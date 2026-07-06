Μπάρκας: Παραμένω στον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά ο μόνος που μπορεί να αντιμετωπίσει τον Μητσοτάκη είναι ο Τσίπρας και η ΕΛΑΣ
Μπάρκας: Παραμένω στον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά ο μόνος που μπορεί να αντιμετωπίσει τον Μητσοτάκη είναι ο Τσίπρας και η ΕΛΑΣ
Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ μίλησε για τις πολιτικές εξελίξεις, τις δημοσκοπήσεις, το ενδεχόμενο νέου πολιτικού φορέα από τον Αντώνη Σαμαρά και τη θέση του Αλέξη Τσίπρα στον χώρο της αντιπολίτευσης
Την άποψη ότι «ο μόνος που μπορεί να αντιμετωπίσει τον Μητσοτάκη είναι ο Τσίπρας» εξέφρασε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Κώστας Μπάρκας, μιλώντας το μεσημέρι της Δευτέρας (6/7) στα Παραπολιτικά 90,1.
Ο κ. Μπάρκας σημείωσε ότι «δεν πρέπει να στρουθοκαμηλίζουμε» απέναντι στα μηνύματα που στέλνουν οι ψηφοφόροι και οι φίλοι που στήριξαν τον ΣΥΡΙΖΑ, προσθέτοντας πως «δεν θα πάω απέναντι από την κοινωνία».
Αναφερόμενος στις πολιτικές εξελίξεις στον χώρο της αντιπολίτευσης, υπογράμμισε επίσης ότι παραμένει στον ΣΥΡΙΖΑ.
Ο κ. Μπάρκας ανέφερε ακόμη ότι οι ψηφοφόροι του κόμματος εκφράζουν την άποψη πως δεν μπορεί να υπάρξει αντιπαραθετικό ψηφοδέλτιο απέναντι στο κόμμα Τσίπρα.
Παράλληλα, αναφέρθηκε στις δημοσκοπήσεις, εκτιμώντας ότι το κυβερνών κόμμα βρίσκεται μακριά από την αυτοδυναμία, ενώ σχολίασε και τα σενάρια για ενδεχόμενο πολιτικό φορέα υπό τον Αντώνη Σαμαρά.
Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ υποστήριξε ότι δεν υπάρχει δημοσκόπηση που να καταγράφει κόμμα Σαμαρά, σημειώνοντας ότι ένα τέτοιο εγχείρημα θα απευθυνόταν στους απογοητευμένους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας.
Καταλήγοντας, επανέλαβε ότι κατά την εκτίμησή του ο Αλέξης Τσίπρας είναι το πρόσωπο που μπορεί να αντιμετωπίσει πολιτικά τον Κυριάκο Μητσοτάκη, επιμένοντας ότι δεν πρόκειται να αγνοήσει όσα εκφράζουν οι πολίτες που στήριξαν τον ΣΥΡΙΖΑ.
Ο κ. Μπάρκας σημείωσε ότι «δεν πρέπει να στρουθοκαμηλίζουμε» απέναντι στα μηνύματα που στέλνουν οι ψηφοφόροι και οι φίλοι που στήριξαν τον ΣΥΡΙΖΑ, προσθέτοντας πως «δεν θα πάω απέναντι από την κοινωνία».
Αναφερόμενος στις πολιτικές εξελίξεις στον χώρο της αντιπολίτευσης, υπογράμμισε επίσης ότι παραμένει στον ΣΥΡΙΖΑ.
Ο κ. Μπάρκας ανέφερε ακόμη ότι οι ψηφοφόροι του κόμματος εκφράζουν την άποψη πως δεν μπορεί να υπάρξει αντιπαραθετικό ψηφοδέλτιο απέναντι στο κόμμα Τσίπρα.
Παράλληλα, αναφέρθηκε στις δημοσκοπήσεις, εκτιμώντας ότι το κυβερνών κόμμα βρίσκεται μακριά από την αυτοδυναμία, ενώ σχολίασε και τα σενάρια για ενδεχόμενο πολιτικό φορέα υπό τον Αντώνη Σαμαρά.
Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ υποστήριξε ότι δεν υπάρχει δημοσκόπηση που να καταγράφει κόμμα Σαμαρά, σημειώνοντας ότι ένα τέτοιο εγχείρημα θα απευθυνόταν στους απογοητευμένους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας.
Καταλήγοντας, επανέλαβε ότι κατά την εκτίμησή του ο Αλέξης Τσίπρας είναι το πρόσωπο που μπορεί να αντιμετωπίσει πολιτικά τον Κυριάκο Μητσοτάκη, επιμένοντας ότι δεν πρόκειται να αγνοήσει όσα εκφράζουν οι πολίτες που στήριξαν τον ΣΥΡΙΖΑ.
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