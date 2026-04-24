Χριστοδουλίδης: Μια στρατηγικά αυτόνομη ΕΕ χρειάζεται τους κατάλληλους πόρους
Χριστοδουλίδης: Μια στρατηγικά αυτόνομη ΕΕ χρειάζεται τους κατάλληλους πόρους
Ο πρόεδρος της Κύπρου συνέδεσε ευθέως τη συζήτηση για τη στρατηγική αυτονομία με το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο κατά την άφιξή του στη δεύτερη ημέρα της άτυπης συνάντησης των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων της ΕΕ στη Λευκωσία
Την ανάγκη η Ευρωπαϊκή Ένωση να διαθέτει τους κατάλληλους πόρους, εάν θέλει να καταστεί πραγματικά στρατηγικά αυτόνομη, ανέδειξε ο Πρόεδρος της Κύπρου, Νίκος Χριστοδουλίδης, κατά την άφιξή του στη δεύτερη ημέρα της άτυπης συνάντησης των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων της ΕΕ στη Λευκωσία.
Ο κ. Χριστοδουλίδης συνέδεσε ευθέως τη συζήτηση για τη στρατηγική αυτονομία με το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο, επισημαίνοντας ότι η σημερινή συζήτηση είναι κρίσιμη. Όπως ανέφερε, στόχος της Κύπρου είναι μέχρι τον Ιούνιο να παρουσιαστεί στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ένα ώριμο διαπραγματευτικό πλαίσιο, με συγκεκριμένα αριθμητικά στοιχεία.
Όπως είπε, ο οδικός χάρτης περιλαμβάνει συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα και στόχους για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ανταγωνιστικότητα συνδέεται πλέον άμεσα με την ευρωπαϊκή ανθεκτικότητα, την ενεργειακή ασφάλεια και τη δυνατότητα της Ένωσης να λειτουργεί με λιγότερες εξαρτήσεις.
Σύμφωνα με τον ίδιο, από τη συζήτηση της προηγούμενης νύχτας κατέστη σαφές ότι η ΕΕ πρέπει να κάνει περισσότερα για να ενισχύσει τη συνεργασία της με τις χώρες της περιοχής και να την αναβαθμίσει στρατηγικά. Στο πλαίσιο αυτό, χαρακτήρισε το Σύμφωνο για τη Μεσόγειο σημαντικό πρώτο βήμα, αλλά υπογράμμισε ότι χρειάζονται πρόσθετες κινήσεις.
Ο κ. Χριστοδουλίδης σημείωσε ότι οι χώρες της περιοχής εμπιστεύονται την Ευρωπαϊκή Ένωση και θέλουν να συνεργαστούν μαζί της για την επίτευξη μόνιμης αποκλιμάκωσης. Όπως είπε, δεν μπορεί να υπάρξει αποκλιμάκωση χωρίς ενεργό συμμετοχή της ΕΕ.
Ο κ. Χριστοδουλίδης συνέδεσε ευθέως τη συζήτηση για τη στρατηγική αυτονομία με το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο, επισημαίνοντας ότι η σημερινή συζήτηση είναι κρίσιμη. Όπως ανέφερε, στόχος της Κύπρου είναι μέχρι τον Ιούνιο να παρουσιαστεί στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ένα ώριμο διαπραγματευτικό πλαίσιο, με συγκεκριμένα αριθμητικά στοιχεία.
An Autonomous Union, Open to the World at the heart of the first informal European Council hosted in Cyprus.— NikosChristodoulides (@Christodulides) April 24, 2026
From the Famagusta district, to the whole of Europe, in Unity for more European Integration, for a Stronger Union.
Proud of my Country. Proud of our Union.
🇨🇾🇪🇺 pic.twitter.com/HLk23sks1t
«Μία Ευρώπη, μία Αγορά»Ο Χριστοδουλίδης αναφέρθηκε και στην υπογραφή του οδικού χάρτη «Μία Ευρώπη, μία Αγορά», μαζί με τον Πρόεδρο της Επιτροπής και τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
Όπως είπε, ο οδικός χάρτης περιλαμβάνει συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα και στόχους για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ανταγωνιστικότητα συνδέεται πλέον άμεσα με την ευρωπαϊκή ανθεκτικότητα, την ενεργειακή ασφάλεια και τη δυνατότητα της Ένωσης να λειτουργεί με λιγότερες εξαρτήσεις.
«Ο οδικός χάρτης περιλαμβάνει 42 συγκεκριμένες δράσεις, νομοθετικές και πολιτικές πρωτοβουλίες με σαφή χρονοδιαγράμματα, οργανωμένες σε πέντε στρατηγικούς πυλώνες:— NikosChristodoulides (@Christodulides) April 24, 2026
-απλοποίηση κανόνων,
-εμβάθυνση της ενιαίας αγοράς,
-ενίσχυση της εμπορικής πολιτικής,
-μείωση του ενεργειακού…
Άνοιγμα στη γειτονιά της ΚύπρουΙδιαίτερη αναφορά έκανε ο Κύπριος Πρόεδρος στη σημερινή παρουσία στη Λευκωσία των ηγετών της Αιγύπτου, της Ιορδανίας, του Λιβάνου και της Συρίας, καθώς και του Γενικού Γραμματέα του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου.
Σύμφωνα με τον ίδιο, από τη συζήτηση της προηγούμενης νύχτας κατέστη σαφές ότι η ΕΕ πρέπει να κάνει περισσότερα για να ενισχύσει τη συνεργασία της με τις χώρες της περιοχής και να την αναβαθμίσει στρατηγικά. Στο πλαίσιο αυτό, χαρακτήρισε το Σύμφωνο για τη Μεσόγειο σημαντικό πρώτο βήμα, αλλά υπογράμμισε ότι χρειάζονται πρόσθετες κινήσεις.
Ο κ. Χριστοδουλίδης σημείωσε ότι οι χώρες της περιοχής εμπιστεύονται την Ευρωπαϊκή Ένωση και θέλουν να συνεργαστούν μαζί της για την επίτευξη μόνιμης αποκλιμάκωσης. Όπως είπε, δεν μπορεί να υπάρξει αποκλιμάκωση χωρίς ενεργό συμμετοχή της ΕΕ.
Ενέργεια και βραχυπρόθεσμα μέτραΓια την ενεργειακή κρίση, ο Χριστοδουλίδης ανέφερε ότι οι ηγέτες συζήτησαν τόσο τα βραχυπρόθεσμα μέτρα που παρουσίασε η Επιτροπή όσο και τη μακροπρόθεσμη εικόνα. Όπως είπε, αποφασίστηκε να συνεχιστεί η συζήτηση σε επίπεδο υπουργών Οικονομικών. Τον Μάιο θα πραγματοποιηθούν δύο συνεδριάσεις του Συμβουλίου Οικονομικών και Δημοσιονομικών Θεμάτων, μία τακτική στις 5 Μαΐου και μία άτυπη στην Κύπρο στις 22 και 23 Μαΐου, με στόχο να υπάρξουν συγκεκριμένες προτάσεις για βραχυπρόθεσμα μέτρα.
Παράλληλα, ο Πρόεδρος της Κύπρου συνέδεσε τη στρατηγική αυτονομία με την ενεργειακή ένωση, τονίζοντας τη σημασία των ενεργειακών δικτύων και σημειώνοντας ότι η Κύπρος επιδιώκει γενική συμφωνία προσέγγισης μέχρι τον Ιούνιο.
Το ζητούμενο είναι να υπάρχουν εκ των προτέρων απαντήσεις σε πρακτικά και επιχειρησιακά ερωτήματα, όπως ποιες χώρες θα ανταποκριθούν πρώτες, ποιες ανάγκες θα καλυφθούν και πώς θα εφαρμοστεί η ευρωπαϊκή συνδρομή.
Ο κ. Χριστοδουλίδης δήλωσε ικανοποιημένος από τη συζήτηση, σημειώνοντας ότι τόσο τα κράτη μέλη που ανήκουν στο ΝΑΤΟ όσο και όσα δεν ανήκουν αναγνωρίζουν την ανάγκη ύπαρξης επιχειρησιακού σχεδίου για την περίπτωση ενεργοποίησης του άρθρου 42.7.
Επιχειρησιακό σχέδιο για το άρθρο 42.7Ο Χριστοδουλίδης αναφέρθηκε και στο άρθρο 42.7 της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη ρήτρα αμοιβαίας συνδρομής μεταξύ κρατών μελών. Όπως είπε, οι ηγέτες συμφώνησαν ότι η Επιτροπή θα ετοιμάσει σχέδιο ανταπόκρισης σε περίπτωση που ένα κράτος μέλος ενεργοποιήσει το άρθρο.
Το ζητούμενο είναι να υπάρχουν εκ των προτέρων απαντήσεις σε πρακτικά και επιχειρησιακά ερωτήματα, όπως ποιες χώρες θα ανταποκριθούν πρώτες, ποιες ανάγκες θα καλυφθούν και πώς θα εφαρμοστεί η ευρωπαϊκή συνδρομή.
Ο κ. Χριστοδουλίδης δήλωσε ικανοποιημένος από τη συζήτηση, σημειώνοντας ότι τόσο τα κράτη μέλη που ανήκουν στο ΝΑΤΟ όσο και όσα δεν ανήκουν αναγνωρίζουν την ανάγκη ύπαρξης επιχειρησιακού σχεδίου για την περίπτωση ενεργοποίησης του άρθρου 42.7.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα