Μαρινάκης για Σαμαρά: Στην τηλεόραση βλέπουμε επαναλήψεις όπως το Ρετιρέ που σκίζουν, δεν σημαίνει ότι αυτό θα αποδώσει στην πολιτική
Μαρινάκης για Σαμαρά: Στην τηλεόραση βλέπουμε επαναλήψεις όπως το Ρετιρέ που σκίζουν, δεν σημαίνει ότι αυτό θα αποδώσει στην πολιτική
Το σχόλιο του κυβερνητικού εκπροσώπου όταν ρωτήθηκε για τα βίντεο στο TikTok του Αντώνη Σαμαρά
Με το τηλεοπτικό «Ρετιρέ» παρομοίασε τα βίντεο στο TikTok που ανήρτησε την Κυριακή ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης.
Όταν ρωτήθηκε σχετικά, αρχικά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε «δεν θα καθόμαστε κάθε ημέρα να σχολιάζουμε τέτοιου είδους δηλώσεις».
Στη συνέχεια, όμως, συμπλήρωσε ότι «στην τηλεόραση βλέπουμε πολλές επαναλήψεις ελληνικών σειρών που ενώ παίζονται κάθε χρόνο σκίζουν στα νούμερα τηλεθέασης γιατί μας αρέσουν πολύ. Παράδειγμα έβλεπα το Ρετιρέ προ ημερών, μία θρυλική σειρά. Δεν σημαίνει ότι αυτό που αποδίδει στην ελληνική τηλεόραση θα αποδώσει και στην πολιτική».
Παράλληλα επισήμανε ότι «τελευταία φορά που μίλησαν οι πολίτες η παράταξη είχε σε δύο διαδοχικές εκλογές δύο από τα υψηλότερα ποσοστά στην ιστορία της»
Όταν ρωτήθηκε σχετικά, αρχικά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε «δεν θα καθόμαστε κάθε ημέρα να σχολιάζουμε τέτοιου είδους δηλώσεις».
Στη συνέχεια, όμως, συμπλήρωσε ότι «στην τηλεόραση βλέπουμε πολλές επαναλήψεις ελληνικών σειρών που ενώ παίζονται κάθε χρόνο σκίζουν στα νούμερα τηλεθέασης γιατί μας αρέσουν πολύ. Παράδειγμα έβλεπα το Ρετιρέ προ ημερών, μία θρυλική σειρά. Δεν σημαίνει ότι αυτό που αποδίδει στην ελληνική τηλεόραση θα αποδώσει και στην πολιτική».
Παράλληλα επισήμανε ότι «τελευταία φορά που μίλησαν οι πολίτες η παράταξη είχε σε δύο διαδοχικές εκλογές δύο από τα υψηλότερα ποσοστά στην ιστορία της»
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