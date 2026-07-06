Στην Άγκυρα την Τρίτη ο Μητσοτάκης για τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ: Δεν προγραμματίζεται συνάντηση με Ερντογάν
Στην Άγκυρα την Τρίτη ο Μητσοτάκης για τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ: Δεν προγραμματίζεται συνάντηση με Ερντογάν
Δείπνο προς τους ηγέτες της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας παραθέτει αύριο ο Τούρκος πρόεδρος
Στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ, την Τρίτη 7 και την Τετάρτη 8 Ιουλίου στην Άγκυρα, θα λάβει μέρος ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.
Το πρόγραμμα της Συνόδου αρχίζει το βράδυ της Τρίτης με το δείπνο που παραθέτει προς τιμήν των ηγετών του ΝΑΤΟ ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και η σύζυγός του.
Στο δείπνο θα συμμετάσχουν επίσης ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, καθώς και οι πρόεδροι της Ουκρανίας και της Νότιας Κορέας.
Δεν υπάρχει προγραμματισμένη συνάντηση του Έλληνα πρωθυπουργού με τον πρόεδρο της Τουρκίας στο περιθώριο της Συνόδου.
Το πρόγραμμα της Συνόδου αρχίζει το βράδυ της Τρίτης με το δείπνο που παραθέτει προς τιμήν των ηγετών του ΝΑΤΟ ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και η σύζυγός του.
Στο δείπνο θα συμμετάσχουν επίσης ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, καθώς και οι πρόεδροι της Ουκρανίας και της Νότιας Κορέας.
Δεν υπάρχει προγραμματισμένη συνάντηση του Έλληνα πρωθυπουργού με τον πρόεδρο της Τουρκίας στο περιθώριο της Συνόδου.
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