Μπελέρης για τη Γενοκτονία των Ποντίων: Η αναγνώριση των εγκλημάτων του παρελθόντος αποτελούν προϋπόθεση για τη σταθερότητα στην περιοχή μας

Ο Ευρωβουλευτής της ΝΔ και του ΕΛΚ Φρέντης Μπελέρης

αναφέρει πως «η ιστορική αλήθεια και η αναγνώριση των εγκλημάτων του παρελθόντος αποτελούν προϋπόθεση για την ειρήνη, τη συμφιλίωση και τη σταθερότητα στην περιοχή μας» σε ανάρτησή του με αφορμή τη χθεσινή Ημέρα Μνήμης για τη Γενοκτονία των Ποντίων.«Πριν λίγες μέρες, έλαβα μια επιστολή από την Τουρκική Μόνιμη Αντιπροσωπεία στις Βρυξέλλες, μέσα στην οποία διαμαρτύρεται για τη χρήση του όρου «γενοκτονία» κάνοντάς μου ιστορικές υποδείξεις. Η αλήθεια είναι ότι η εξόντωση των Ελλήνων, των Αρμενίων και των Ασσυρίων αποτέλεσε μέρος μιας ευρύτερης και συντονισμένης πολιτικής διώξεων και αφανισμού των χριστιανικών πληθυσμών της Ανατολής από το καθεστώς των Νεοτούρκων.Η ιστορική αλήθεια και η αναγνώριση των εγκλημάτων του παρελθόντος αποτελούν προϋπόθεση για την ειρήνη, τη συμφιλίωση και τη σταθερότητα στην περιοχή μας. Ταυτόχρονα, τιμούμε τη δύναμη και την αντοχή των Ελλήνων του Πόντου, οι οποίοι, παρά τον ξεριζωμό και τις κακουχίες, κράτησαν άσβεστη την πίστη, την ταυτότητα και τις αξίες του Ελληνισμού και συνέβαλαν καθοριστικά στην πρόοδο της σύγχρονης Ελλάδας.Μία γενοκτονία συμβαίνει δύο φορές: μία όταν διαπράττεται και μία όταν ξεχνιέται. Για αυτόν τον λόγο, θα κάνω ό,τι περνά από το χέρι μου, ως Ευρωβουλευτής, ώστε η Γενοκτονία των χριστιανικών πληθυσμών του Πόντου και της Μικράς Ασίας να μη λησμονηθεί ποτέ και να αναγνωριστεί στο σύνολό της και αυτή από το Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο, όπως έχει συμβεί με αυτή των Αρμενίων.Δε θα δεχθώ ποτέ μαθήματα ιστορίας και νουθεσία από κανέναν. Δεν ξεχνώ την ιστορική αλήθεια! Είναι χρέος μας να τιμούμε την ιστορική μνήμη για να μη συμβεί ποτέ ξανά!»