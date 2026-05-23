«Λίγη ξεκούραση και συνεχίζουμε»: Η πρώτη ανάρτηση της Ειρήνης Αγαπηδάκη μετά τη χθεσινή ξαφνική αδιαθεσία στη Βουλή
«Λίγη ξεκούραση και συνεχίζουμε»: Η πρώτη ανάρτηση της Ειρήνης Αγαπηδάκη μετά τη χθεσινή ξαφνική αδιαθεσία στη Βουλή
Χθες, η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας ένιωσε αδιαθεσία, μετέβη στο ιατρείο της Βουλής και κατόπιν εντολής γιατρού αποφασίστηκε να μεταφερθεί στο νοσοκομείο
Η υφυπουργός Υγείας, Ειρήνη Αγαπηδάκη, εξέφρασε σήμερα την ευγνωμοσύνη της προς τους γιατρούς και το νοσηλευτικό προσωπικό του νοσοκομείο «Ευαγγελισμός», οι οποίοι τη φρόντισαν μετά την αδιαθεσία που ένιωσε χθες στη Βουλή.
Στην ανάρτησή της στο Facebook, η κυρία Αγαπηδάκη ευχαρίστησε θερμά τους επαγγελματίες υγείας για τη φροντίδα τους και ενημέρωσε τον κόσμο για την κατάσταση της υγείας της, τονίζοντας ότι σύντομα θα επανέλθει στα καθήκοντά της.
Υπενθυμίζεται ότι χθες η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας, Ειρήνη Αγαπηδάκη, παρουσίασε δύσπνοια και διαπιστώθηκε χαμηλό επίπεδο οξυγόνου. Άμεσα οδηγήθηκε στο ιατρείο της Βουλής για την παροχή των πρώτων βοηθειών, ενώ στο σημείο μετέβη ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο τη μετέφερε προληπτικά στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός».
Στην ανάρτησή της στο Facebook, η κυρία Αγαπηδάκη ευχαρίστησε θερμά τους επαγγελματίες υγείας για τη φροντίδα τους και ενημέρωσε τον κόσμο για την κατάσταση της υγείας της, τονίζοντας ότι σύντομα θα επανέλθει στα καθήκοντά της.
Αναλυτικά η ανάρτησή της:«Ευγνώμων στις νοσηλεύτριες, τους γιατρούς που μας φροντίζουν. Σας ευχαριστώ από καρδιάς για τις αμέτρητες ευχές. Τίποτε σοβαρό, λίγη ξεκούραση και συνεχίζουμε τη δουλειά, για όσα οφείλουμε στους πολίτες».
Υπενθυμίζεται ότι χθες η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας, Ειρήνη Αγαπηδάκη, παρουσίασε δύσπνοια και διαπιστώθηκε χαμηλό επίπεδο οξυγόνου. Άμεσα οδηγήθηκε στο ιατρείο της Βουλής για την παροχή των πρώτων βοηθειών, ενώ στο σημείο μετέβη ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο τη μετέφερε προληπτικά στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα