Επίθεση Γιαννούλη σε Τσίπρα: Η στάση του δεν συμβάλλει στο να υπάρξει ένα νικηφόρο μέτωπο και μια πολιτική αλλαγή
Επίθεση Γιαννούλη σε Τσίπρα: Η στάση του δεν συμβάλλει στο να υπάρξει ένα νικηφόρο μέτωπο και μια πολιτική αλλαγή
Ερωτηθείς αν πιστεύει ότι θα υπάρξει κύμα φυγής από τον ΣΥΡΙΖΑ κι αν αυτό θα τους βάλει σε μια τροχιά νέας διάσπασης, ο Χρήστος Γιαννούλης είπε ότι: «Θα κάνω τα αδύνατα δυνατά για να μην υπάρξει κάτι τέτοιο, το αποτέλεσμα δεν μπορώ να το προεξοφλήσω»
«Η στάση του κ.Τσίπρα δεν συμβάλλει στον υψηλότερο στόχο και στην υψηλότερη πολιτική αναγκαιότητα που έχει αυτή η χώρα, να υπάρξει ένα νικηφόρο μέτωπο, μια νικηφόρα πρόταση για να υπάρξει πολιτική αλλαγή», ανέφερε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Χρήστος Γιαννούλης σε ραδιοφωνική του συνέντευξη ενώ επεσήμανε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι παρών στις πολιτικές εξελίξεις. Όπως είπε: «Η κοινοβουλευτική μας δράση, η πολιτική μας δράση όλα συνηγορούν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα κατεβάσει τον διακόπτη της πολιτικής δράσης».
Αναλυτικότερα ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ ανέφερε στην συνέντευξη του στα Παραπολιτικά 90,1: «Ποτέ δεν τέθηκε ζήτημα συνεργασίας με την ΕΛ.Α.Σ., υπήρξε ένα κάλεσμα το οποίο απαντούσε σε ένα πραγματικό ερώτημα των πολιτών που έλεγαν «καν’ τε κάτι όλοι μαζί για να απαλλαγούμε από τις πολιτικές που σκοτεινιάζουν τη ζωή μας». Αυτό ήταν το κάλεσμα της Κεντρικής Επιτροπής, αυτό ήταν και το ερώτημα που πρέπει να απαντήσει κάθε προοδευτικός πολίτης, πολύ περισσότερο ο επικεφαλής της ΕΛ.Α.Σ. Σε αυτό πήραμε μια απάντηση που εμένα με προβληματίζει, όχι για την τύχη του ΣΥΡΙΖΑ η οποία θα είναι καθορισμένη μέσα από τις δημοκρατικές του διαδικασίες κλπ, με προβληματίζει για τον τελικό στόχο που είναι μπορεί κάποιος μόνος του χωρίς τις απαραίτητες συγκλίσεις, χωρίς την απαραίτητη ενότητα να ρίξει την κυβέρνηση την πρώτη Κυριακή των εκλογών για να αλλάξει η ζωή του κόσμου; Εκεί υπάρχει ένα ζήτημα, θα το συζητήσουμε με πολύ ανοιχτή πολιτική αντίληψη αλλά πιστεύω ότι στο τέλος οι πολίτες αυτό που θέλουν είναι υπάρχει βεβαιότητα ότι αυτό το εγχείρημα, που δημοσκοπικά αποτυπώνεται σε πολύ υψηλό ποσοστό μπορεί να κάνει την ανατροπή και να φέρει την ελπίδα για μια καλύτερη Ελλάδα; Είναι μια συζήτηση που θα συνεχιστεί. Εγώ πιστεύω ότι κανείς μόνος του δεν μπορεί. Εγώ θέλω το ‘27 στις εκλογές να είναι μια προγραμματικά δυνατή πρόταση από το χώρο της Αριστεράς για να αλλάξει ο τόπος, για να σταματήσει να είναι διαρκές και επίκαιρο το ερώτημα "ποιος θα προστατεύσει τα δημόσια χρήματα από τα τρωκτικά"».
Συμπλήρωσε δε ότι: «Ο πρόεδρός μας δεν εισηγήθηκε την ικεσία ή δεν εισηγήθηκε το κρατώ την αναπνοή μου μέχρι να γίνει αυτό που θέλω για συνεργασία που είχε στόχο την τύχη πρωταγωνιστών, στελεχών, βουλευτών. Εισηγήθηκε την ανάγκη να δημιουργηθεί ένα μέτωπο με πολλές δυνάμεις που κερδίζει σίγουρα και περιορίζει το ρίσκο του να βρεθούμε δεύτεροι ή τρίτοι».
