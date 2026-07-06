Παπασταύρου: Αποκύημα της φαντασίας της Καρυστιανού οι ανεμογεννήτριες στο Ωραιόκαστρο, δεν υπάρχουν, ούτε θα υπάρξουν με το νέο χωροταξικό
Παπασταύρου: Αποκύημα της φαντασίας της Καρυστιανού οι ανεμογεννήτριες στο Ωραιόκαστρο, δεν υπάρχουν, ούτε θα υπάρξουν με το νέο χωροταξικό
«Στο θέμα αυτό απαιτείται μεγάλη σοβαρότητα για να μην υπάρχει αυτή η ευκολία κατηγοριών όταν ειδικά είναι τόσο μακριά από την πραγματικότητα. Εδώ ήταν ένας οδηγός που είχε πιεί» είπε ο Σταύρος Παπασταύρου
«Αποκύημα της φαντασίας» της Μαρίας Καρυστιανού χαρακτήρισε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, το υπονοούμενο της προέδρου της Ελπίδας για τη Δημοκρατία για σύνδεση της φωτιάς στο Ωραιόκαστρο με σχέδια για ανέγερση ανεμογεννητριών.
«Αποκαλύφθηκε ο άνθρωπος που έχει την ευθύνη και η κυρία Καρυστιανού ανακάλυψε ανεμογεννήτριες. Δεν υπάρχουν ανεμογεννήτριες στο Ωραιόκαστρο, ούτε υπάρχουν έργα που έχουν ωριμάσει, είναι αποκύημα της φαντασίας της» είπε το πρωί της Δευτέρας στο MEGA ο κ. Παπασταύρου.
«Να τη ρωτήσετε από πού το σκέφτηκε. Στο Ωραιόκαστρο ανεμογεννήτριες δεν υπάρχουν, ούτε προχωρούν έργα για να υπάρξουν και με το νέο χωροταξικό που είναι σε διαβούλευση, δεν θα επιτρέπεται να υπάρχουν» συνέχισε ο κ. Παπασταύρου.
Όπως τόνισε «στο θέμα αυτό απαιτείται μεγάλη σοβαρότητα για να μην υπάρχει αυτή η ευκολία κατηγοριών όταν ειδικά είναι τόσο μακριά από την πραγματικότητα. Εδώ ήταν ένας οδηγός που είχε πιεί»
Η απάντηση Παπασταύρου ακολούθησε το αίτημα της κυρίας Καρυστιανού για απαντήσεις από την κυβέρνηση για το εάν υπήρχαν αιτήσεις για την εγκατάσταση ανεμογεννητριών στο Ωραιόκαστρο .
Κάνοντας λόγο για «τοπίο ολικής καταστροφής» και χαρακτηρίζοντας ανεπαρκή τον κρατικό μηχανισμό στην προστασία του φυσικού πλούτου και των περιουσιών, η κυρία Καρυστιανού κάλεσε την κυβέρνηση να γνωστοποιήσει εγγράφως αν είχαν ληφθεί όλα τα προβλεπόμενα μέτρα πρόληψης, όπως οι αντιπυρικές ζώνες, καθώς και αν υπάρχουν αιτήσεις για εγκατάσταση ανεμογεννητριών στην περιοχή.
Παράλληλα, ζητά να μην εκδοθούν σχετικές άδειες, υποστηρίζοντας ότι διαφορετικά θα ενισχυθεί η αντίληψη πως οι πυρκαγιές εξυπηρετούν ιδιωτικά συμφέροντα σε βάρος της χώρας. Η ανάρτηση συνδέει, επίσης, το ζήτημα με την ενεργειακή πολιτική, αναφέροντας ότι «έτσι όπως ακριβώς έγινε με την ανατίναξη του εξοπλισμού παραγωγής λιγνίτη, ώστε η κυβέρνηση να μας εγκλωβίσει στην τροφοδότηση με την πιο ακριβή πηγή ενέργειας».
Ολόκληρη η ανάρτηση της Μαρίας Καρυστιανού:
«Το Ωραιόκαστρο μας στη Θεσσαλονίκη κατακάηκε
Τοπίο ολικής καταστροφής.
Ο Κρατικός Μηχανισμός ανεπαρκής να διασώσει τον φυσικό πλούτο και τις περιουσίες κατοίκων και επιχειρήσεων.
Το κίνημα ΕΛΠΙΔΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ καλεί την Κυβέρνηση να γνωστοποιήσει εγγράφως: (α) αν υπήρχαν αντιπυρικές ζώνες και όλα τα προβλεπόμενα μέτρα πρόληψης και (β) αν υπάρχουν αιτήσεις για ανεμογεννήτριες στην περιοχή και να απέχει από οποιαδήποτε έκδοση αδειών που θα εδραιώσει την σκέψη ότι οι φωτιές εξυπηρετούν ιδιωτικά συμφέροντα σε βάρος της χώρας και των Ελλήνων.
