Αιμίλιος Χειλάκης και Μαριάννα Τουμασάτου προλόγισαν τον Αλέξη Τσίπρα, το πρώτο καρφί για Καρυστιανού
Το σκετσάκι των δύο ηθοποιών και το ερώτημα αν παράγουμε περισσότερα κόμματα απ΄όσα μπορούμε να καταναλώσουμε
Με θεατρικό τρόπο, αλλά χωρίς να έχουν μάθει απέξω τα λόγια τους- επέλεξαν να διαβάζουν, οι ηθοποιοί Αιμίλιος Χειλάκης και Μαριάννα Τουμασάτου προλόγισαν τον Αλέξη Τσίπρα στην εκδήλωση για την ανακοίνωση του κόμματός του, στο Θησείο.
Οι δύο ηθοποιοί έκαναν μία σύντομη εισαγωγή στο τι ακολουθεί στην εκδήλωση κάτω από την Ακρόπολη, δεν έλειψαν όμως και τα καρφιά για το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού που προηγήθηκε κατά λίγες ημέρες του κόμματος Τσίπρα. «Να βγάλουμε περιστέρια; να κάνουμε και βίντεο;», αναρωτήθηκαν οι Χειλάκης- Τουμασάτου με τη δεύτερη να σχολιάζει ότι δεν είναι ινφλουένσερ. Πάντως, το βίντεο προ της ανακοίνωσης του ονόματος του κόμματος Τσίπρα, ξεκινούσε με χελιδόνια...
Η κυρία Τουμασάτου πάντως, αναρωτήθηκε μήπως παράγονται περισσότερα κόμματα από όσα μπορούμε να καταναλώσουμε.
Στο ίδιο ύφος κινήθηκε και ο Αιμίλιος Χειλάκης, ο οποίος μίλησε για «πρωτοεμφανιζόμενους» και «πρωτοεμφανιζόμενες» από «άλλη πολιτική κατεύθυνση». «Εδώ υπάρχουν ρίζες και ιστορία. Το νήμα ξεκινάει από την κυβερνώσα αριστερά» πρόσθεσε.
Υπενθυμίζεται ότι ο κ. Χειλάκης είχε διαβάσει ως «Αλέξης Τσίπρας» την Ιθάκη του κ. Τσίπρα, για τη μεταφορά της σε audio book.
Οι δύο ηθοποιοί ολοκλήρωσαν το «θεατρικό παιχνίδι» στην εξέδρα καλώντας εν τέλει τον κ. Τσίπρα: «Πρόεδρε, έλα», είπαν.
Δείτε βίντεο με τις αιχμές Χειλάκη και Τουμασάτου στη Μαρία Καρυστιανού
