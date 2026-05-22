Οι άνθρωποι που κατάφεραν να ξεχωρίσουν σε μια αγορά με ολοένα μεγαλύτερες απαιτήσεις.
Αδιαθεσία για την Αγαπηδάκη στη Βουλή, μεταφέρθηκε προληπτικά με ασθενοφόρο στον Ευαγγελισμό
Αδιαθεσία για την Αγαπηδάκη στη Βουλή, μεταφέρθηκε προληπτικά με ασθενοφόρο στον Ευαγγελισμό
Η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας παρουσίασε δύσπνοια, ενώ διαπιστώθηκε και χαμηλό επίπεδο οξυγόνου - Δεν συντρέχει λόγος ανησυχίας για την κατάσταση της υγείας της
Αδιαθεσία αισθάνθηκε η Ειρήνη Αγαπηδάκη, κατά τη διάρκεια της παρουσίας της στη Βουλή.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας παρουσίασε δύσπνοια, ενώ διαπιστώθηκε και χαμηλό επίπεδο οξυγόνου.
Άμεσα, οδηγήθηκε στο ιατρείο της Βουλής για την παροχή των πρώτων βοηθειών. Στο σημείο μετέβη ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ το οποίο τη μετέφερε στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός» για προληπτικούς λόγους.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας παρουσίασε δύσπνοια, ενώ διαπιστώθηκε και χαμηλό επίπεδο οξυγόνου.
Άμεσα, οδηγήθηκε στο ιατρείο της Βουλής για την παροχή των πρώτων βοηθειών. Στο σημείο μετέβη ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ το οποίο τη μετέφερε στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός» για προληπτικούς λόγους.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα