε την μπάλα στις κερκίδες". Εδώ και μέρες, απαιτώ να δημοσιοποιήσει τα έγγραφα που αφορούν την απόσπαση της συζύγου του. Αντίθετα, χθες βγήκε στην τηλεόραση και μας είπε ότι "επιτίθενται στη γυναίκα του για να επιτεθούν σε αυτόν". Τελικά, η συγκεκριμένη απόσπαση πραγματοποιήθηκε ή όχι με... «άμεση ανάθεση»;», έγραψε μεταξύ άλλων ο πρόεδρος της παράταξης «Κίνημα Δημοκρατίας».
Αναλυτικά η ανάρτηση του Στέφανου Κασσελάκη
Ο Νίκος Φαραντούρης έκανε αυτό που κάνει πάντα το πολιτικό σύστημα όταν τον στριμώχνουν: «κλώτσησε την μπάλα στις κερκίδες». Εδώ και μέρες, απαιτώ να δημοσιοποιήσει τα έγγραφα που αφορούν την απόσπαση της συζύγου του.
Αντίθετα, χθες βγήκε στην τηλεόραση και μας είπε ότι «επιτίθενται στη γυναίκα του για να επιτεθούν σε αυτόν». Αντί να παρουσιάσει τα έγγραφα (αν υπάρχουν, φυσικά...), προσπάθησε να παρουσιάσει τον εαυτό του ως θύμα, αλλάζοντας την κουβέντα. Όπως ακριβώς έκανε και ο Μακάριος Λαζαρίδης πριν από δύο μήνες...
Κανείς δεν επιτίθεται στην οικογένεια του κ. Φαραντούρη. Απλώς απαιτούμε διαφάνεια.
Επειδή οι «εξηγήσεις» του κ. Φαραντούρη μέχρι σήμερα ενισχύουν τις ενδείξεις αδιαφάνειας αντί να διευκρινίζουν το θέμα. Αν όλα έγιναν νόμιμα και σωστά, γιατί δεν δημοσιοποιεί τα έγγραφα;
Γιατί η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος φαίνεται να ακολούθησε την απόσπαση, αντί να προηγήθηκε αυτής;
Τελικά, η συγκεκριμένη απόσπαση πραγματοποιήθηκε ή όχι με... «άμεση ανάθεση»;
Η διαφάνεια δεν αποδεικνύεται με πομπώδεις τηλεοπτικές εμφανίσεις. Αποδεικνύεται με έγγραφα!
Γι' αυτό θα υποβάλουμε άμεσα Ερώτηση και Αίτημα Υποβολής Εγγράφων στον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκο Πιερρακάκη. Γιατί αυτός ήταν που —με δική του δήλωση— υπέγραψε την κοινοτική χρηματοδότηση ύψους 245.700 ευρώ.
Ας έρθουν όλα τα έγγραφα στη Βουλή. Χωρίς αστερίσκους. Χωρίς υπεκφυγές.
«Ο Νίκος Φαραντούρης έκανε αυτό που κάνει πάντα το πολιτικό σύστημα όταν τον στριμώχνουν: "Κλώτσησε την μπάλα στις κερκίδες". Εδώ και μέρες, απαιτώ να δημοσιοποιήσει τα έγγραφα που αφορούν την απόσπαση της συζύγου του. Αντίθετα, χθες βγήκε στην τηλεόραση και μας είπε ότι "επιτίθενται στη γυναίκα του για να επιτεθούν σε αυτόν". Τελικά, η συγκεκριμένη απόσπαση πραγματοποιήθηκε ή όχι με... «άμεση ανάθεση»;», έγραψε μεταξύ άλλων ο πρόεδρος της παράταξης «Κίνημα Δημοκρατίας».
Αναλυτικά η ανάρτηση του Στέφανου Κασσελάκη
Ο Νίκος Φαραντούρης έκανε αυτό που κάνει πάντα το πολιτικό σύστημα όταν τον στριμώχνουν: «κλώτσησε την μπάλα στις κερκίδες». Εδώ και μέρες, απαιτώ να δημοσιοποιήσει τα έγγραφα που αφορούν την απόσπαση της συζύγου του.
Αντίθετα, χθες βγήκε στην τηλεόραση και μας είπε ότι «επιτίθενται στη γυναίκα του για να επιτεθούν σε αυτόν». Αντί να παρουσιάσει τα έγγραφα (αν υπάρχουν, φυσικά...), προσπάθησε να παρουσιάσει τον εαυτό του ως θύμα, αλλάζοντας την κουβέντα. Όπως ακριβώς έκανε και ο Μακάριος Λαζαρίδης πριν από δύο μήνες...
Κανείς δεν επιτίθεται στην οικογένεια του κ. Φαραντούρη. Απλώς απαιτούμε διαφάνεια.
Επειδή οι «εξηγήσεις» του κ. Φαραντούρη μέχρι σήμερα ενισχύουν τις ενδείξεις αδιαφάνειας αντί να διευκρινίζουν το θέμα. Αν όλα έγιναν νόμιμα και σωστά, γιατί δεν δημοσιοποιεί τα έγγραφα;
Γιατί η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος φαίνεται να ακολούθησε την απόσπαση, αντί να προηγήθηκε αυτής;
Τελικά, η συγκεκριμένη απόσπαση πραγματοποιήθηκε ή όχι με... «άμεση ανάθεση»;
Η διαφάνεια δεν αποδεικνύεται με πομπώδεις τηλεοπτικές εμφανίσεις. Αποδεικνύεται με έγγραφα!
Γι' αυτό θα υποβάλουμε άμεσα Ερώτηση και Αίτημα Υποβολής Εγγράφων στον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκο Πιερρακάκη. Γιατί αυτός ήταν που —με δική του δήλωση— υπέγραψε την κοινοτική χρηματοδότηση ύψους 245.700 ευρώ.
Ας έρθουν όλα τα έγγραφα στη Βουλή. Χωρίς αστερίσκους. Χωρίς υπεκφυγές.
Ο @NFarantouris έκανε αυτό που κάνει πάντα το πολιτικό σύστημα, όταν στριμώχνεται: «την μπάλα στην εξέδρα».— Stefanos Kasselakis - Στέφανος Κασσελάκης (@skasselakis) July 7, 2026
Εδώ και μέρες ζητώ να δώσει στη δημοσιότητα τα έγγραφα που αφορούν στην απόσπαση της συζύγου του.
Αντί γι’ αυτό, βγήκε χθες στην τηλεόραση και μας είπε ότι «χτυπούν τη… pic.twitter.com/goPTfeRG6a
Γιατί στη δημοκρατία, η αλήθεια και η διαφάνεια είναι τα όπλα μας.
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