Έτσι όπως ακριβώς έγινε με την ανατίναξη του εξοπλισμού παραγωγής λιγνίτη, ώστε η κυβέρνηση να μας εγκλωβίσει στην τροφοδότηση με την πιο ακριβή πηγή ενέργειας.»
«Αποκαλύφθηκε ο άνθρωπος που έχει την ευθύνη και η κυρία Καρυστιανού ανακάλυψε ανεμογεννήτριες. Δεν υπάρχουν ανεμογεννήτριες στο Ωραιόκαστρο, ούτε υπάρχουν έργα που έχουν ωριμάσει, είναι αποκύημα της φαντασίας της» είπε το πρωί της Δευτέρας στο MEGA ο κ. Παπασταύρου.
«Να τη ρωτήσετε από πού το σκέφτηκε. Στο Ωραιόκαστρο ανεμογεννήτριες δεν υπάρχουν, ούτε προχωρούν έργα για να υπάρξουν και με το νέο χωροταξικό που είναι σε διαβούλευση, δεν θα επιτρέπεται να υπάρχουν» συνέχισε ο κ. Παπασταύρου.
Όπως τόνισε «στο θέμα αυτό απαιτείται μεγάλη σοβαρότητα για να μην υπάρχει αυτή η ευκολία κατηγοριών όταν ειδικά είναι τόσο μακριά από την πραγματικότητα. Εδώ ήταν ένας οδηγός που είχε πιεί»
Η απάντηση Παπασταύρου ακολούθησε το αίτημα της κυρίας Καρυστιανού για απαντήσεις από την κυβέρνηση για το εάν υπήρχαν αιτήσεις για την εγκατάσταση ανεμογεννητριών στο Ωραιόκαστρο .
Κάνοντας λόγο για «τοπίο ολικής καταστροφής» και χαρακτηρίζοντας ανεπαρκή τον κρατικό μηχανισμό στην προστασία του φυσικού πλούτου και των περιουσιών, η κυρία Καρυστιανού κάλεσε την κυβέρνηση να γνωστοποιήσει εγγράφως αν είχαν ληφθεί όλα τα προβλεπόμενα μέτρα πρόληψης, όπως οι αντιπυρικές ζώνες, καθώς και αν υπάρχουν αιτήσεις για εγκατάσταση ανεμογεννητριών στην περιοχή.
Το Ωραιόκαστρο μας στη Θεσσαλονίκη κατακάηκε— Maria Karystianou (@mkaristianou) July 5, 2026
Τοπίο ολικής καταστροφής.
Ο Κρατικός Μηχανισμός ανεπαρκής να διασώσει τον φυσικό πλούτο και τις περιουσίες κατοίκων και επιχειρήσεων.
Το κίνημα ΕΛΠΙΔΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ καλεί την Κυβέρνηση να γνωστοποιήσει εγγράφως: (α) αν υπήρχαν… pic.twitter.com/Ulnz0YXDAU
Παράλληλα, ζητά να μην εκδοθούν σχετικές άδειες, υποστηρίζοντας ότι διαφορετικά θα ενισχυθεί η αντίληψη πως οι πυρκαγιές εξυπηρετούν ιδιωτικά συμφέροντα σε βάρος της χώρας. Η ανάρτηση συνδέει, επίσης, το ζήτημα με την ενεργειακή πολιτική, αναφέροντας ότι «έτσι όπως ακριβώς έγινε με την ανατίναξη του εξοπλισμού παραγωγής λιγνίτη, ώστε η κυβέρνηση να μας εγκλωβίσει στην τροφοδότηση με την πιο ακριβή πηγή ενέργειας».
Ολόκληρη η ανάρτηση της Μαρίας Καρυστιανού:
«Το Ωραιόκαστρο μας στη Θεσσαλονίκη κατακάηκε
Τοπίο ολικής καταστροφής.
Ο Κρατικός Μηχανισμός ανεπαρκής να διασώσει τον φυσικό πλούτο και τις περιουσίες κατοίκων και επιχειρήσεων.
Το κίνημα ΕΛΠΙΔΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ καλεί την Κυβέρνηση να γνωστοποιήσει εγγράφως: (α) αν υπήρχαν αντιπυρικές ζώνες και όλα τα προβλεπόμενα μέτρα πρόληψης και (β) αν υπάρχουν αιτήσεις για ανεμογεννήτριες στην περιοχή και να απέχει από οποιαδήποτε έκδοση αδειών που θα εδραιώσει την σκέψη ότι οι φωτιές εξυπηρετούν ιδιωτικά συμφέροντα σε βάρος της χώρας και των Ελλήνων.
Έτσι όπως ακριβώς έγινε με την ανατίναξη του εξοπλισμού παραγωγής λιγνίτη, ώστε η κυβέρνηση να μας εγκλωβίσει στην τροφοδότηση με την πιο ακριβή πηγή ενέργειας.»
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