Πλεύρης για τις επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη: Πέθανε ένας άνθρωπος από την τρομοκρατία της Αριστεράς - Ο Τσίπρας ανέχεται τους μπαχαλάκηδες

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Ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου υπερασπίστηκε σήμερα τις δηλώσεις τουσχετικά με τις επιθέσεις εναντίον στελεχών της ΝΔ στη Θεσσαλονίκη, τονίζοντας ότι οι παρατηρήσεις του αντανακλούν μια σκληρή πραγματικότητα, ενώ παράλληλα εξαπέλυσε επίθεση εναντίον τουκατηγορώντας τον για ανοχή απέναντι στους «μπαχαλάκηδες».«Πέθανε ένας άνθρωπος από την τρομοκρατία της Αριστεράς» ανέφερε ομιλώντας στο MEGA, ενώ κατηγόρησε και μερίδα της αντιπολίτευσης για την εν γένει στάση της.«Ο κ. Κυρανάκης δεν έριξε κανένα λάδι στη φωτιά, είπε μια πραγματικότητα και η πραγματικότητα αποτυπώνεται. Υπάρχει αυτή τη στιγμή μιαπου στοχοποιεί και έχει και πολιτικά χαρακτηριστικά», σχολίασε αρχικά ο κ. Πλεύρης.«Το 2015-2019 ο ΣΥΡΙΖΑ νομοθέτησε στον ποινικό κώδικα η μεταφορά εκρηκτικών μηχανισμών να γίνει από κακούργημα πλημμέλημα. Αυτοί που προχθές μετέφεραν τα γκαζάκια εάν είχαμε σήμερα κυβέρνησηθα ήταν πλημμέλημα εάν τους έβρισκε η αστυνομία. Αυτό το νομοθέτησε ο ΣΥΡΙΖΑ. Εμείς το επαναφέραμε σε κακούργημα. Ο ΣΥΡΙΖΑ νομοθέτησε να μειωθούν οι ποινές στα εγκλήματα τρομοκρατίας, κατήργησε τις φυλακές τύπου Γ, έδωσε τη δυνατότητα να παίρνει άδεια ο αρχιτρομοκράτης Κουφοντίνας και η νεολαία του πήγαινε μπροστά με πανό ‘Γεννήθηκα 17Ν’».O υπουργός Μετανάστευσης κατηγόρησε τον Αλέξη Τσίπρα για την ανοχή του προς τους «μπαχαλάκηδες», δηλώνοντας ότι αυτή η στάση ενθαρρύνει την ανομία. Επιπλέον χαρακτήρισε χυδαιότητες τις δηλώσεις τηςη οποία έκανε εχθές λόγο για προβοκάτσια που βολεύει την κυβέρνηση, αναφερόμενη στη«Είναι πολιτικός οχετός, αυτό που είπε μας κάνει πραγματικά να εξοργιζόμαστε» ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Πλεύρης.«Είχαν ως στόχο άτομα που ήταν απλώς ψηφοφόροι της ΝΔ, ένας πρώην βουλευτής, ο πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής και μία υποψήφια βουλευτής. Έχουμε μια στοχοποίηση που λέει "και απλός ψηφοφόρος της ΝΔ να είσαι, για μένα είσαι ταξικός αντίπαλος, εχθρός και θα σε στοχοποιήσω"» πρόσθεσε ο ίδιος σχετικά με τις εμπρηστικές επιθέσεις.Τέλος, αναφέρθηκε στο ενδεχόμενο ίδρυσης κόμματος από τονδηλώνοντας: «Ευελπιστώ ότι δεν θα υλοποιηθεί. Εμείς πρώτοι, οι δεξιοί της ΝΔ, θα πρέπει να πείσουμε τους ψηφοφόρους μας ότι η παράταξη εκπροσωπείται από τη ΝΔ. Ελπίζω ο πρώην πρωθυπουργός θα αξιολογήσει τα πάντα. Τον εκτιμώ, θεωρώ ότι ήταν καλός πρωθυπουργός, ελπίζω όμως ότι δεν θα κάνει το επόμενο βήμα».