Η Βάσια Αναστασίου παρομοίασε το ΠΑΣΟΚ με την... Λίβερπουλ: Έκανε ανατροπή και πήρε το Champions League

«Επειδή βλέπω τον κύριο Τσίπρα να μιλάει για την Barcelona υπάρχουν κι άλλες ομάδες ιστορικές όπως η Liverpool που έχουν κάνει ανατροπές στο 3-0 με τη Milan και το πήγαν 3-3 και πήραν το Champions League μετά» είπε το στέλεχος του ΠΑΣΟΚ