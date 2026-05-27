Το ΠΑΣΟΚ ξεκίνησε τις βολές μετά το ΕΛΑΣ του Τσίπρα με το βλέμμα στις δημοσκοπήσεις: «Πολύ παλιό αυτό που διαφημίζουν ως νέο»
Εικόνες μιας σκληρής σύγκρουσης από το προεκλογικό μέλλον με τον Αλέξη Τσίπρα «παρουσιάζει» το ΠΑΣΟΚ μέσω της πρώτης αντίδρασης απέναντι στην ίδρυση νέου κόμματος από τον πρώην πρωθυπουργό.
Ο «πόλεμος» μεταξύ ΠΑΣΟΚ και ΕΛΑΣ μόλις άρχισε και οι πρώτες βολές του κ. Τσίπρα προς τη Χαριλάου Τρικούπη από την ομιλία στο Θησείο απαντώνται στον ίδιο τόνο, επιβεβαιώνοντας τις προβλέψεις ότι η αναμέτρηση για την «πρωτοκαθεδρία» στην κεντροαριστερά θα υπακούει στη λογική «ο θάνατός σου, η ζωή μου». Η πρεμιέρα Τσίπρα απασχόλησε το ΠΑΣΟΚ σαφώς πολύ περισσότερο από εκείνη της Μαρίας Καρυστιανού, πέντε μέρες πριν από το «Ολύμπιον» της Θεσσαλονίκης. «Υπενθύμισε» αναμφίβολα την άγρια κόντρα προηγούμενων ετών, μεταξύ του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ και αποκάλυψε σε σημαντικό βαθμό την ένταση στην κατακερματισμένη κεντροαριστερά.
Η Χαριλάου Τρικούπη απάντησε με μια σκληρή ανακοίνωση στην αποστροφή του Αλέξη Τσίπρα για τα «χρέη των κομμάτων» ρωτώντας τον νυν αρχηγό του κόμματος ΕΛ.Α.Σ. γιατί δεν απαντά στον διάδοχο του στον ΣΥΡΙΖΑ, που καταγγέλλει ότι βρήκε «μαύρα ταμεία». Μάλιστα έθεσε επιπλέον το ερώτημα, γιατί δεν δημοσιοποιεί πως χρηματοδοτεί κόμμα με ακριβές επικοινωνιακές καμπάνιες και πανελλαδικό δίκτυο.
Κορυφαία στελέχη του ΠΑΣΟΚ υποστηρίζουν ότι ο Αλέξης Τσίπρας εμφανίστηκε στην πολιτική σκηνή και «μεγαλούργησε» μαζί με τον λαϊκισμό και τις αυταπάτες του, ενώ επανέρχεται τώρα «αγκαλιά με τα συμφέροντα και τη διαπλοκή». Στη σχετική ανακοίνωση, χθες το βράδυ, αμέσως μετά τη συγκέντρωση στο Θησείο, το ΠΑΣΟΚ αποκάλεσε την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη «ιδιωτικό κόμμα Τσίπρα και ισχυρίστηκε ότι αυτό που εδώ και καιρό πολυδιαφημίζεται ως «νέο» είναι πολύ παλιό.
Την ίδια ώρα, η υπεύθυνη Δημοσίων Σχέσεων του Ινστιτούτου Τσίπρα, Θεώνη Κουφονικολάκου αρνιόταν την οποιαδήποτε σχέση γειτνίασης με το ΠΑΣΟΚ, με λόγο που αρκετά στελέχη της Χαριλάου Τρικούπη χαρακτήριζαν αργότερα απαξιωτικό προς εκείνους. «Δεν αισθάνομαι ότι το ΠΑΣΟΚ είναι στον όμορο χώρο, δεν έχει παρόμοια κουλτούρα», είπε η κυρία Κουφονικολάκου στο Action 24 όταν ρωτήθηκε για το αν τα δύο κόμματα είναι κοντά. Και δεν έμεινε εκεί. Στράφηκε εμμέσως πλην σαφώς εναντίον του ΠΑΣΟΚ κάνοντας τη διάγνωση ότι «υπάρχουν πολιτικοί χώροι που αντιλαμβάνονται την δημιουργία του νέου πολιτικού φορέα ως ζήτημα επιβίωσης- αισθάνονται ότι υπάρχει μια απειλή”.
