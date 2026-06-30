Ο Πολάκης ζητά την παραίτηση Φάμελλου και δηλώνει παρών για την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ: Χρειάζεται άμεση επάνοδός μου στην ΚΟ του κόμματος
Ο Πολάκης ζητά την παραίτηση Φάμελλου και δηλώνει παρών για την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ: Χρειάζεται άμεση επάνοδός μου στην ΚΟ του κόμματος
Ο Παύλος Πολάκης έκανε γνωστό ότι θα επιδιώξει συνεργασίες με το Μέρα25, τη Νέα Αριστερά, τον Νίκο Κοτζιά τη Λούκα Κατσέλη, το ΚΚΕ και την ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα
Την παραίτηση του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτη Φάμελλου, ζητά με ανάρτησή του ο Παύλος Πολάκης, ο οποίος παράλληλα θέτει ως πρώτη προτεραιότητα την άμεση επιστροφή του στην Κοινοβουλευτική Ομάδα του κόμματος.
Ο κ. Πολάκης υποστηρίζει ότι έχει καταρρεύσει το αφήγημα και η στρατηγική του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ και της ηγετικής ομάδας γύρω του σχετικά με τη συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων, καθώς και η, όπως αναφέρει, «άνευ όρων στήριξη» του ΣΥΡΙΖΑ προς την ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα.
Στο πλαίσιο αυτό, ζητά τέσσερις άμεσες κινήσεις. Πρώτον, την επάνοδό του στην Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ. Δεύτερον, την παραίτηση του Σωκράτη Φάμελλου και την εκλογή νέου προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, διαδικασία στην οποία, όπως σημειώνει, θα είναι παρών.
Παράλληλα, ζητά την άμεση σύγκληση της Κεντρικής Επιτροπής, προκειμένου να συγκροτηθεί εκλογική οργανωτική επιτροπή, αλλά και επιτροπή προγράμματος που θα εργαστεί στη βάση του προγράμματος των έξι πυλώνων και των έντεκα προτάσεων του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ για μια προοδευτική διακυβέρνηση.
Τέλος, προτείνει την άμεση έναρξη συνομιλιών με όμορες πολιτικές δυνάμεις και προσωπικότητες που, όπως αναφέρει, επιθυμούν και πιστεύουν στη συγκρότηση ενός ευρύτερου προοδευτικού μετώπου.
Ο Παύλος Πολάκης υπογράφει την ανάρτησή του ως μέλος της Πολιτικής Γραμματείας και της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, τονίζοντας ότι «προφανώς» δεν είναι ανεξάρτητος βουλευτής.
«Νομίζω ότι μετά την κατάρρευση του αφηγήματος και της στρατηγικής περί της στήριξης της ΕΛΑΣ, όταν βγαίνει με τον ξεκάθαρο τρόπο Αλέξης Τσίπρας και ξεκαθαρίζει τα πράγματα, νομίζω ότι δεν μπορεί να κρατηθεί άλλο πια αυτή η ιστορία και λέω ότι πρέπει να με επαναφέρει άμεσα στην κοινοβουλευτική ομάδα και θεωρώ ότι η μόνη αξιοπρεπής λύση για τον Σωκάτη είναι να παραιτηθεί, να παραμερίσει και να αφήσει να οδηγήσουμε αυτοί που θέλουμε και μπορούμε», είπε στο OPEN ο κ. Πολάκης.
«Ο Παύλος Πολάκης αναφέρθηκε και σε συνεργασίες με τον χώρο της Αριστεράς και απαντώντας σε ερώτηση των δημοσιογράφων εξήγησε ότι αναφέρεται στο «Μέρα25, τη Νέα Αριστερά, τον Νίκο Κοτζιά τη Λούκα Κατσέλη, θα απευθυνθούμε και στο ΚΚΕ και στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα θα απευθυνθούμε με συγκροτημένο τρόπο.
Σε ερώτηση για τον αν το πλάνο αυτό θα εφαρμοστεί με εκείνον αρχηγό απάντησε «ναι».
1. Άμεση επάνοδός μου στην Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ
2. Άμεση παραίτηση του προέδρου Σωκράτη Φάμελλου και εκλογή νέου προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας (διαδικασία στην οποία εννοείται ότι θα είμαι παρών)
3. Άμεση σύγκληση της Κεντρικής Επιτροπής προκειμένου να προχωρήσουμε στη:
α. Συγκρότηση εκλογικής οργανωτικής επιτροπής
β. Συγκρότηση επιτροπής προγράμματος που θα δουλέψει στη βάση του προγράμματος των έξι πυλώνων και των δέκα και μια προτάσεων του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ για μια προοδευτική διακυβέρνηση.
