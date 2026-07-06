Παπασταύρου: Αποκύημα της φαντασίας της Καρυστιανού οι ανεμογεννήτριες στο Ωραιόκαστρο, δεν υπάρχουν, ούτε θα υπάρξουν με το νέο χωροταξικό

«Στο θέμα αυτό απαιτείται μεγάλη σοβαρότητα για να μην υπάρχει αυτή η ευκολία κατηγοριών όταν ειδικά είναι τόσο μακριά από την πραγματικότητα. Εδώ ήταν ένας οδηγός που είχε πιεί» είπε ο Σταύρος Παπασταύρου