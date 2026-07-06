Γεωργιάδης για το τένις με τον Κασσελάκη: Σίγουρα ξέρει, αλλά θέλει προπόνηση
Γεωργιάδης για το τένις με τον Κασσελάκη: Σίγουρα ξέρει, αλλά θέλει προπόνηση
Όπως αποκάλυψε ο Άδωνις Γεωργιάδης, ο αγώνας κλείστηκε στη διαδικτυακή εκπομπή που είχε με τον Στέφανο Κασσελάκη στα τέλη Ιουνίου
Για τον αγώνα τένις που είχε την Κυριακή με τον Στέφανο Κασσελάκη μίλησε το πρωί της Δευτέρας ο Άδωνις Γεωργιάδης.
Όπως είπε στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ ο υπουργός Υγείας, ο αγώνας κλείστηκε στην διαδικτυακή εκπομπή που είχε με τον πρόεδρο των Δημοκρατών στα τέλη Ιουνίου.
«Όταν κάναμε την εκπομπή - να πω ότι ο Στέφανος Κασσελάκης είναι πολύ φυσιολογικός άνθρωπος - στην κουβέντα μου είπε "παίζεις τένις; Έχω καιρό να παίξω" και εγώ του είπα πάμε να παίξουμε στο Politia Tennis Club» είπε αρχικά ο κ. Γεωργιάδης.
Κληθείς στη συνέχεια να τοποθετηθεί για την ικανότητα του Στέφανου Κασσελάκη στο τένις, ο υπουργός Υγείας είπε για τον αντίπαλό του «είναι άνθρωπος που σίγουρα ξέρει αλλά θέλει προπόνηση».
«Ο κ. Κασσελάκης είναι ένας φυσιολογικός άνθρωπος. Κι εγώ αν με ρωτάς δεν πιστεύω ότι πολιτισμικά είχε πολύ σχέση με την αριστερά» κατέληξε ο Άδωνις Γεωργιάδης για τον πρόεδρο των Δημοκρατών.
Σύμφωνα με πληροφορίες, αν και η αναμέτρηση ήταν φιλική, στο τέλος μίλησε η εμπειρία του υπουργού Υγείας, που είναι γνωστός για την αγάπη του και τις επιδόσεις του στο σπορ.
Δείτε βίντεο:
Όπως είπε στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ ο υπουργός Υγείας, ο αγώνας κλείστηκε στην διαδικτυακή εκπομπή που είχε με τον πρόεδρο των Δημοκρατών στα τέλη Ιουνίου.
«Όταν κάναμε την εκπομπή - να πω ότι ο Στέφανος Κασσελάκης είναι πολύ φυσιολογικός άνθρωπος - στην κουβέντα μου είπε "παίζεις τένις; Έχω καιρό να παίξω" και εγώ του είπα πάμε να παίξουμε στο Politia Tennis Club» είπε αρχικά ο κ. Γεωργιάδης.
Κληθείς στη συνέχεια να τοποθετηθεί για την ικανότητα του Στέφανου Κασσελάκη στο τένις, ο υπουργός Υγείας είπε για τον αντίπαλό του «είναι άνθρωπος που σίγουρα ξέρει αλλά θέλει προπόνηση».
«Ο κ. Κασσελάκης είναι ένας φυσιολογικός άνθρωπος. Κι εγώ αν με ρωτάς δεν πιστεύω ότι πολιτισμικά είχε πολύ σχέση με την αριστερά» κατέληξε ο Άδωνις Γεωργιάδης για τον πρόεδρο των Δημοκρατών.
Σύμφωνα με πληροφορίες, αν και η αναμέτρηση ήταν φιλική, στο τέλος μίλησε η εμπειρία του υπουργού Υγείας, που είναι γνωστός για την αγάπη του και τις επιδόσεις του στο σπορ.
Δείτε βίντεο:
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