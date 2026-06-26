Επίθεση Γιαννούλη σε Τσίπρα: Η στάση του δεν συμβάλλει στο να υπάρξει ένα νικηφόρο μέτωπο και μια πολιτική αλλαγή

Ερωτηθείς αν πιστεύει ότι θα υπάρξει κύμα φυγής από τον ΣΥΡΙΖΑ κι αν αυτό θα τους βάλει σε μια τροχιά νέας διάσπασης, ο Χρήστος Γιαννούλης είπε ότι: «Θα κάνω τα αδύνατα δυνατά για να μην υπάρξει κάτι τέτοιο, το αποτέλεσμα δεν μπορώ να το προεξοφλήσω»