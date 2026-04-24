Επίθεση Ανδρουλάκη σε Τσίπρα, τον κατηγόρησε για μεσσιανισμό
Με σφοδρές επιθέσεις στον Κυριάκο Μητσοτάκη αλλά και στον Αλέξη Τσίπρα επιχείρηση ο Νίκος Ανδρουλάκης από το Φόρουμ των Δελφών να περιγράψει τις αντιπαραθέσεις στις οποίες επενδύει για την επίτευξη των εκλογικών του στόχων.
Ο αρχηγός του ΠΑΣΟΚ προσπάθησε να προσπεράσει το γεγονός ότι η ΝΔ διατηρεί μεγάλο δημοσκοπικό προβάδισμα και πρόβλεψε ότι η «συλλογική απογοήτευση» που καταγράφεται θα γίνει σημείο «γόνιμης ανατροπής» από το κόμμα του στις προσεχείς εκλογές. «Το Kinder έκπληξη θα το βγάλει ο λαός από την τσέπη του στις εκλογές- είναι κεντρικό θέμα η Πολιτική Αλλαγή», είπε μεταξύ άλλων στοχεύοντας στον πρωθυπουργό με αφορμή το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και τη στάση της κυβέρνησης απέναντι στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και τις Ανεξάρτητες Αρχές, ενώ για τον Αλέξη Τσίπρα τόνισε ότι «επανέρχεται με έναν μεσσιανικό τρόπο». Για το ΠΑΣΟΚ υπογράμμισε ότι «μάθαμε από τα λάθη μας» κι ότι ο ίδιος προσωπικά «δεν έχω κάνει κανένα ρουσφέτι, δεν έχω διορίσει ποτέ, έβαλα όριο θητειών για τους βουλευτές και τους ευρωβουλευτές, γιατί οι «αιωνόβιοι» πολιτικοί που μετά παίρνουν τα σκήπτρα οι γιοι και οι ανιψιοί τους είναι η νοοτροπία του πελατειακού τζακιού».
Στόχος του ΠΑΣΟΚ- σύμφωνα με τον κ. Ανδρουλάκη- είναι η πρωτιά έστω με μία ψήφο, ενώ σχετικά με τη συγκρότηση κυβέρνησης με άλλα κόμματα, υποστήριξε ότι το κόμμα του έχει «πρόγραμμα, νέο πολιτικό προσωπικό και αξιακό περιεχόμενο πολιτικών». Απέκλεισε τη συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία εκ νέου αλλά απέφυγε να εστιάσει σε συγκεκριμένα άλλα κόμματα για πιθανές μετεκλογικές συνεργασίες. Διαπίστωσε πάντως «κλίμα πολιτικής αλλαγής» και παρέπεμψε στην ανάγκη να ψηφιστεί το ΠΑΣΟΚ «για να γίνει η χώρα μια κανονική ευρωπαϊκή χώρα». Υποστήριξε επίσης ότι δεν βάλει εναντίον της δικαιοσύνης αλλά ασκεί κριτική και ως πολίτης και ως πολιτικός αρχηγός για κάποιες αποφάσεις της. «Η ατιμωρησία κλιμακώνει τη διαφθορά», συνέχισε και πρόσθεσε ότι: «Δεν υπάρχει στέλεχος του ΠΑΣΟΚ που να έκανε οργανωμένη επίθεση δολοφονίας χαρακτήρα στην ευρωπαϊκή εισαγγελία- δεν έχω εκβιάσει ή επιτεθεί ποτέ, όπως έκαναν της κυβέρνησης και παλιότερα το σύστημα Τσίπρα- Καμμένου». Σημείωσε πάντως κάνοντας επίθεση στον κ. Μητσοτάκη και στον κ. Τσίπρα, ότι το ΠΑΣΟΚ δεν κάνει διμέτωπο αγώνα.
Για το θέμα των τραπεζών και των προτάσεων του ΠΑΣΟΚ είπε ότι έλαβε επιστολή απάντησης από την Ένωση Τραπεζών, κάτι που δείχνει ότι θα συζητήσουν τα θέματα και επανέλαβε τις θέσεις του κόμματος. Για τις διεθνείς εξελίξεις κατηγόρησε τον πρωθυπουργό ότι δίνει την αίσθηση ότι η χώρα είναι προσδεδεμένοι στο άρμα Νετανιάχου, ενώ δήλωσε ότι είναι άλλο η στρατηγική συμμαχία με το Ισραήλ που ξεκίνησε το ΠΑΣΟΚ. «Ο Τραμπ δεν αποτελεί σταθερό άξονα. Το Ισραήλ είναι σε ένα συμμαχικό άξονα της Ευρώπης αλλά αυτό δεν σημαίνει ανοχή. Η διάλυση του Ιράν θα κάνει υπερισχυρή την Τουρκία- δεν τη θέλουμε», τόνισε μεταξύ άλλων συμπληρώνοντας ότι χρειάζεται σοβαρός ανασχεδιασμός «γιατί δεν παίξαμε το ρόλο που μας αναλογούσε» στην κρίσιμη σκακιέρα.
