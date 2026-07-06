Δημοσκόπηση Prorata: Πρώτη με 25% η ΝΔ, δεύτερη η ΕΛΑΣ με 15,5%, ισοπαλία ΠΑΣΟΚ-Καρυστιανού στην τρίτη θέση
Δημοσκόπηση Prorata: Πρώτη με 25% η ΝΔ, δεύτερη η ΕΛΑΣ με 15,5%, ισοπαλία ΠΑΣΟΚ-Καρυστιανού στην τρίτη θέση
Η ΝΔ κερδίζει μια μονάδα σε σχέση με την δημοσκόπηση της ίδιας εταιρείας για την Εφημερίδα των Συντακτών τον Ιούνιο - Μητσοτάκης η πρώτη επιλογή των πολιτών στο ερώτημα «ποιον πολιτικό αρχηγό εμπιστεύεστε περισσότερο για πρωθυπουργό»
Πρωτιά για τη Νέα Δημοκρατία με ποσοστό 25% - αυξημένο κατά μια μονάδα σε σχέση με τη μέτρηση του Ιουνίου - καταγράφει δημοσκόπηση της Prorata για την Εφημερίδα των Συντακτών.
Στην ίδια δημοσκόπηση κέρδη μιας μονάδας καταγράφει και η ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα που βρίσκεται στη δεύτερη θέση με 15,5% (14,5% τον Ιούνιο).
Στην τρίτη θέση βρίσκονται ΠΑΣΟΚ και Ελπίδα για τη Δημοκρατία με 8,5% με το κόμμα του Νίκου Ανδρουλάκη να μένει στάσιμο στα ποσοστά του Ιουνίου και το κόμμα Μαρίας Καρυστιανού να χάνει μια μονάδα.
Στη δημοσκόπηση τίθεται και το ερώτημα «ποιον πολιτικό αρχηγό εμπιστεύεστε περισσότερο για πρωθυπουργό της χώρας;» με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να βρίσκεται στην πρώτη θέση με 28%, τον Αλέξη Τσίπρα στη δεύτερη με 18% και ακολουθούν Μαρία Καρυστιανού με 6%, Κυριάκος Βελόπουλος με 5% όπως και ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο Δημήτρης Κουτσούμπας με 4%, η Αφροδίτη Λατινοπούλου και η Ζωή Κωνσταντοπούλου με 3%.
Στην ίδια δημοσκόπηση κέρδη μιας μονάδας καταγράφει και η ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα που βρίσκεται στη δεύτερη θέση με 15,5% (14,5% τον Ιούνιο).
Στην τρίτη θέση βρίσκονται ΠΑΣΟΚ και Ελπίδα για τη Δημοκρατία με 8,5% με το κόμμα του Νίκου Ανδρουλάκη να μένει στάσιμο στα ποσοστά του Ιουνίου και το κόμμα Μαρίας Καρυστιανού να χάνει μια μονάδα.
- Αναλυτικά η πρόθεση ψήφου χωρίς αποχή (στην παρένθεση τα ποσοστά του Ιουνίου
- Νέα Δημοκρατία 25% (24%)
- ΕΛΑΣ 15,5% (14,5%)
- ΠΑΣΟΚ 8,5% (8,5%)
- Ελπίδα για τη Δημοκρατία 8,5% (9,5%)
- Ελληνική Λύση 7% (8%)
- ΚΚΕ 5,5% (6%)
- Φωνή Λογικής 4% (3,5%)
- Πλεύση Ελευθερίας 3,5% (3,5%)
- ΜεΡΑ25 3% (3%)
- ΣΥΡΙΖΑ 2% (2%)
- Νέα Αριστερά 1% (1%)
- Δημοκράτες 1% (1%)
- Νίκη 0,5% (0,5%)
- Άλλα κόμματα 3% (2,5%)
- Δεν έχω αποφασίσει 12% (12,5%)
Στη δημοσκόπηση τίθεται και το ερώτημα «ποιον πολιτικό αρχηγό εμπιστεύεστε περισσότερο για πρωθυπουργό της χώρας;» με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να βρίσκεται στην πρώτη θέση με 28%, τον Αλέξη Τσίπρα στη δεύτερη με 18% και ακολουθούν Μαρία Καρυστιανού με 6%, Κυριάκος Βελόπουλος με 5% όπως και ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο Δημήτρης Κουτσούμπας με 4%, η Αφροδίτη Λατινοπούλου και η Ζωή Κωνσταντοπούλου με 3%.
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