Η ασφάλεια της Μέσης Ανατολής δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως ξένο ζήτημα προς την Ευρώπη
Ολοκληρώθηκε η κοινή συνάντηση των Ευρωπαίων ηγετών με τους ηγέτες κρατών της περιοχής, στο πλαίσιο της άτυπης Συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στην Κύπρο
Με σαφές μήνυμα ότι η ασφάλεια της Μέσης Ανατολής δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως ξένο ζήτημα προς την Ευρώπη, ολοκληρώθηκε στη Λευκωσία η κοινή συνάντηση των Ευρωπαίων ηγετών με τους ηγέτες κρατών της περιοχής, στο πλαίσιο της άτυπης Συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στην Κύπρο.
Όπως ανέφερε, η ασφάλεια της Ευρώπης είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την ασφάλεια των χωρών της περιοχής. Επιτέλους, μια γεωγραφική αλήθεια που η Ευρώπη θυμήθηκε χωρίς να χρειαστεί χάρτη και τρεις επιτροπές.
Χριστοδουλίδης: Κοινή αντίληψη των κινδύνωνΟ Πρόεδρος της Κύπρου, Νίκος Χριστοδουλίδης, ανέφερε ότι η συζήτηση επικεντρώθηκε στην αναζήτηση λύσεων, με τη διπλωματία να παραμένει στο προσκήνιο. Τόνισε πως η ασφάλεια της περιοχής του Κόλπου είναι και ασφάλεια της Ευρώπης, επισημαίνοντας ότι η σημερινή συζήτηση ανέδειξε δύο στοιχεία: κοινή αντίληψη για τους κινδύνους και κοινή βούληση για την αντιμετώπιση των προκλήσεων.
Αντόνιο Κόστα: Μόνη βιώσιμη οδός η διπλωματίαΟ Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, σημείωσε ότι η κατάσταση στη Μέση Ανατολή επιδεινώνεται μέρα με τη μέρα και υπογράμμισε πως η Ευρωπαϊκή Ένωση στέκεται δίπλα στα επηρεαζόμενα κράτη και στους λαούς τους. Έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στον σεβασμό του Διεθνούς Δικαίου, λέγοντας ότι η διπλωματία αποτελεί τον μόνο βιώσιμο δρόμο.
Φον ντερ Λάιεν: Όχι μόνο διαχείριση κρίσεωνΗ Πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν, χαιρέτισε τις συμφωνίες κατάπαυσης του πυρός, σημειώνοντας, όμως, ότι οι προσωρινές ρυθμίσεις δεν αρκούν και ότι στόχος πρέπει να είναι μια μόνιμη ειρήνη. Το μήνυμά της ήταν πως η Ευρώπη δεν βλέπει τα κράτη της περιοχής μόνο ως εταίρους στη διαχείριση κρίσεων, αλλά και ως εταίρους για το μέλλον.
Ο Λίβανος ζητά στήριξηΟ Πρόεδρος του Λιβάνου, Ζοζέφ Αούν, περιέγραψε με δραματικούς τόνους την κατάσταση στη χώρα του, λέγοντας ότι ο Λίβανος βρίσκεται αντιμέτωπος με πόλεμο πριν προλάβει να ανακάμψει από τις προηγούμενες κρίσεις. Υπογράμμισε ότι όσα συμβαίνουν στη χώρα του δεν περιορίζονται στα λιβανικά σύνορα, αλλά επηρεάζουν ολόκληρη την περιοχή.
Αλ Σαράα: Η Συρία χρειάζεται την ΕυρώπηΟ Πρόεδρος της Συρίας, Αχμέντ Χουσεΐν αλ Σαράα, μίλησε για ανάγκη πολιτικής ωριμότητας, τονίζοντας ότι η Συρία έχει ευθύνες αλλά και βαριές επιπτώσεις από την έκρυθμη κατάσταση. Ανέφερε ότι «η Συρία χρειάζεται την Ευρώπη και η Ευρώπη χρειάζεται τη Συρία», ζητώντας ευρωπαϊκή παρέμβαση απέναντι στα ισραηλινά πλήγματα σε συριακό έδαφος. Η παρουσία του στη Σύνοδο της Κύπρου είχε ήδη επιβεβαιωθεί από διεθνή μέσα.