Αμέσως μετά ο Ανδρέας Σπυρόπουλος, πρώην Γραμματέας του ΠΑΣΟΚ, θέλησε με το «καλημέρα» της συνέντευξής του στο ίδιο κανάλι να απαντήσει χωρίς περιστροφές στο δηκτικό σχόλιο της κυρίας Κουφονικολάκου, δηλώνοντας ότι «κατανοεί» την άποψή της για τον εξής λόγο: Προφανώς το κόμμα Τσίπρα αισθάνεται ότι όμορος χώρος είναι το κόμμα Καμμένου, με το οποίο έφτιαξαν κυβέρνηση». Ο κ. Σπυρόπουλος συνέχισε θυμίζοντας διάφορες «σκηνές» από την κυβέρνηση Τσίπρα, κάνοντας σύνδεση με τις πρόσφατες αναφορές Ευρωπαίων στην τότε εποχή με τις συνεντεύξεις τους στο Χιλιοστό του ΣΚΑΙ. «Με ποια αξιοπιστία θα εμπνεύσει ότι αυτή τη φορά εννοεί τη δίκαιη φορολογία, εκείνος που προτίμησε να μην βάλει φόρο στους εφοπλιστές αλλά να κόψει συντάξεις όπως είπε ο Ζ. Κ. Γιούνκερ πρόσφατα και αφαίμαξε φορολογικά τη μεσαία τάξη, επιστήμονες, ελεύθερους επαγγελματίες;», ήταν το ερώτημα που έθεσε η Χαριλάου Τρικούπη με την ανακοίνωση, με την οποία «καλωσόρισε» το κόμμα Τσίπρα.
Το ΠΑΣΟΚ φαίνεται ότι θα αντιπαρατίθεται εφεξής με την ΕΛΑΣ αμφισβητώντας ανοιχτά τη δυνατότητα Τσίπρα να κάνει πράξη την πολιτική αλλαγή, δηλαδή να κερδίσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη. «Εκείνος που σφράγισε δύο φορές το 41% της Νέας Δημοκρατίας και υπέστη τη μεγαλύτερη ήττα κόμματος αξιωματικής αντιπολίτευσης μεταπολιτευτικά, πώς θα κάνει πράξη την πολιτική αλλαγή;», λένε από το ΠΑΣΟΚ θυμίζοντας επίσης μια δήλωση από το 2024 στα ΝΕΑ, του νυν στενού συνεργάτη του κ. Τσίπρα, του Γιώργου Σιακαντάρη ο οποίος τότε κάθε άλλο παρά κολακευτικά σχόλια επεφύλασσε για τον πρώην πρωθυπουργό μετά από τον «παραμερισμό» του από τον ΣΥΡΙΖΑ: «Μπορεί να γίνει επικεφαλής μιας προσπάθειας για την ήττα της Κεντροδεξιάς και της Ακροδεξιάς ο άνθρωπος που το 2015 έβαλε στην κυβέρνηση τη χειρότερη τότε μορφή Ακροδεξιάς; Οι άνθρωποι αλλάζουν, αλλά η ιστορία τους τούς ακολουθεί. Αυτή δεν αλλάζει».
Η ηγεσία του ΠΑΣΟΚ πιστεύει ότι η κυβέρνηση κάνει ό,τι μπορεί για να «αναστήσει» πολιτικά τον Αλέξη Τσίπρα. «Με τη διαφήμιση που γίνεται στον κ. Τσίπρα εδώ και μήνες και με υπουργούς της κυβέρνησης να ζητούν ουσιαστικά την επιστροφή του, θα περίμενε κανείς να εμφανίζεται αυτοδύναμος στις δημοσκοπήσεις», επισημαίνουν στελέχη της Χαριλάου Τρικούπη προσπαθώντας να εξηγήσουν ότι η επανεμφάνιση Τσίπρα είναι κάτι που προτιμά η ΝΔ, αφού προκαλεί τα αντανακλαστικά των οπαδών της και άρα την επανασυσπείρωση δυνάμεων γύρω της.
Σήμερα, μία ημέρα μετά την πρεμιέρα Τσίπρα, Νίκος Ανδρουλάκης, Χάρης Δούκας, Κώστας Σκανδαλίδης και αυτοδιοικητικά στελέχη του ΠΑΣΟΚ δίνουν ραντεβού σε εκδήλωση για την αυτοδιοίκηση, έχοντας ήδη προετοιμάσει δηλητηριώδη βέλη εναντίον της κυβέρνησης για το νομοθετικό πλαίσιο που αφορά στην εκλογή Δημάρχων. Οι καλά γνωρίζοντες σημειώνουν ότι το ΠΑΣΟΚ επιδιώκει την παραγωγή ενωτικών εικόνων και συλλογικών δράσεων προς τις εκλογές, με στόχο να κερδίσει τη δύσκολη μάχη. Τονίζουν δε ότι σημαντικός «σταθμός» θα είναι αναμφίβολα ο «δημοσκοπικός του Ιουνίου», όπου οι πρώτες μετρήσεις θα δείξουν πως στέκεται το ΠΑΣΟΚ, ειδικά μετά τη δημιουργία των δύο νέων κομμάτων.
