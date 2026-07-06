Κασσελάκης για τον αγώνα τένις με τον Γεωργιάδη: Εγώ δεν έκανα διακοπές στα μουλωχτά μετά το Μάτι, ούτε χρέωσα τρίτο μνημόνιο
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Στέφανος Κασσελάκης Τένις Άδωνις Γεωργιάδης

Κασσελάκης για τον αγώνα τένις με τον Γεωργιάδη: Εγώ δεν έκανα διακοπές στα μουλωχτά μετά το Μάτι, ούτε χρέωσα τρίτο μνημόνιο

Με αιχμηρό τρόπο η απάντηση του προέδρου των «Δημοκρατών - Προοδευτικό Κέντρο» μετά τα σχόλια για τον αγώνα με τον υπουργό Υγείας

Κασσελάκης για τον αγώνα τένις με τον Γεωργιάδη: Εγώ δεν έκανα διακοπές στα μουλωχτά μετά το Μάτι, ούτε χρέωσα τρίτο μνημόνιο
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Ο πρόεδρος των «Δημοκρατών - Προοδευτικό Κέντρο» Στέφανος Κασσελάκης θέλησε να απαντήσει σε όσους σχολίασαν αρνητικά το γεγονός ότι έπαιξε τένις με τον υπουργό Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη.

Δημοσιεύοντας στον προσωπικό του λογαριασμό στιγμιότυπα από την αναμέτρηση με τον υπουργό Υγείας, ο Στέφανος Κασσελάκης σημείωσε μεταξύ άλλων στο βίντεό του:

«Ζητώ από καρδιάς συγγνώμη από τον ελληνικό λαό που έπαιξα τένις με τον Άδωνι Γεωργιάδη χθες. Φίλες και φίλοι, εγώ δεν χρέωσα στη χώρα τρίτο μνημόνιο, ούτε οδήγησα κόσμο σε αυτοκτονία ή να τρώει από τα σκουπίδια, ούτε έχασε κάποιος το σπίτι του από τους servicers και τα funds με νόμο που εγώ έκανα».

Και συνέχισε: «Εγώ δεν έκοψα συντάξεις, και ούτε έκανα διακοπές στα μουλωχτά 10 μέρες μετά την τραγωδία στο Μάτι. Εγώ δεν έχω κοστίσει τη ζωή κανενός στα τρένα, ούτε έχω παρακολουθήσει κάποιον με παράνομα λογισμικά, ούτε έχω κατηγορηθεί για οποιοδήποτε σκάνδαλο».

«Εάν θέλω, λοιπόν, να παίξω τένις, θα παίξω τένις, και φτάνει πια με αυτή τη διχόνοια και με αυτή τη μιζέρια. Είναι καιρός να δούμε μια νέα πολιτική, μια πολιτική με πολιτισμό», σημείωσε κλείνοντας ο Στέφανος Κασσελάκης.
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