Στην Άγκυρα την Τρίτη ο Μητσοτάκης για τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ: Δεν προγραμματίζεται συνάντηση με Ερντογάν
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Κυριάκος Μητσοτάκης Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν Άγκυρα ΝΑΤΟ

Στην Άγκυρα την Τρίτη ο Μητσοτάκης για τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ: Δεν προγραμματίζεται συνάντηση με Ερντογάν

Δείπνο προς τους ηγέτες της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας παραθέτει αύριο ο Τούρκος πρόεδρος

Στην Άγκυρα την Τρίτη ο Μητσοτάκης για τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ: Δεν προγραμματίζεται συνάντηση με Ερντογάν
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Στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ, την Τρίτη 7 και την Τετάρτη 8 Ιουλίου στην Άγκυρα, θα λάβει μέρος ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Το πρόγραμμα της Συνόδου αρχίζει το βράδυ της Τρίτης με το δείπνο που παραθέτει προς τιμήν των ηγετών του ΝΑΤΟ ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και η σύζυγός του.

Στο δείπνο θα συμμετάσχουν επίσης ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, καθώς και οι πρόεδροι της Ουκρανίας και της Νότιας Κορέας.

Δεν υπάρχει προγραμματισμένη συνάντηση του Έλληνα πρωθυπουργού με τον πρόεδρο της Τουρκίας στο περιθώριο της Συνόδου.
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