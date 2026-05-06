Η Κωνσταντοπούλου ζητά την κλήση Τζαβέλλα και του διοικητή της ΕΥΠ στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας
Η Κωνσταντοπούλου ζητά την κλήση Τζαβέλλα και του διοικητή της ΕΥΠ στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας
Ανακοίνωσε ότι θα επικοινωνήσει με τους αρχηγούς της αντιπολίτευσης
Την κλήση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνου Τζαβέλλα και του διοικητή της ΕΥΠ στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής ζήτησε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου.
«Η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας δεν έχει ασκήσει κοινοβουλευτικό έλεγχο στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου», είπε, επικαλούμενη σχετική πρόβλεψη του Κανονισμού της Βουλής.
Η κυρία Κωνσταντοπούλου ανακοίνωσε ότι θα επικοινωνήσει με τους αρχηγούς της αντιπολίτευσης για να ενεργοποιήσουν τη διαδικασία από αύριο. Παράλληλα, σημείωσε ότι η διαδικασία θα πρέπει να ολοκληρωθεί πριν την αφυπηρέτηση του κ. Τζαβέλλα.
«Η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας δεν έχει ασκήσει κοινοβουλευτικό έλεγχο στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου», είπε, επικαλούμενη σχετική πρόβλεψη του Κανονισμού της Βουλής.
Η κυρία Κωνσταντοπούλου ανακοίνωσε ότι θα επικοινωνήσει με τους αρχηγούς της αντιπολίτευσης για να ενεργοποιήσουν τη διαδικασία από αύριο. Παράλληλα, σημείωσε ότι η διαδικασία θα πρέπει να ολοκληρωθεί πριν την αφυπηρέτηση του κ. Τζαβέλλα.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα