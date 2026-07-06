Νέο βίντεο Τσίπρα: Δέσμευση η κατάργηση των Πανελλαδικών και τέλος στους μισθούς αναξιοπρέπειας των εκπαιδευτικών
Νέο βίντεο Τσίπρα: Δέσμευση η κατάργηση των Πανελλαδικών και τέλος στους μισθούς αναξιοπρέπειας των εκπαιδευτικών
Ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ απαντά σε ερώτηση εκπαιδευτικού ειδικής αγωγής στα μέσα κοινωικής δικτύωσης
Μέσα από βίντεο που δημοσίευσε στους προσωπικούς του λογαριασμούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Αλέξης Τσίπρας συνεχίζει να απαντά σε ερωτήματα πολιτών, αφού μετά το στεγαστικό, σειρά πήρε η Παιδεία.
Στη νέα του ανάρτηση, ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ και πρώην πρωθυπουργός απαντά σε ερώτηση εκπαιδευτικού ειδικής αγωγής, επισημαίνοντας ότι στόχος είναι «να γίνει η γνώση αξία και η παιδεία δικαίωμα για όλες και όλους».
Μάλιστα στην ανάρτησή του υπογραμμίζει πως «έχουμε επίσης δεσμευτεί για την κατάργηση των Πανελλαδικών».
Αναλυτικά στην ανάρτησή του αναφέρει:
«Με ρωτάτε και σας απαντώ και συνεχίζουμε με έναν ακόμα βασικό πυλώνα της πολιτικής μας, τι θα κάνουμε για την παιδεία. Σε αντίθεση με ό,τι κάνει η κυβέρνηση αυτά τα 7 χρόνια, εμείς θα στηρίξουμε τους εκπαιδευτικούς μας που αυτή τη στιγμή παίρνουν μισθούς αναξιοπρέπειας. Έχουμε επίσης δεσμευτεί για την κατάργηση των Πανελλαδικών, αλλά δεν μένουμε μόνο σε αυτά. Στόχος μας είναι να κάνουμε τη γνώση αξία και την παιδεία δικαίωμα για όλες και για όλους».
Στη νέα του ανάρτηση, ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ και πρώην πρωθυπουργός απαντά σε ερώτηση εκπαιδευτικού ειδικής αγωγής, επισημαίνοντας ότι στόχος είναι «να γίνει η γνώση αξία και η παιδεία δικαίωμα για όλες και όλους».
Μάλιστα στην ανάρτησή του υπογραμμίζει πως «έχουμε επίσης δεσμευτεί για την κατάργηση των Πανελλαδικών».
Δείτε το βίντεο που ανήρτησε ο Αλέξης Τσίπρας:
Αναλυτικά στην ανάρτησή του αναφέρει:
«Με ρωτάτε και σας απαντώ και συνεχίζουμε με έναν ακόμα βασικό πυλώνα της πολιτικής μας, τι θα κάνουμε για την παιδεία. Σε αντίθεση με ό,τι κάνει η κυβέρνηση αυτά τα 7 χρόνια, εμείς θα στηρίξουμε τους εκπαιδευτικούς μας που αυτή τη στιγμή παίρνουν μισθούς αναξιοπρέπειας. Έχουμε επίσης δεσμευτεί για την κατάργηση των Πανελλαδικών, αλλά δεν μένουμε μόνο σε αυτά. Στόχος μας είναι να κάνουμε τη γνώση αξία και την παιδεία δικαίωμα για όλες και για όλους».
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