Οι συμβολισμοί και τα μηνύματα στην πέμπτη συνάντηση Μητσοτάκη με τον Πρόεδρο των Εμιράτων
Οι συμβολισμοί και τα μηνύματα στην πέμπτη συνάντηση Μητσοτάκη με τον Πρόεδρο των Εμιράτων
Σήμερα στην Ιορδανία ο πρωθυπουργός - Η Αθήνα επιδιώκει να διατηρήσει ρόλο σταθεροποιητικού συνομιλητή στη Μεσόγειο και τον Περσικό Κόλπο
Την ώρα που η εμιρατινή αεράμυνα, μαζί με τα συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης σε καθεστώς κόκκινης επιφυλακής, εντόπιζαν και αναχαίτιζαν τις απειλές, βαλλιστικών πυραύλων και drone κατά της επικράτειας των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, ο Κυριάκος Μητσοτάκης περνούσε τις πύλες του Qasr Al Watan, του επιβλητικού Παλατιού του Έθνους.
Μέσα στο λευκό μαρμάρινο αχανές, κάτω από τους τρούλους που απορροφούν τη ζέστη της ερήμου, ξεκινούσε η πέμπτη συνάντησή του με τον Πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, Σεΐχη Μοχάμεντ μπιν Ζάγεντ Αλ Ναχιάν.
Μια συνάντηση βουτηγμένη στην τελετουργική λάμψη της διπλωματίας, αλλά και στη σκιά μιας περιοχής που βράζει.
Στον προεδρικό αερολιμένα, η υφυπουργός Εξωτερικών Λάνα Νουσεΐμπα υποδέχθηκε προσωπικά τον Έλληνα πρωθυπουργό, επιβιβαζόμενη στο ίδιο αυτοκίνητο μαζί του καθ’ οδόν προς το Παλάτι — μια χειρονομία υψηλής διπλωματικής βαρύτητας που υπογράμμισε τη θερμότητα της υποδοχής. Η συνάντηση Μητσοτάκη–Μοχάμεντ ξεκίνησε με θερμό εναγκαλισμό, ενώ στο φόντο συνέχιζαν να ηχούν τα προειδοποιητικά μηνύματα στα social media και στα κανάλια επικοινωνίας της εμιρατινής πολιτικής προστασίας.
Την ίδια στιγμή, το υπουργείο Άμυνας και η Εθνική Αρχή Αντιμετώπισης Εκτάκτων Καταστροφών ενημέρωναν σε πραγματικό χρόνο για νέες απειλές drone και αναχαιτίσεις πυραύλων, δημιουργώντας μια σχεδόν κινηματογραφική συνθήκη για ένα τετ-α-τετ με παγκόσμιο βάρος.
Μέσα στο λευκό μαρμάρινο αχανές, κάτω από τους τρούλους που απορροφούν τη ζέστη της ερήμου, ξεκινούσε η πέμπτη συνάντησή του με τον Πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, Σεΐχη Μοχάμεντ μπιν Ζάγεντ Αλ Ναχιάν.
Μια συνάντηση βουτηγμένη στην τελετουργική λάμψη της διπλωματίας, αλλά και στη σκιά μιας περιοχής που βράζει.
Συμβολισμοί και μηνύματαΑπό τη στιγμή που το ελληνικό πρωθυπουργικό αεροσκάφος εισήλθε στον εθνικό εναέριο χώρο των Εμιράτων, δύο εμιρατινά F-16 το συνόδευσαν με απόλυτη ακρίβεια σχηματισμού, σηματοδοτώντας το επίπεδο σχέσεων που τα δύο κράτη επιδιώκουν να διατηρήσουν και να εμβαθύνουν.
Στον προεδρικό αερολιμένα, η υφυπουργός Εξωτερικών Λάνα Νουσεΐμπα υποδέχθηκε προσωπικά τον Έλληνα πρωθυπουργό, επιβιβαζόμενη στο ίδιο αυτοκίνητο μαζί του καθ’ οδόν προς το Παλάτι — μια χειρονομία υψηλής διπλωματικής βαρύτητας που υπογράμμισε τη θερμότητα της υποδοχής. Η συνάντηση Μητσοτάκη–Μοχάμεντ ξεκίνησε με θερμό εναγκαλισμό, ενώ στο φόντο συνέχιζαν να ηχούν τα προειδοποιητικά μηνύματα στα social media και στα κανάλια επικοινωνίας της εμιρατινής πολιτικής προστασίας.
Την ίδια στιγμή, το υπουργείο Άμυνας και η Εθνική Αρχή Αντιμετώπισης Εκτάκτων Καταστροφών ενημέρωναν σε πραγματικό χρόνο για νέες απειλές drone και αναχαιτίσεις πυραύλων, δημιουργώντας μια σχεδόν κινηματογραφική συνθήκη για ένα τετ-α-τετ με παγκόσμιο βάρος.
