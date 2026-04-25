Δείτε φωτογραφία από τη συνάντηση Μαρέβας Γκραμπόφσκι-Μητσοτάκη και Μπριζίτ Μακρόν - Τι έφαγαν, τι συζήτησαν, το δώρο από το Παρίσι
Δείτε φωτογραφία από τη συνάντηση Μαρέβας Γκραμπόφσκι-Μητσοτάκη και Μπριζίτ Μακρόν - Τι έφαγαν, τι συζήτησαν, το δώρο από το Παρίσι
Ενα θερμό τετ α τετ είχαν οι δύο πρώτες κυρίες Ελλάδας και Γαλλίας
Ένα θερμό τετ α τετ είχαν οι δύο πρώτες κυρίες Ελλάδας και Γαλλίας: Η Μπριζίτ Μακρόν επίσκέφθηκε την Μαρέβα Γκραμπόφσκι-Μητσοτάκη στο σπίτι της στον περιφερειακό Λυκαβηττού, όσο οι Εμανουέλ Μακρόν και Κυριάκος Μητσοτάκης υπέγραφαν την διμερή εταιρική σχέση στο μέγαρο Μαξίμου.
Ως γνωστόν η Μαρέβα Γκραμπόφσκι-Μητσοτάκη πήρε νωρίτερα σήμερα το πρωί εξιτήριο από το νοσοκομείο Ευαγγελισμός όπου νοσηλευόταν μετά την εγχείρηση ειλεού, με την μεταγχειρητική της πορεία να εξελίσσεται άριστα, σύμφωνα με το ιατρικό ανακοινωθέν. Για τον λόγο αυτό δεν παρέστη εξάλλου χθες στο δείπνο που παρέθεσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κ. Τασούλας προς τιμήν του ζεύγους Μακρόν.
«Αν δεν ήσουν εδώ θα ερχόμουν στο νοσοκομείο» είπε η Μπριζίτ Μακρόν στην κα Γκραμπόφσκι με τις δύο γυναίκες να διατηρούν εξαιρετικά φιλικές σχέσεις.
Η κυρία Μακρόν παρέμεινε 1 ώρα και 20 λεπτά περίπου και έφερε μάλιστα και ένα δώρο για την σύζυγο του πρωθυπουργού. Γευμάτισαν ελαφρά : Η κα Μακρόν έφαγε φιλέτο με πατάτες και η Μαρέβα Μητσοτάκη βραστά, καθώς ακολουθεί ειδική δίαιτα.
Η πρώτη κυρία της Γαλλίας ευχήθηκε περαστικά και αναχώρησε για να μεταβεί στο Ίδρυμα Νιάρχος.
Ως γνωστόν η Μαρέβα Γκραμπόφσκι-Μητσοτάκη πήρε νωρίτερα σήμερα το πρωί εξιτήριο από το νοσοκομείο Ευαγγελισμός όπου νοσηλευόταν μετά την εγχείρηση ειλεού, με την μεταγχειρητική της πορεία να εξελίσσεται άριστα, σύμφωνα με το ιατρικό ανακοινωθέν. Για τον λόγο αυτό δεν παρέστη εξάλλου χθες στο δείπνο που παρέθεσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κ. Τασούλας προς τιμήν του ζεύγους Μακρόν.
«Αν δεν ήσουν εδώ θα ερχόμουν στο νοσοκομείο» είπε η Μπριζίτ Μακρόν στην κα Γκραμπόφσκι με τις δύο γυναίκες να διατηρούν εξαιρετικά φιλικές σχέσεις.
Η κυρία Μακρόν παρέμεινε 1 ώρα και 20 λεπτά περίπου και έφερε μάλιστα και ένα δώρο για την σύζυγο του πρωθυπουργού. Γευμάτισαν ελαφρά : Η κα Μακρόν έφαγε φιλέτο με πατάτες και η Μαρέβα Μητσοτάκη βραστά, καθώς ακολουθεί ειδική δίαιτα.
Η πρώτη κυρία της Γαλλίας ευχήθηκε περαστικά και αναχώρησε για να μεταβεί στο Ίδρυμα Νιάρχος.
