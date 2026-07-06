Η Μαρία Καρυστιανού ζητά τη δημοσιοποίηση του βίντεο της συνομιλίας του Θάνου Ντόκου με τους χάκερ

Η πρόεδρος του κόμματος «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» ζητά εξηγήσεις από τον Κυριάκο Μητσοτάκη για την υπόθεση Ντόκου και τους Ρώσους φαρσέρ





Η κ.Καρυστιανού χαρακτηρίζει το θέμα που αφορά τον σύμβουλο εθνικής ασφαλείας του πρωθπυπουργού, «τραγικό και επικίνδυνο για την ίδια την ασφάλεια της χώρας». και μεταξύ άλλων ζητά τη δημοσιοποίηση της βιντεοσκόπησης της συνομιλίας του Θάνου Ντόκου με τους δύο



«να σηκώσει το τηλέφωνο στις τρεις τα ξημερώματα», δεν αποτελεί απλά διασυρμό μιας κυβέρνησης πλήρως ανυπόληπτης τόσο στο εσωτερικό, όσο και στο εξωτερικό. Αποτελεί πλήρη εξευτελισμό της χώρας μας.



Δεν πέρασαν ούτε δέκα μέρες από τα εγκαίνια του νέου κτηρίου της Διεύθυνσης Πληροφορικής και Κυβερνοχώρου, όπου ο κ. Μητσοτάκης δήλωνε ότι «η σημερινή είναι μία κομβική μέρα για την ασφάλεια της πατρίδας μας» (...) «σε έναν κόσμο ραγδαίων τεχνολογικών εξελίξεων και συνεχών γεωπολιτικών ανατροπών, η πατρίδα μας δεν μένει αδρανής. Εξελίσσεται, καινοτομεί και θωρακίζεται απέναντι σε παλιούς αλλά και σε νέους κινδύνους» και άλλα παρόμοια βαρύγδουπα...



Τελικά, μετά και τις χθεσινές αποκαλύψεις της εκπομπής της Α. Γιάμαλη στο Mega, βγήκε στο φως ότι η κορυφή της Eθνικής Aσφάλειας της χώρας εξαπατήθηκε από έναν απλό λογαριασμό gmail. Τόση είναι η «θωράκιση» του κράτους, που ο σύμβουλος του πρωθυπουργού επί της Εθνικής Ασφάλειας δεν ακολουθεί ούτε τις απλές συστάσεις της Αστυνομίας προς τους ηλικιωμένους, προκειμένου να μην πέφτουν θύματα ηλεκτρονικής ή τηλεφωνικής απάτης.



τραγικό και επικίνδυνο για την ίδια την ασφάλεια της χώρας μας.

Η κυβέρνηση που μέχρι στιγμής απαντά μόνο μέσω διαρροών «κυβερνητικών κύκλων», οφείλει άμεσα να δώσει σαφείς και σοβαρές εξηγήσεις:



1) Ο γ.γ. Εθνικής Ασφαλείας του πρωθυπουργού έκλεισε πράγματι ραντεβού τηλεδιάσκεψης απαντώντας σε ένα ...gmail; Αν όχι, να δοθούν στην δημοσιότητα τα ηλεκτρονικά μηνύματα που αντηλλάγησαν.



Κλείσιμο δημοσιοποίηση της βιντεοσκόπησης της συνομιλίας είναι υποχρέωση προς την κοινωνία.



3) Ακόμα κι αν η εικόνα - ήχος του φαρσέρ ήταν πράγματι deepfake, ποια ακριβώς «εκσυγχρονισμένα πρωτόκολλα ασφαλείας» χρησιμοποιεί η κυβέρνηση, που δεν μπορούν να εντοπίσουν αυτή την τόσο διαδεδομένη μέθοδο εξαπάτησης;



4) Υπήρξε εμπλοκή ή έστω ενημέρωση της ελληνικής Πρεσβείας στο Κίεβο για τη σχετική συνομιλία με υψηλόβαθμο Ουκρανό αξιωματούχο;



5) Επικοινωνεί ο γ.γ. Εθνικής Ασφάλειας μέσω συστημάτων κρυπτασφάλισης επικοινωνιών; Προβλέπεται η συνδρομή της ΕΥΠ για τις επικοινωνίες του;



Εξηγήσεις από τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη ζητά η πρόεδρος του κόμματος «Ελπίδα για τη Δημοκρατία», Μαρία Καρυστιανού αναφορικά με τον Θάνο Ντόκο, που έπεσε θύμα των Vovan και Lexus.Η κ.Καρυστιανού χαρακτηρίζει το θέμα που αφορά τον σύμβουλο εθνικής ασφαλείας του πρωθπυπουργού, «τραγικό και επικίνδυνο για την ίδια την ασφάλεια της χώρας». και μεταξύ άλλων ζητά τη δημοσιοποίηση της βιντεοσκόπησης της συνομιλίας του Θάνου Ντόκου με τους δύο χάκερ Συγκεκριμένα, η Μαρία Καρυστιανού αναφέρει: «Η βαριά αμέλεια του Θάνου Ντόκου , γ.γ. Εθνικής Ασφαλείας του πρωθυπουργού, του αξιωματούχου δηλαδή που θα έπρεπε σε ένα υπεύθυνο κράτοςδεν αποτελεί απλά διασυρμό μιας κυβέρνησης πλήρως ανυπόληπτης τόσο στο εσωτερικό, όσο και στο εξωτερικό. Αποτελεί πλήρη εξευτελισμό της χώρας μας.Δεν πέρασαν ούτε δέκα μέρες από τα εγκαίνια του νέου κτηρίου της Διεύθυνσης Πληροφορικής και Κυβερνοχώρου, όπου ο κ. Μητσοτάκης δήλωνε ότι «η σημερινή είναι μία κομβική μέρα για την ασφάλεια της πατρίδας μας» (...) «σε έναν κόσμο ραγδαίων τεχνολογικών εξελίξεων και συνεχών γεωπολιτικών ανατροπών, η πατρίδα μας δεν μένει αδρανής. Εξελίσσεται, καινοτομεί και θωρακίζεται απέναντι σε παλιούς αλλά και σε νέους κινδύνους» και άλλα παρόμοια βαρύγδουπα...Τελικά, μετά και τις χθεσινές αποκαλύψεις της εκπομπής της Α. Γιάμαλη στο Mega, βγήκε στο φως ότι η κορυφή της Eθνικής Aσφάλειας της χώρας εξαπατήθηκεΤόση είναι η «θωράκιση» του κράτους, που ο σύμβουλος του πρωθυπουργού επί της Εθνικής Ασφάλειας δεν ακολουθεί ούτε τις απλές συστάσεις της Αστυνομίας προς τους ηλικιωμένους, προκειμένου να μην πέφτουν θύματα ηλεκτρονικής ή τηλεφωνικής απάτης.Το ζήτημα θα ήταν απλά κωμικό όσο και η απόδοση των «αρίστων», αν δεν ήταν τόσοκαιγια την ίδια την ασφάλεια της χώρας μας.Η κυβέρνηση που μέχρι στιγμής απαντά μόνο μέσω διαρροών «κυβερνητικών κύκλων», οφείλει άμεσα να δώσει σαφείς και σοβαρές εξηγήσεις:1) Ο γ.γ. Εθνικής Ασφαλείας του πρωθυπουργού έκλεισε πράγματι ραντεβού τηλεδιάσκεψης απαντώντας σε ένα ...gmail; Αν όχι, να δοθούν στην δημοσιότητα τα ηλεκτρονικά μηνύματα που αντηλλάγησαν.2) Η συνομιλία έγινε με άνθρωπο που απλά είχε μεταμφιεστεί, όπως υποστηρίζουν οι Ρώσοι φαρσέρ ή με εικόνα τεχνητής νοημοσύνης deepfake όπως υποστηρίζει ο κ. Ντόκος; Ητηςτης συνομιλίας είναι υποχρέωση προς την κοινωνία.3) Ακόμα κι αν η εικόνα - ήχος του φαρσέρ ήταν πράγματι deepfake, ποια ακριβώς «» χρησιμοποιεί η κυβέρνηση, που δεν μπορούν να εντοπίσουν αυτή την τόσο διαδεδομένη μέθοδο εξαπάτησης;4) Υπήρξε εμπλοκή ή έστω ενημέρωση της ελληνικής Πρεσβείας στο Κίεβο για τη σχετική συνομιλία με υψηλόβαθμο Ουκρανό αξιωματούχο;5) Επικοινωνεί ο γ.γ. Εθνικής Ασφάλειας μέσω συστημάτων κρυπτασφάλισης επικοινωνιών; Προβλέπεται η συνδρομή της ΕΥΠ για τις επικοινωνίες του;

6) Ο κ. Ντόκος αποκάλυψε στους συνομιλητές του ότι «ο διευθυντής των υπηρεσιών πληροφοριών μας βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο Κίεβο». Ο κ. Πλεύρης μας καθησύχαζε δημοσίως ότι δεν αποκαλύφθηκαν ευαίσθητες πληροφορίες. Δηλαδή η παραπάνω γνωστοποίηση δεν αποτελεί ευαίσθητη πληροφορία;



7) Ποιες άλλες ευαίσθητες πληροφορίες αποκάλυψε ο γ.γ. Εθνικής Ασφαλείας στα σημεία που μονταρίστηκαν και δεν έχουν δημοσιοποιηθεί; Η μη δημοσιοποίηση ολόκληρης της συνομιλίας εύλογα εδραιώνει την πεποίθηση ότι το «μοντάρισμά» της συγκαλύπτει πολλά στοιχεία για την επικίνδυνη για τη χώρα βαρύτατη αμέλειά του, που μπορεί να αποτελέσουν και προϊόν εκβιασμού της κυβέρνησης.



Η μη άμεση και πλήρης δημόσια απάντηση στα ερωτήματα, που τέθηκαν και αφορούν όλους τους Έλληνες πολίτες, εκθέτει για άλλη μια φορά ανεπανόρθωτα την κυβέρνηση των «αρίστων», προσωπικά τον «επιτελάρχη» κ. Μητσοτάκη, αλλά και επιβάλλει την άμεση καθαίρεση του εντεταλμένου οργάνου του «επιτελικού κράτους» κ. Ντόκου και όλων των εμπλεκομένων. Σε κάθε άλλη περίπτωση γίνεται ακόμα πιο σαφές ότι ο γνωστός υποστηρικτής της συνεκμετάλλευσης στο Αιγαίο κ. Ντόκος είναι πιο σημαντικός για τον ίδιο τον πρωθυπουργό, παρά η ίδια η χώρα, ενώ κάθε ημέρα που παραμένει πρωθυπουργός ο κ. Μητσοτάκης, είναι άλλη μια ημέρα άκρως επικίνδυνη για την Πατρίδα μας».