Στη συνέχεια αναφέρθηκε στην άρνηση του Αλέξη Τσίπρα λέγοντας ότι: «Είναι αναφαίρετο δικαίωμα και επιλογή του αλλά δεν είμαι υποχρεωμένος από καμία θέση είτε ευθύνης είτε ως πολίτης να την επικροτήσω ή να μην διατυπώσω τον προβληματισμό μου όχι ως γινάτι ή ως πικρία γιατί μου πήραν το παιχνίδι από τα χέρια. Η πολιτική, συμφωνώ με τον κ. Τσίπρα, δεν είναι πάρτι όπου καλούμε όποιους θέλουμε κι όποιους δεν θέλουμε, στην πολιτική πρέπει να συγκροτήσουμε τις δυνάμεις αυτών που μπορούν και έχουν και μια διαρκή συνέπεια στην ιστορία της Αριστεράς για να δοθεί η μάχη».
Ερωτηθείς αν θα κατέβει στις εκλογές ο ΣΥΡΙΖΑ, ο Χρήστος Γιαννούλης είπε ότι: «Θα είμαστε παρόντες στις πολιτικές εξελίξεις. Η κοινοβουλευτική μας δράση, η πολιτική μας δράση όλα συνηγορούν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα κατεβάσει τον διακόπτη της πολιτικής δράσης».
Κληθείς να σχολιάσει το ότι ο κόσμος προκρίνει την κίνηση Τσίπρα έναντι του ΣΥΡΙΖΑ, είπε πως: «Βεβαίως και την προκρίνει, πάντα είχε αυτή τη δυναμική ο Α.Τσίπρας. Πιστεύω ότι αυτή την δυναμική θα την είχε και αν επιχειρούσε από τα μέσα να φέρει τις αλλαγές που εισηγείται τώρα με την ΕΛ.Α.Σ, επέλεξε να μην το κάνει και να το κάνει με τον δικό του τρόπο. …Η στάση του κ.Τσίπρα δεν συμβάλει στον υψηλότερο στόχο και στην υψηλότερη πολιτική αναγκαιότητα που έχει αυτή η χώρα να υπάρξει ένα νικηφόρο μέτωπο, μια νικηφόρα πρόταση για να υπάρξει πολιτική αλλαγή».
Καταλήγοντας, ερωτηθείς αν πιστεύει ότι θα υπάρξει κύμα φυγής από τον ΣΥΡΙΖΑ κι αν αυτό θα τους βάλει σε μια τροχιά νέας διάσπασης, ο Χρήστος Γιαννούλης είπε ότι: «Θα κάνω τα αδύνατα δυνατά για να μην υπάρξει κάτι τέτοιο, το αποτέλεσμα δεν μπορώ να το προεξοφλήσω».
Αναλυτικότερα ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ ανέφερε στην συνέντευξη του στα Παραπολιτικά 90,1: «Ποτέ δεν τέθηκε ζήτημα συνεργασίας με την ΕΛ.Α.Σ., υπήρξε ένα κάλεσμα το οποίο απαντούσε σε ένα πραγματικό ερώτημα των πολιτών που έλεγαν «καν’ τε κάτι όλοι μαζί για να απαλλαγούμε από τις πολιτικές που σκοτεινιάζουν τη ζωή μας». Αυτό ήταν το κάλεσμα της Κεντρικής Επιτροπής, αυτό ήταν και το ερώτημα που πρέπει να απαντήσει κάθε προοδευτικός πολίτης, πολύ περισσότερο ο επικεφαλής της ΕΛ.Α.Σ. Σε αυτό πήραμε μια απάντηση που εμένα με προβληματίζει, όχι για την τύχη του ΣΥΡΙΖΑ η οποία θα είναι καθορισμένη μέσα από τις δημοκρατικές του διαδικασίες κλπ, με προβληματίζει για τον τελικό στόχο που είναι μπορεί κάποιος μόνος του χωρίς τις απαραίτητες συγκλίσεις, χωρίς την απαραίτητη ενότητα να ρίξει την κυβέρνηση την πρώτη Κυριακή των εκλογών για να αλλάξει η ζωή του κόσμου; Εκεί υπάρχει ένα ζήτημα, θα το συζητήσουμε με πολύ ανοιχτή πολιτική αντίληψη αλλά πιστεύω ότι στο τέλος οι πολίτες αυτό που θέλουν είναι υπάρχει βεβαιότητα ότι αυτό το εγχείρημα, που δημοσκοπικά αποτυπώνεται σε πολύ υψηλό ποσοστό μπορεί να κάνει την ανατροπή και να φέρει την ελπίδα για μια καλύτερη Ελλάδα; Είναι μια συζήτηση που θα συνεχιστεί. Εγώ πιστεύω ότι κανείς μόνος του δεν μπορεί. Εγώ θέλω το ‘27 στις εκλογές να είναι μια προγραμματικά δυνατή πρόταση από το χώρο της Αριστεράς για να αλλάξει ο τόπος, για να σταματήσει να είναι διαρκές και επίκαιρο το ερώτημα "ποιος θα προστατεύσει τα δημόσια χρήματα από τα τρωκτικά"».
Συμπλήρωσε δε ότι: «Ο πρόεδρός μας δεν εισηγήθηκε την ικεσία ή δεν εισηγήθηκε το κρατώ την αναπνοή μου μέχρι να γίνει αυτό που θέλω για συνεργασία που είχε στόχο την τύχη πρωταγωνιστών, στελεχών, βουλευτών. Εισηγήθηκε την ανάγκη να δημιουργηθεί ένα μέτωπο με πολλές δυνάμεις που κερδίζει σίγουρα και περιορίζει το ρίσκο του να βρεθούμε δεύτεροι ή τρίτοι».
Στη συνέχεια αναφέρθηκε στην άρνηση του Αλέξη Τσίπρα λέγοντας ότι: «Είναι αναφαίρετο δικαίωμα και επιλογή του αλλά δεν είμαι υποχρεωμένος από καμία θέση είτε ευθύνης είτε ως πολίτης να την επικροτήσω ή να μην διατυπώσω τον προβληματισμό μου όχι ως γινάτι ή ως πικρία γιατί μου πήραν το παιχνίδι από τα χέρια. Η πολιτική, συμφωνώ με τον κ. Τσίπρα, δεν είναι πάρτι όπου καλούμε όποιους θέλουμε κι όποιους δεν θέλουμε, στην πολιτική πρέπει να συγκροτήσουμε τις δυνάμεις αυτών που μπορούν και έχουν και μια διαρκή συνέπεια στην ιστορία της Αριστεράς για να δοθεί η μάχη».
Ερωτηθείς αν θα κατέβει στις εκλογές ο ΣΥΡΙΖΑ, ο Χρήστος Γιαννούλης είπε ότι: «Θα είμαστε παρόντες στις πολιτικές εξελίξεις. Η κοινοβουλευτική μας δράση, η πολιτική μας δράση όλα συνηγορούν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα κατεβάσει τον διακόπτη της πολιτικής δράσης».
Κληθείς να σχολιάσει το ότι ο κόσμος προκρίνει την κίνηση Τσίπρα έναντι του ΣΥΡΙΖΑ, είπε πως: «Βεβαίως και την προκρίνει, πάντα είχε αυτή τη δυναμική ο Α.Τσίπρας. Πιστεύω ότι αυτή την δυναμική θα την είχε και αν επιχειρούσε από τα μέσα να φέρει τις αλλαγές που εισηγείται τώρα με την ΕΛ.Α.Σ, επέλεξε να μην το κάνει και να το κάνει με τον δικό του τρόπο. …Η στάση του κ.Τσίπρα δεν συμβάλει στον υψηλότερο στόχο και στην υψηλότερη πολιτική αναγκαιότητα που έχει αυτή η χώρα να υπάρξει ένα νικηφόρο μέτωπο, μια νικηφόρα πρόταση για να υπάρξει πολιτική αλλαγή».
Καταλήγοντας, ερωτηθείς αν πιστεύει ότι θα υπάρξει κύμα φυγής από τον ΣΥΡΙΖΑ κι αν αυτό θα τους βάλει σε μια τροχιά νέας διάσπασης, ο Χρήστος Γιαννούλης είπε ότι: «Θα κάνω τα αδύνατα δυνατά για να μην υπάρξει κάτι τέτοιο, το αποτέλεσμα δεν μπορώ να το προεξοφλήσω».
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