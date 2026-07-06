ΕΛΑΣ: Μνημείο ανακριβειών ο επταετής απολογισμός της κυβέρνησης Μητσοτάκη

Δεσμευόμαστε και θα κάνουμε έναν προσεκτικό έλεγχο για να δούμε πως θα καταλογιστούν οι ευθύνες», είπε μεταξύ άλλων η κ. Κουφονικολάκου

μισές κυβερνητικές αλήθειες», όπως ισχυρίστηκαν.



«Ο πρωθυπουργός μίλησε για αδιαμφισβήτητη πρόοδο σε πολλά πεδία πολιτικής» ανέφερε η Εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ,







Ανοιχτές οι Εξεταστικές Ως προς την πιθανότητα διενέργειας Εξεταστικών επιτροπών στο μέλλον, «για όλα πρέπει να γίνουν ενέργειες» σχολίασε η κυρία Κουφονικολάκου, συμπληρώνοντας ότι «έχουμε εκφράσει την απόλυτη δέσμευση όσον αφορά το θέμα των υποκλοπών, το ζήτημα του ΟΠΕΚΕΠΕ, το ζήτημα των Τεμπών», την ώρα που «χρίζει διερεύνησης σε βάθος προφανώς θα πρέπει να γίνει ένας ενδελεχής έλεγχος, όπως είχε προτείνει ο Αλέξης Τσίπρας στο παρελθόν. Δεν είναι δυνατόν το 2026 να μην έχουμε εικόνα ποια κόμματα έχουν πάρει δανειοδότηση, ποια πρόσωπα πολιτικά έχουν πάρει αδειοδότηση και τι πλάνο αποπληρωμής έχουν εξασφαλίσει.



Προφανώς δεσμευόμαστε και θα κάνουμε έναν προσεκτικό έλεγχο για να δούμε πως θα καταλογιστούν οι ευθύνες», όπως εξήγησε η κ. Κουφονικολάκου.







Κληθείς να απαντήσει για την σημερινή εξέλιξη από πλευράς του Αντώνη Σαμαρα, «εμείς καλωσορίζουμε τον κ. Σαμαρα κι ας άργησε» που έκανε το πρώτο βήμα, δήλωσε ο κ. Τεμπονέρας, ενώ δεν μπορεί η χώρα να πάει σε εκλογές με τη σκιά κάποιου κ. Ντίλιαν, συνέχισε.



Κουτεντάκης: Προσπάθεια με ψεύδη στοιχεία να ωραιοποιήσουν μια εικόνα «Ο καθένας έχει δικαίωμα στις δικές του απόψεις, δημοκρατία έχουμε αυτό δεν σημαίνει ότι ο καθένας έχει δικαίωμα στα δικά του στοιχεία» υποστήριξε ο Τομεάρχης Οικονομικών της ΕΛΑΣ, σχολιάζοντας πως «το να προσαρμόζει τα στοιχεία κατά το δοκούν» εξυπηρετεί το αφήγημα που επιθυμεί να υπηρετήσει. Στο πλαίσιο αυτό, ζητούμενο είναι «να τονίσουμε την σημασία που έχει η εγκυρότητα των στοιχείων», όπως περιέγραψε ο κ. Κουτεντάκης, συμπληρώνοντας πως «δυσκολεύεται κανείς να βρει κάτι ακριβές εκεί μέσα», δηλαδή στον επταετή απολογισμό της κυβέρνησης. «Είναι πραγματικά σοκαριστικό το πόσες ανακρίβειες στην καλυτέρευση και τι ποσά fake news θα βρει αν δει τα στοιχεία» παρατήρησε, κάνοντας λόγο για «μνημείο ανακριβειών» και προσθέτοντας ότι «σε αυτά που θεωρούνται τα πιο κρίσιμα πολιτικά προβλήματα ακριβεια και η διαφθορά σε αυτά υπερτερεί η περίοδος Τσίπρα από την περίοδο Μητσοτάκη».



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Για «χιλιομασημενη τροφή» έκανε λόγο ακόμη για την επέτειο του δημοψηφίσματος ο Φραγκίσκος Κουτεντάκης. «Πράγματι ήταν μια δύσκολη και τεταμένη περίοδος το πρώτο εξάμηνο του 2015, όπως είπε, αλλά κάποιοι έφτιαξαν πολιτικές καριέρες πάνω σε εαυτόν το φόβο των πολιτών, όπως είπε. Δεν περνάει όμως πια, νομίζω ότι ο κόσμος έχει καταλάβει και είχαν συμβεί πολύ χειρότερα πριν το 2015, το 2014 πρόσθεσε, ενώ το 2018 η Ελλάδα επέστρεψε το τότε τους ίδιους ρυθμούς μεγέθυνσης που είχε η χώρα το 2022 και το 2023», πρόσθεσε.



Τι απάντησε στο «ΘΕΜΑ» Θέλω να συμφωνήσω ότι η δημοσιονομική σταθερότητα κόστισε στους Έλληνες πολίτες για να επιτευχθεί, πληρώθηκε» απάντησε σε ερώτηση του «ΘΕΜΑτος», συμπληρώνοντας ότι «πράγματι τα υψηλά πρωτογενή πλεονάσματα είναι μια συνθήκη ότι η χώρα δεν θα βρεθεί ποτέ σε περιπέτειες». «Η δημοσιονομική σταθερότητα της χώρας είναι θεμα αρχής. Δεν μπορεί να παίζει κανείς με αυτό».



Τα οικονομικά παραδείγματα Στην συνέχεια ο Τομεάρχης Οικονομικών της ΕΛΑΣ παρέθεσε μια σειρά από στοιχεία που αποτυπώνουν την πραγματική δυναμική της οικονομίας, όπως είπε.



Να αποδομήσουν τον επταετή απολογισμό του κυβερνητικού έργου της ΝΔ επιχείρησαν κεντρικά στελέχη της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης , παραθέτοντας στοιχεία από την οικονομική, εργασιακή και κοινωνική πραγματικότητα, προκειμένου να αποκαταστήσουν τα fake news και τις «», όπως ισχυρίστηκαν.«Ο πρωθυπουργός μίλησε για αδιαμφισβήτητη πρόοδο σε πολλά πεδία πολιτικής» ανέφερε η Εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ, Θεώνη Κουφονικολάκου , λέγοντας ότι στα κρίσιμα ζητήματα της ακρίβειας και της διαφθοράς, «η κυβέρνηση Μητσοτάκη υπολείπεται των επιδόσεων της κυβέρνησης Τσίπρα». «Θα ευχόμασταν η πρόοδος να ήταν πραγματική» συνέχισε, προσθέτοντας πως «είμαστε εδώ γιατί πιστεύουμε σε μια κουλτούρα απόλυτης διαφάνειας», αλλά και γιατί «είναι απαραίτητη η χαρτογράφηση των όσων έχουν γίνει από το 2019 μέχρι σήμερα», συνέχισε η κυρία Κουφονικολάκου.«Τρίτον είμαστε εδώ επειδή στην πολιτική συζήτηση πρεπε να εκλείψουν όσο ουτοπικό ακούγεται για κάποιους τα fake news και οι παραποιήσεις», όπως εξήγησε η Εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ, ενώ «οφείλουμε να καταγράψουμε τα πεδία εκείνα που χρίζουν στήριξης και φροντίδας». «Σήμερα, επομένως, θα μιλήσουμε για ότι έγινε πράγματι από το 2019 μέχρι και σήμερα», την στιγμή που ΕΛΑΣ και ο Αλέξης Τσίπρας σταδιακά το επόμενο διάστημα θα αναπτύξουν σταδιακά τους προγραμματικούς άξονες, όπου θα γίνει στη ΔΕΘ η αναλυτική παρουσίαση, κατέληξε.Ως προς την πιθανότητα διενέργειας Εξεταστικών επιτροπών στο μέλλον, «για όλα πρέπει να γίνουν ενέργειες» σχολίασε η κυρία Κουφονικολάκου, συμπληρώνοντας ότι «έχουμε εκφράσει την απόλυτη δέσμευση όσον αφορά το θέμα των υποκλοπών, το ζήτημα του ΟΠΕΚΕΠΕ, το ζήτημα των Τεμπών», την ώρα που «χρίζει διερεύνησης σε βάθος προφανώς θα πρέπει να γίνει ένας ενδελεχής έλεγχος, όπως είχε προτείνει ο Αλέξης Τσίπρας στο παρελθόν. Δεν είναι δυνατόν το 2026 να μην έχουμε εικόνα ποια κόμματα έχουν πάρει δανειοδότηση, ποια πρόσωπα πολιτικά έχουν πάρει αδειοδότηση και τι πλάνο αποπληρωμής έχουν εξασφαλίσει.Προφανώς δεσμευόμαστε και θα κάνουμε έναν προσεκτικό έλεγχο για να δούμε πως θα καταλογιστούν οι ευθύνες», όπως εξήγησε η κ. Κουφονικολάκου.