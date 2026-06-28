Η Βάσια Αναστασίου παρομοίασε το ΠΑΣΟΚ με την... Λίβερπουλ: Έκανε ανατροπή και πήρε το Champions League
Η Βάσια Αναστασίου παρομοίασε το ΠΑΣΟΚ με την... Λίβερπουλ: Έκανε ανατροπή και πήρε το Champions League
«Επειδή βλέπω τον κύριο Τσίπρα να μιλάει για την Barcelona υπάρχουν κι άλλες ομάδες ιστορικές όπως η Liverpool που έχουν κάνει ανατροπές στο 3-0 με τη Milan και το πήγαν 3-3 και πήραν το Champions League μετά» είπε το στέλεχος του ΠΑΣΟΚ
Με ποδοσφαιρικούς όρους σχολίασε η Βάσια Αθανασίου τις δημοσκοπήσεις και τη θέση του ΠΑΣΟΚ απέναντι στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, παρομοιάζοντας την παράταξή της με τη Λίβερπουλ που κατάφερε να ανατρέψει εις βάρος της σκορ και να κατακτήσει το Champions League.
Μιλώντας στο OPEN και απαντώντας σε ερώτηση για τις δημοσκοπήσεις και για το γεγονός ότι το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα εμφανίζεται πάνω από το ΠΑΣΟΚ, το στέλεχος του κόμματος εμφανίστηκε καθησυχαστική.
Ειδικότερα, αναφερόμενη στις πολιτικές ισορροπίες και στις δημοσκοπικές ανατροπές, χρησιμοποίησε παράδειγμα από το ποδόσφαιρο, λέγοντας: «Και ξέρετε επειδή βλέπω τον κύριο Τσίπρα να μιλάει για την Barcelona υπάρχουν κι άλλες ομάδες ιστορικές όπως η Liverpool που έχουν κάνει ανατροπές στο 3-0 με τη Milan και το πήγαν 3-3 και πήραν το Champions League μετά».
«Με προβληματίζει το ίδιο που με προβλημάτιζε όταν ήταν δεύτερη η κυρία Κωνσταντοπούλου. Δηλαδή όχι ιδιαίτερα. Θεωρώ ότι ιστορικά αυτό το οποίο έχει αποδειχθεί από τις δημοσκοπήσεις είναι ότι κόμματα τα οποία κάνουν την εμφάνισή τους είναι πιο φουσκωμένα. Εμείς τώρα δεν πρέπει να πέσουμε στην παγίδα του λαϊκισμού και της αντιθεσμικότητας. Όμως πρέπει να συνεχίσουμε να μιλάμε προγραμματικά, κοστολογημένα», ανέφερε.
Στη συνέχεια υποστήριξε ότι βλέπει να υποχωρεί η δυναμική του εγχειρήματος του πρώην πρωθυπουργού, λέγοντας: «Βλέπω ήδη να ξεφουσκώνει το αφήγημα του κυρίου Τσίπρα. Εγώ θέλω να μιλάνε τα στελέχη της ΕΛΑΣ. Θέλω να λένε ότι θα αυξήσουν 500€ το μισθό στο νοσηλευτικό προσωπικό και μετά να λένε α δεν βγαίνει και τόσο».
Παράλληλα, σημείωσε ότι «και στο χώρο του κέντρου και στο χώρο της Αριστεράς οι πόρτες του ΠΑΣΟΚ είναι ανοιχτές».
Κατά τη διάρκεια της ίδιας συζήτησης απευθύνθηκε και στον υφυπουργό Εξωτερικών Βασίλη Σπανάκη, λέγοντας: «σας πόνεσε ο Χάρης Δούκας γι' αυτό καταργήσατε τον 2ο γύρο στις αυτοδιοικητικές εκλογές», ενώ σε άλλο σημείο τον χαρακτήρισε και «φορομπήχτες».
Μιλώντας στο OPEN και απαντώντας σε ερώτηση για τις δημοσκοπήσεις και για το γεγονός ότι το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα εμφανίζεται πάνω από το ΠΑΣΟΚ, το στέλεχος του κόμματος εμφανίστηκε καθησυχαστική.
Ειδικότερα, αναφερόμενη στις πολιτικές ισορροπίες και στις δημοσκοπικές ανατροπές, χρησιμοποίησε παράδειγμα από το ποδόσφαιρο, λέγοντας: «Και ξέρετε επειδή βλέπω τον κύριο Τσίπρα να μιλάει για την Barcelona υπάρχουν κι άλλες ομάδες ιστορικές όπως η Liverpool που έχουν κάνει ανατροπές στο 3-0 με τη Milan και το πήγαν 3-3 και πήραν το Champions League μετά».
«Με προβληματίζει το ίδιο που με προβλημάτιζε όταν ήταν δεύτερη η κυρία Κωνσταντοπούλου. Δηλαδή όχι ιδιαίτερα. Θεωρώ ότι ιστορικά αυτό το οποίο έχει αποδειχθεί από τις δημοσκοπήσεις είναι ότι κόμματα τα οποία κάνουν την εμφάνισή τους είναι πιο φουσκωμένα. Εμείς τώρα δεν πρέπει να πέσουμε στην παγίδα του λαϊκισμού και της αντιθεσμικότητας. Όμως πρέπει να συνεχίσουμε να μιλάμε προγραμματικά, κοστολογημένα», ανέφερε.
Στη συνέχεια υποστήριξε ότι βλέπει να υποχωρεί η δυναμική του εγχειρήματος του πρώην πρωθυπουργού, λέγοντας: «Βλέπω ήδη να ξεφουσκώνει το αφήγημα του κυρίου Τσίπρα. Εγώ θέλω να μιλάνε τα στελέχη της ΕΛΑΣ. Θέλω να λένε ότι θα αυξήσουν 500€ το μισθό στο νοσηλευτικό προσωπικό και μετά να λένε α δεν βγαίνει και τόσο».
Παράλληλα, σημείωσε ότι «και στο χώρο του κέντρου και στο χώρο της Αριστεράς οι πόρτες του ΠΑΣΟΚ είναι ανοιχτές».
Κατά τη διάρκεια της ίδιας συζήτησης απευθύνθηκε και στον υφυπουργό Εξωτερικών Βασίλη Σπανάκη, λέγοντας: «σας πόνεσε ο Χάρης Δούκας γι' αυτό καταργήσατε τον 2ο γύρο στις αυτοδιοικητικές εκλογές», ενώ σε άλλο σημείο τον χαρακτήρισε και «φορομπήχτες».
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