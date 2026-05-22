Βορίδης σε Σαμαρά: Η ενεργή εξωτερική πολιτική της Ελλάδας έχει στριμώξει την Τουρκία
«Αυτή η κυβέρνηση έκανε την επέκταση στα 12 ναυτικά μίλια στο Ιόνιο και την ΑΟΖ με την Αίγυπτο» είπε ο εκπρόσωπος της ΝΔ προς τον πρώην πρωθυπουργό
Στον πρώην πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά απάντησε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ Μάκης Βορίδης, διευκρινίζοντας ότι θα μιλήσει για τα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής που έθεσε.
Επικαλούμενος την επέκταση στα 12 ναυτικά μίλια στο Ιόνιο, το μεγαλύτερο εξοπλιστικό πρόγραμμα της χώρας, τα θαλάσσια πάρκα, τις συμβάσεις εξορύξεων, ακόμη και εκεί που υπάρχει υποτίθεται το ψευδομνημόνιο της Τουρκίας με τη Λιβύη από την παρούσα κυβέρνηση, ο κ. Βορίδης ανέφερε: «Είναι αυτή η κυβέρνηση που για πρώτη φορά μεταπολιτευτικά έστειλε ελληνικό στρατό στην Κύπρο. Είναι αυτή η κυβέρνηση που έχει αναπτύξει στρατηγικές συμμαχίες, είναι αυτή η κυβέρνηση που έχει κάνει την ΑΟΖ με την Αίγυπτο. Αυτή η κυβέρνηση τα έχει κάνει όλα αυτά».
Ειδική αναφορά έκανε στην Τουρκία, αποδίδοντας στις αντιδράσεις της όχι στον κατευνασμό, αλλά στην εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης που την έχει στριμώξει. Συγκεκριμένα ο κ. Βορίδης είπε: «Επειδή ακούω μια ανησυχία για τις αντιδράσεις της Τουρκίας, αυτές δεν προέρχονται από το κατευνασμό, προέρχονται από μια ενεργή εξωτερική πολιτική η οποία πράγματι έχει στριμώξει την Τουρκία».
