Δημοσκόπηση Prorata: Πρώτη με 25% η ΝΔ, δεύτερη η ΕΛΑΣ με 15,5%, ισοπαλία ΠΑΣΟΚ-Καρυστιανού στην τρίτη θέση

Η ΝΔ κερδίζει μια μονάδα σε σχέση με την δημοσκόπηση της ίδιας εταιρείας για την Εφημερίδα των Συντακτών τον Ιούνιο - Μητσοτάκης η πρώτη επιλογή των πολιτών στο ερώτημα «ποιον πολιτικό αρχηγό εμπιστεύεστε περισσότερο για πρωθυπουργό»