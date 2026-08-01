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«Έχουν καεί πάνω από 100 σπίτια στο Πόρτο Γερμενό», είπε ο αντιδήμαρχος Μάνδρας
«Έχουν καεί πάνω από 100 σπίτια στο Πόρτο Γερμενό», είπε ο αντιδήμαρχος Μάνδρας
Ο Δημήτρης Παγώνης περιέγραψε τις δραματικές στιγμές που εκτυλίχθηκαν στον οικισμό, ενώ οι ισχυροί άνεμοι περιόρισαν σημαντικά τη δράση των εναέριων μέσων
Εικόνα εκτεταμένης καταστροφής αφήνει πίσω της η μεγάλη πυρκαγιά που έπληξε το Πόρτο Γερμενό, με τις πρώτες εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για δεκάδες κατοικίες που υπέστησαν σοβαρές ζημιές.
Μιλώντας στον ΣΚΑΪ, ο αντιδήμαρχος Μάνδρας - Ειδυλλίας Δημήτρης Παγώνης ανέφερε ότι, σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής εκτιμήσεις, 100 έως 150 σπίτια έχουν πληγεί από τη φωτιά, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι η πλήρης καταγραφή των ζημιών δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί.
«Πιστεύαμε ότι είχαμε περιορίσει τη φωτιά και δεν θα έμπαινε στον οικισμό. Μέσα σε πέντε λεπτά, όμως, μας περικύκλωσε», ανέφερε χαρακτηριστικά, περιγράφοντας τις δραματικές στιγμές που έζησαν κάτοικοι και αρχές.
Όπως είπε, τα αεροσκάφη και τα ελικόπτερα επιχείρησαν ουσιαστικά για περίπου μία ώρα, ενώ και το πρωί πραγματοποίησαν περιορισμένες ρίψεις, καθώς η ένταση των ανέμων δεν επέτρεπε την ασφαλή επιχειρησιακή τους δράση.
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«Τα καμένα διπλοκαίγονται», είπε χαρακτηριστικά ο Δημήτρης Παγώνης, τονίζοντας ότι οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν σε διαρκή επιφυλακή, καθώς ο κίνδυνος νέων εστιών εξακολουθεί να είναι μεγάλος.
Ο ίδιος επισήμανε ότι θα απαιτηθεί χρόνος για την πλήρη αποτίμηση των ζημιών, καθώς μέχρι στιγμής δεν έχει ξεκαθαρίσει πόσες από τις κατοικίες έχουν καταστραφεί ολοσχερώς και πόσες έχουν υποστεί μερικές ζημιές.
Μιλώντας στον ΣΚΑΪ, ο αντιδήμαρχος Μάνδρας - Ειδυλλίας Δημήτρης Παγώνης ανέφερε ότι, σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής εκτιμήσεις, 100 έως 150 σπίτια έχουν πληγεί από τη φωτιά, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι η πλήρης καταγραφή των ζημιών δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί.
«Πιστεύαμε ότι είχαμε περιορίσει τη φωτιά και δεν θα έμπαινε στον οικισμό. Μέσα σε πέντε λεπτά, όμως, μας περικύκλωσε», ανέφερε χαρακτηριστικά, περιγράφοντας τις δραματικές στιγμές που έζησαν κάτοικοι και αρχές.
Οι άνεμοι κράτησαν καθηλωμένα τα εναέρια μέσαΟ αντιδήμαρχος στάθηκε ιδιαίτερα στις δυσμενείς καιρικές συνθήκες, εξηγώντας ότι οι θυελλώδεις άνεμοι δυσχέραναν σημαντικά την επιχείρηση κατάσβεσης και περιόρισαν τη δυνατότητα επέμβασης των εναέριων μέσων.
Όπως είπε, τα αεροσκάφη και τα ελικόπτερα επιχείρησαν ουσιαστικά για περίπου μία ώρα, ενώ και το πρωί πραγματοποίησαν περιορισμένες ρίψεις, καθώς η ένταση των ανέμων δεν επέτρεπε την ασφαλή επιχειρησιακή τους δράση.
Ανησυχία για τις αναζωπυρώσειςΠαρά τη βελτίωση της εικόνας σε ορισμένα σημεία, η ανησυχία παραμένει έντονη λόγω των συνεχών αναζωπυρώσεων, που τροφοδοτούνται από τους ισχυρούς ανέμους.
«Τα καμένα διπλοκαίγονται», είπε χαρακτηριστικά ο Δημήτρης Παγώνης, τονίζοντας ότι οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν σε διαρκή επιφυλακή, καθώς ο κίνδυνος νέων εστιών εξακολουθεί να είναι μεγάλος.
Ο ίδιος επισήμανε ότι θα απαιτηθεί χρόνος για την πλήρη αποτίμηση των ζημιών, καθώς μέχρι στιγμής δεν έχει ξεκαθαρίσει πόσες από τις κατοικίες έχουν καταστραφεί ολοσχερώς και πόσες έχουν υποστεί μερικές ζημιές.
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