4. Άμεση εκκίνηση συνομιλιών με τις όμορες πολιτικές δυνάμεις και προσωπικότητες που θέλουν και πιστεύουν στο σχηματισμό ενός ευρύτερου προοδευτικού μετώπου.
Παύλος Πολάκης μελος ΠΓ και ΚΕ ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και προφανως ΟΧΙ ανεξαρτητος βουλευτης»
Ο κ. Πολάκης υποστηρίζει ότι έχει καταρρεύσει το αφήγημα και η στρατηγική του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ και της ηγετικής ομάδας γύρω του σχετικά με τη συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων, καθώς και η, όπως αναφέρει, «άνευ όρων στήριξη» του ΣΥΡΙΖΑ προς την ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα.
Στο πλαίσιο αυτό, ζητά τέσσερις άμεσες κινήσεις. Πρώτον, την επάνοδό του στην Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ. Δεύτερον, την παραίτηση του Σωκράτη Φάμελλου και την εκλογή νέου προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, διαδικασία στην οποία, όπως σημειώνει, θα είναι παρών.
Παράλληλα, ζητά την άμεση σύγκληση της Κεντρικής Επιτροπής, προκειμένου να συγκροτηθεί εκλογική οργανωτική επιτροπή, αλλά και επιτροπή προγράμματος που θα εργαστεί στη βάση του προγράμματος των έξι πυλώνων και των έντεκα προτάσεων του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ για μια προοδευτική διακυβέρνηση.
Τέλος, προτείνει την άμεση έναρξη συνομιλιών με όμορες πολιτικές δυνάμεις και προσωπικότητες που, όπως αναφέρει, επιθυμούν και πιστεύουν στη συγκρότηση ενός ευρύτερου προοδευτικού μετώπου.
Ο Παύλος Πολάκης υπογράφει την ανάρτησή του ως μέλος της Πολιτικής Γραμματείας και της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, τονίζοντας ότι «προφανώς» δεν είναι ανεξάρτητος βουλευτής.
«Νομίζω ότι μετά την κατάρρευση του αφηγήματος και της στρατηγικής περί της στήριξης της ΕΛΑΣ, όταν βγαίνει με τον ξεκάθαρο τρόπο Αλέξης Τσίπρας και ξεκαθαρίζει τα πράγματα, νομίζω ότι δεν μπορεί να κρατηθεί άλλο πια αυτή η ιστορία και λέω ότι πρέπει να με επαναφέρει άμεσα στην κοινοβουλευτική ομάδα και θεωρώ ότι η μόνη αξιοπρεπής λύση για τον Σωκάτη είναι να παραιτηθεί, να παραμερίσει και να αφήσει να οδηγήσουμε αυτοί που θέλουμε και μπορούμε», είπε στο OPEN ο κ. Πολάκης.
«Ο Παύλος Πολάκης αναφέρθηκε και σε συνεργασίες με τον χώρο της Αριστεράς και απαντώντας σε ερώτηση των δημοσιογράφων εξήγησε ότι αναφέρεται στο «Μέρα25, τη Νέα Αριστερά, τον Νίκο Κοτζιά τη Λούκα Κατσέλη, θα απευθυνθούμε και στο ΚΚΕ και στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα θα απευθυνθούμε με συγκροτημένο τρόπο.
Σε ερώτηση για τον αν το πλάνο αυτό θα εφαρμοστεί με εκείνον αρχηγό απάντησε «ναι».
Η ανάρτηση του Παύλου Πολάκη«Μετά την κατάρρευση του αφηγήματος και της στρατηγικής του προέδρου Σωκράτη Φάμελλου και της περί αυτόν ηγετικής ομάδας σχετικά με την συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων και ειδικότερα όσον αφορά την άνευ όρων στήριξη του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στην ΕΛΑΣ, θα πρέπει άμεσα να γίνουν τα εξής:
1. Άμεση επάνοδός μου στην Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ
2. Άμεση παραίτηση του προέδρου Σωκράτη Φάμελλου και εκλογή νέου προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας (διαδικασία στην οποία εννοείται ότι θα είμαι παρών)
3. Άμεση σύγκληση της Κεντρικής Επιτροπής προκειμένου να προχωρήσουμε στη:
α. Συγκρότηση εκλογικής οργανωτικής επιτροπής
β. Συγκρότηση επιτροπής προγράμματος που θα δουλέψει στη βάση του προγράμματος των έξι πυλώνων και των δέκα και μια προτάσεων του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ για μια προοδευτική διακυβέρνηση.
4. Άμεση εκκίνηση συνομιλιών με τις όμορες πολιτικές δυνάμεις και προσωπικότητες που θέλουν και πιστεύουν στο σχηματισμό ενός ευρύτερου προοδευτικού μετώπου.
Παύλος Πολάκης μελος ΠΓ και ΚΕ ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και προφανως ΟΧΙ ανεξαρτητος βουλευτης»
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