«Για το εάν θα υπάρξει και απόδοση τυχόν ευθυνών στο πρόσωπο του Πρωθυπουργού, «δεν θα περιμένουμε την ΝΔ και τον κ. Μητσοτάκη για όταν βρεθεί στην αντιπολίτευση και χάσει τις εκλογές» σχολίασε ο Διονύσης Τεμπονέρας , εξηγώντας πως «εμείς δεν έχουμε σκοπό να ποινικοποιήσουμε την πολιτική ζωή ούτε να πάρουμε μια ποινική ρεβάνς». Ωστόσο, «οι πολίτες καλούνται να αποφασίσουν το τι θα συμβεί για κάποιους που έβαλαν το χέρι στο μέλι», όπως είπε, ενώ «εδώ έγιναν πράγματα απίθανα», πρόσθεσε.Κληθείς να απαντήσει για την σημερινή εξέλιξη από πλευράς του Αντώνη Σαμαρα, «εμείς καλωσορίζουμε τον κ. Σαμαρα κι ας άργησε» που έκανε το πρώτο βήμα, δήλωσε ο κ. Τεμπονέρας, ενώ δεν μπορεί η χώρα να πάει σε εκλογές με τη σκιά κάποιου κ. Ντίλιαν, συνέχισε.«Ο καθένας έχει δικαίωμα στις δικές του απόψεις, δημοκρατία έχουμε αυτό δεν σημαίνει ότι ο καθένας έχει δικαίωμα στα δικά του στοιχεία» υποστήριξε ο Τομεάρχης Οικονομικών της ΕΛΑΣ, σχολιάζοντας πως «το να προσαρμόζει τα στοιχεία κατά το δοκούν» εξυπηρετεί το αφήγημα που επιθυμεί να υπηρετήσει. Στο πλαίσιο αυτό, ζητούμενο είναι «να τονίσουμε την σημασία που έχει η εγκυρότητα των στοιχείων», όπως περιέγραψε ο κ. Κουτεντάκης, συμπληρώνοντας πως «δυσκολεύεται κανείς να βρει κάτι ακριβές εκεί μέσα», δηλαδή στον επταετή απολογισμό της κυβέρνησης. «Είναι πραγματικά σοκαριστικό το πόσες ανακρίβειες στην καλυτέρευση και τι ποσά fake news θα βρει αν δει τα στοιχεία» παρατήρησε, κάνοντας λόγο για «μνημείο ανακριβειών» και προσθέτοντας ότι «σε αυτά που θεωρούνται τα πιο κρίσιμα πολιτικά προβλήματα ακριβεια και η διαφθορά σε αυτά υπερτερεί η περίοδος Τσίπρα από την περίοδο Μητσοτάκη».«Όταν έχουμε γύρω στα 2.5 δις ευρώ το χρόνο, δηλαδή το 1% του ΑΕΠ απευθείας αναθέσεις» παρατήρησε, «δείχνοντας» προς την στήριξη υγειονομικών και εκπαιδευτικών με αυτά τα ποσά. «Αυτό που θα μπορέσει να βελτιώσει την κατάταξης είναι η αλλαγή των θεσμών των πλαισίων λειτουργίας που τροφοδοτούν τέτοιου είδους συμπεριφορές, τέτοιου είδους σπατάλες. Το κρίσιμο είναι να έχουμε ένα πλαίσιο διαφάνειας στη λειτουργία», «ώστε να μην μπορούν να γίνουν τέτοιου είδους καταχρήσεις στο δημόσιο χρήμα», κατέληξε.Για «χιλιομασημενη τροφή» έκανε λόγο ακόμη για την επέτειο του δημοψηφίσματος ο Φραγκίσκος Κουτεντάκης. «Πράγματι ήταν μια δύσκολη και τεταμένη περίοδος το πρώτο εξάμηνο του 2015, όπως είπε, αλλά κάποιοι έφτιαξαν πολιτικές καριέρες πάνω σε εαυτόν το φόβο των πολιτών, όπως είπε. Δεν περνάει όμως πια, νομίζω ότι ο κόσμος έχει καταλάβει και είχαν συμβεί πολύ χειρότερα πριν το 2015, το 2014 πρόσθεσε, ενώ το 2018 η Ελλάδα επέστρεψε το τότε τους ίδιους ρυθμούς μεγέθυνσης που είχε η χώρα το 2022 και το 2023», πρόσθεσε.Θέλω να συμφωνήσω ότι η δημοσιονομική σταθερότητα κόστισε στους Έλληνες πολίτες για να επιτευχθεί, πληρώθηκε» απάντησε σε ερώτηση του «ΘΕΜΑτος», συμπληρώνοντας ότι «πράγματι τα υψηλά πρωτογενή πλεονάσματα είναι μια συνθήκη ότι η χώρα δεν θα βρεθεί ποτέ σε περιπέτειες». «Η δημοσιονομική σταθερότητα της χώρας είναι θεμα αρχής. Δεν μπορεί να παίζει κανείς με αυτό».Στην συνέχεια ο Τομεάρχης Οικονομικών της ΕΛΑΣ παρέθεσε μια σειρά από στοιχεία που αποτυπώνουν την πραγματική δυναμική της οικονομίας, όπως είπε.

- Για το δημόσιο χρέος ήταν 209 % το 2020 και όχι το 2019. Αν κάνουμε την σύγκριση 2019 -2025 η μείωση είναι 37 μονάδες.



- Στις Εξαγωγές, έχουν φτάσει τα 98 δις ευρώ σε τρέχουσες τιμές, λέει η κυβέρνηση Από το 2019-2025 οι εξαγωγές αυξήθηκαν όμως κατά 8,9%. Οι εισαγωγές όμως αυξήθηκαν σε 25%, με τριπλάσιο δηλαδή ποσοστό, ενώ είναι οριακά μικρότερες από το 2019. Οι εισαγωγές έχουν πάει δηλαδή στο 41%.



- Το κατά κεφαλή ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 36% με ονομαστικούς όρους, σε πραγματικούς όρους είναι 12,7%.



- Για την μείωση των φορολογικών βαρών, μόνο τα έσοδα ΦΠΑ έχουν αυξηθεί 53% πάνω, κατά 8 δις ευρώ



- Ακόμη πιο έντονη η αύξηση φόρων εισοδήματος και περιουσίας κατά 63%.



- Η μείωση του ΦΠΑ είναι 2,8 δις ευρώ, που εξηγεί την μείωση της φοροδιαφυγής αλλά υπολείπονται πολλά ακόμη μέχρι τα 8 δις ευρώ



- Για την αγορά εργασίας λένε έχουμε 5,2 εκατομμύρια απασχολούμενους, ενώ είναι 4,2 εκατομμύρια. Αναληθές ότι δημιουργήθηκαν 600.000 νέες θέσεις εργασίας, ενώ έχουν αυξηθεί σε 400.000, δηλαδή κατ’ έτος έχουμε τις ίδιες θέσεις εργασίας με το 2019. Άλλη μια προσπάθεια με ψεύδη στοιχεία να ωραιοποιήσουν μια εικόνα.



- Στον τομέα Υγείας το 8,8% του πληθυσμού δεν μπορεί να κάνει απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις, αυξημένο από ό,τι το 2019. Στην πανδημία ήμασταν στην Τρίτη υψηλότερη θέση στην ΕΕ ως προς τη θνησιμότητα.



- Στην παιδεία, το 2022 οι μαθητές της Ελλάδας κατέγραφαν τη χειρότερη επίδοση, όταν έχουμε 900 εκατομμύρια ευρώ ετήσια δαπάνη για φροντιστήρια. Το 2024 προκηρύχθηκε ένα μεγάλο επιστημονικό πρόγραμμα και 1.200 προτάσεις υποβλήθηκαν. Βγήκαν μετά από 2 χρόνια τα αποτελέσματα, έγιναν ενστάσεις και ακυρώθηκε ο διαγωνισμός γιατί το άριστο υπουργείο Παιδείας δεν μπορούσε να διαχειριστεί τις ενστάσεις.



- Για το Κράτος Δικαίου, το Φεβρουάριο του 2024 ψήφισε μια καταγγελία της ελληνικής κυβέρνησης το ευρωκοινοβούλιο, ενώ έχουμε πέσει στη δεύτερη κατηγορία δημοκρατίας από το 2019 μέχρι σήμερα.



Τεμπονέρας: η ίδια η κυβέρνηση παραδέχεται ότι αυξήθηκε ο πληθωρισμός σε 19,8% «Η σημερινή παρέμβαση δεν έχει σκοπό ούτε την καταστροφολογία, ούτε τον μηδενισμό. Αλλά η πατρίδα εμφανίζεται πολύ πιο αδύναμη» σημείωσε ο Τομεάρχης Εργασίας, Διονύσης Τεμπονέρας, προσθέτοντας ότι «αισθανόμαστε την ανάγκη να απαντήσουμε σε fake news, στις μισές κυβερνητικές αλήθειες». «Έχουμε χρέος απέναντι στους πολίτες να παρουσιάζουμε την αλήθεια χωρίς κομματική σκοπιμότητα» συνέχισε, την στιγμή που «η κυβέρνηση ενδιαφέρεται περισσότερο να εμφανίσει ένα εσωκομματικό success story».



Στον αντίποδα, «η ίδια η κυβέρνηση παραδέχεται ότι αυξήθηκε ο πληθωρισμός σε 19,8%» εξήγησε ο κ. Τεμπονέρας, ενώ σύμφωνα με την Eurostat, η Ελλάδα συγκλίνει μάλλον με τη Βουλγαρία παρά με την υπόλοιπη Ευρώπη, όπως είπε. « Η βουλγαροποίηση των μισθών δυστυχώς μας κατατάσσει στις τελευταίες θέσεις» τόνισε ο κ. Τεμπονέρας, συμπληρώνοντας πως «οι Έλληνες εργαζόμενοι είναι εκείνοι που δουλεύουν τις πιο πολλές ώρες από κάθε εργαζόμενο στην Ευρώπη».



Οι εργασιακοί δείκτες Αναφερόμενος στο πεδίο της απασχόλησης, ο Τομεάρχης Εργασίας της ΕΛΑΣ σταχυολόγησε τα εξής:



Η ίδια η επιθεώρηση εργασίας κατέγραψε πως -τα εργατικά ατυχήματα από 11.000 το 2019 έφτασαν τις 20.000 το 2025.



- Για τους συνταξιούχους, μας λέει η κυβέρνηση ότι έχουμε αυξήσεις που μετράει πονηρά από το 2023 και μετά όταν παραδέχεται ότι ο πληθωρισμός είναι στο 19,8%.



- Ακόμα και αν συνυπολογίσουμε και τις ενισχύσεις, και ειδικά των χαμηλοσυνταξιούχων, έχουν δει όχι αυξήσεις, αλλά πολύ συγκεκριμένες μειώσεις. Σε πολλές χώρες έχουμε υψηλές τιμές, αλλά έχουμε και υψηλούς μισθούς. Η συνθήκη είναι μια συνθήκη που δουλεύουμε τις πιο πολλές ώρες με τους πιο χαμηλούς μισθούς δεν υπάρχει σε καμία χώρα.



- Αύξηση των πλειστηριασμών, ήτοι 300.000 πλειστηριασμοί. Η κυβέρνηση κάνει μια εκκαθάριση εν λειτουργία για τους μικρομεσαίους σε όφελος των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων.



- Στον εξωδικαστικό, έχουμε αιτήματα για δάνεια 30 δις ευρώ και τα ρυθμισμένα είναι μόνο 5 δις ευρώ.



- Στην στέγη μόνο το πρώτο τρίμηνο του 2026 τα ενοίκια έχουν αυξηθεί κατά 15%. Αν η κυβέρνηση παίρνει μέτρα το αποτέλεσμα είναι μείον γιατί και οι τιμές των κατοικιών και των ενοικίων αυξάνονται. Αποτελέσμα η ιδιοκατοίκηση να πέφτει από το 75% στο 68%.



- Στο πεδιο της διαφθοράς, «ούτε ένας, ούτε δύο. Βρήκαμε πάνω από 44 υπουργούς, βουλευτές και κομματικά στελέχη της ΝΔ που εμπλέκονται σε σκάνδαλα διαφθοράς»



«Κοινός παρανομαστής είναι το πελατειακό επιτελικό κράτος» ισχυρίστηκε ο κ. Τεμπονέρας, κράτος που γίνεται παρά πολύ αυταρχικό, βουλιμικό αλλά παντελώς αδιάφορο για τις ανάγκες των πολιτών, όπως τόνισε. Την ίδια ώρα, «ποτέ δεν συγκεντρώθηκαν τόσα σκάνδαλα στην μεταπολίτευση μέσα σε τόσο σύντομο χρόνο διακυβέρνησης», κατέληξε ο κ. Τεμπονέρας.