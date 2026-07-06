Γεωργιάδης για το τένις με τον Κασσελάκη: Σίγουρα ξέρει, αλλά θέλει προπόνηση

Όπως αποκάλυψε ο Άδωνις Γεωργιάδης, ο αγώνας κλείστηκε στη διαδικτυακή εκπομπή που είχε με τον Στέφανο Κασσελάκη στα τέλη Ιουνίου