Κεντρικό θέμα των συζητήσεων αποτέλεσαν τα Στενά του Ορμούζ – μια εύθραυστη αρτηρία του παγκόσμιου εμπορίου, της οποίας η αστάθεια προκαλεί ήδη οικονομικούς κραδασμούς στις αγορές ενέργειας. Η Αθήνα επιδιώκει, μέσα από τον άξονα συνεργασίας με τα Εμιράτα, να διατηρήσει ρόλο σταθεροποιητικού συνομιλητή στη Μεσόγειο–Κόλπο, την ώρα που οι ανησυχίες για διάχυση της κρίσης μεγαλώνουν.
Παράλληλα, οι δύο πλευρές υπέγραψαν νέο μνημόνιο συνεργασίας για την Τεχνητή Νοημοσύνη και τις καινοτόμες τεχνολογίες, επιβεβαιώνοντας ότι η Αθήνα και το Άμπου Ντάμπι επενδύουν όχι μόνο στα μεγάλα σχήματα, αλλά και στα «μικρά βήματα» της καθημερινής διπλωματίας — εκεί όπου χτίζεται η συνέχεια και η εμπιστοσύνη.
Καθ’ όλη τη διάρκεια της παραμονής της ελληνικής αποστολής, το επιτελείο του πρωθυπουργού και το υπουργείο Εξωτερικών διατηρούσαν ανοιχτούς διαύλους επικοινωνίας με βασικούς «παίκτες» της περιοχής. Ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης είχε επαφές με τον ομόλογό του από το Μπαχρέιν, το οποίο αναλαμβάνει διπλωματική πρωτοβουλία στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ σχετικά με τα Στενά του Ορμούζ, δείχνοντας πως η ελληνική παρουσία στον Κόλπο είναι συντονισμένη και πολυεπίπεδη.
Η τριμερής αναμένεται να επικεντρωθεί σε θέματα ασφάλειας, ενεργειακής συνεργασίας και ανθρωπιστικής συνδρομής, ιδιαίτερα υπό το φως των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή. Η συμμετοχή του πρωθυπουργού σε αυτή την κρίσιμη διάσκεψη επιβεβαιώνει ότι η Ελλάδα επιχειρεί να σταθεί ως αξιόπιστος μεσολαβητής και σταθερός εταίρος ανάμεσα στην Ευρώπη, τον αραβικό κόσμο και τον Περσικό Κόλπο.
Οι διπλωματικοί παλμοίΤην ίδια στιγμή συζητήθηκε ποια θα είναι η συνέχεια στο ανοιχτό κεφάλαιο της ανανέωσης της Συμφωνίας Στρατηγικής Εταιρικής Σχέσης Ελλάδας–ΗΑΕ — το «διαμάντι στο στέμμα» των διμερών σχέσεων, όπως θεωρείται. Μια συμφωνία που, από το 2020, έχει χτίσει θεμέλια συνεργασίας σε άμυνα, επενδύσεις, τεχνολογία και διπλωματική στήριξη και θεωρείται το σταθερό θεμέλιο της ελληνοεμιρατινής προσέγγισης.
Παράλληλα, οι δύο πλευρές υπέγραψαν νέο μνημόνιο συνεργασίας για την Τεχνητή Νοημοσύνη και τις καινοτόμες τεχνολογίες, επιβεβαιώνοντας ότι η Αθήνα και το Άμπου Ντάμπι επενδύουν όχι μόνο στα μεγάλα σχήματα, αλλά και στα «μικρά βήματα» της καθημερινής διπλωματίας — εκεί όπου χτίζεται η συνέχεια και η εμπιστοσύνη.
Καθ’ όλη τη διάρκεια της παραμονής της ελληνικής αποστολής, το επιτελείο του πρωθυπουργού και το υπουργείο Εξωτερικών διατηρούσαν ανοιχτούς διαύλους επικοινωνίας με βασικούς «παίκτες» της περιοχής. Ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης είχε επαφές με τον ομόλογό του από το Μπαχρέιν, το οποίο αναλαμβάνει διπλωματική πρωτοβουλία στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ σχετικά με τα Στενά του Ορμούζ, δείχνοντας πως η ελληνική παρουσία στον Κόλπο είναι συντονισμένη και πολυεπίπεδη.
Η τριμερήςΗ επίσκεψη στο Άμπου Ντάμπι, εν μέσω σειρήνων και αναχαιτίσεων, λειτούργησε ως πρόλογος μιας ευρύτερης ελληνικής διπλωματικής εξόρμησης. Τις επόμενες ώρες, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα βρίσκεται στο Αμμάν για την Τριμερή Συνάντηση Ελλάδας – Κύπρου – Ιορδανίας, σε μια στιγμή που η ανατολική Μεσόγειος δοκιμάζεται από τις παράπλευρες εντάσεις.
Η τριμερής αναμένεται να επικεντρωθεί σε θέματα ασφάλειας, ενεργειακής συνεργασίας και ανθρωπιστικής συνδρομής, ιδιαίτερα υπό το φως των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή. Η συμμετοχή του πρωθυπουργού σε αυτή την κρίσιμη διάσκεψη επιβεβαιώνει ότι η Ελλάδα επιχειρεί να σταθεί ως αξιόπιστος μεσολαβητής και σταθερός εταίρος ανάμεσα στην Ευρώπη, τον αραβικό κόσμο και τον Περσικό Κόλπο.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα