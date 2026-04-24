Χριστοδουλίδης: Μια στρατηγικά αυτόνομη ΕΕ χρειάζεται τους κατάλληλους πόρους

«Μία Ευρώπη, μία Αγορά» Ο Χριστοδουλίδης αναφέρθηκε και στην υπογραφή του οδικού χάρτη «Μία Ευρώπη, μία Αγορά», μαζί με τον Πρόεδρο της Επιτροπής και τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.







«Ο οδικός χάρτης περιλαμβάνει 42 συγκεκριμένες δράσεις, νομοθετικές και πολιτικές πρωτοβουλίες με σαφή χρονοδιαγράμματα, οργανωμένες σε πέντε στρατηγικούς πυλώνες:



-απλοποίηση κανόνων,

-εμβάθυνση της ενιαίας αγοράς,

-ενίσχυση της εμπορικής πολιτικής,

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο Κύπριος Πρόεδρος στη σημερινή παρουσία στη



Σύμφωνα με τον ίδιο, από τη συζήτηση της προηγούμενης νύχτας κατέστη σαφές ότι η ΕΕ πρέπει να κάνει περισσότερα για να ενισχύσει τη συνεργασία της με τις χώρες της περιοχής και να την αναβαθμίσει στρατηγικά. Στο πλαίσιο αυτό, χαρακτήρισε το Σύμφωνο για τη Μεσόγειο σημαντικό πρώτο βήμα, αλλά υπογράμμισε ότι χρειάζονται πρόσθετες κινήσεις.



Ο κ. Χριστοδουλίδης σημείωσε ότι οι χώρες της περιοχής εμπιστεύονται την Ευρωπαϊκή Ένωση και θέλουν να συνεργαστούν μαζί της για την επίτευξη μόνιμης αποκλιμάκωσης. Όπως είπε, δεν μπορεί να υπάρξει αποκλιμάκωση χωρίς ενεργό συμμετοχή της ΕΕ.



Ενέργεια και βραχυπρόθεσμα μέτρα Για την ενεργειακή κρίση, ο Χριστοδουλίδης ανέφερε ότι οι ηγέτες συζήτησαν τόσο τα βραχυπρόθεσμα μέτρα που παρουσίασε η Επιτροπή όσο και τη μακροπρόθεσμη εικόνα. Όπως είπε, αποφασίστηκε να συνεχιστεί η συζήτηση σε επίπεδο υπουργών Οικονομικών. Τον Μάιο θα πραγματοποιηθούν δύο συνεδριάσεις του Συμβουλίου Οικονομικών και Δημοσιονομικών Θεμάτων, μία τακτική στις 5 Μαΐου και μία άτυπη στην Κύπρο στις 22 και 23 Μαΐου, με στόχο να υπάρξουν συγκεκριμένες προτάσεις για βραχυπρόθεσμα μέτρα.



Την ανάγκη η Ευρωπαϊκή Ένωση να διαθέτει τους κατάλληλους πόρους, εάν θέλει να καταστεί πραγματικά στρατηγικά αυτόνομη, ανέδειξε ο Πρόεδρος της Κύπρου, Νίκος Χριστοδουλίδης, κατά την άφιξή του στη δεύτερη ημέρα της άτυπης συνάντησης των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων της ΕΕ στη Λευκωσία.

Παράλληλα, ο Πρόεδρος της Κύπρου συνέδεσε τη στρατηγική αυτονομία με την ενεργειακή ένωση, τονίζοντας τη σημασία των ενεργειακών δικτύων και σημειώνοντας ότι η Κύπρος επιδιώκει γενική συμφωνία προσέγγισης μέχρι τον Ιούνιο.



Επιχειρησιακό σχέδιο για το άρθρο 42.7 Ο Χριστοδουλίδης αναφέρθηκε και στο άρθρο 42.7 της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη ρήτρα αμοιβαίας συνδρομής μεταξύ κρατών μελών. Όπως είπε, οι ηγέτες συμφώνησαν ότι η Επιτροπή θα ετοιμάσει σχέδιο ανταπόκρισης σε περίπτωση που ένα κράτος μέλος ενεργοποιήσει το άρθρο.



Το ζητούμενο είναι να υπάρχουν εκ των προτέρων απαντήσεις σε πρακτικά και επιχειρησιακά ερωτήματα, όπως ποιες χώρες θα ανταποκριθούν πρώτες, ποιες ανάγκες θα καλυφθούν και πώς θα εφαρμοστεί η ευρωπαϊκή συνδρομή.



Ο κ. Χριστοδουλίδης δήλωσε ικανοποιημένος από τη συζήτηση, σημειώνοντας ότι τόσο τα κράτη μέλη που ανήκουν στο ΝΑΤΟ όσο και όσα δεν ανήκουν αναγνωρίζουν την ανάγκη ύπαρξης επιχειρησιακού σχεδίου για την περίπτωση ενεργοποίησης του άρθρου 42.7.

Μανώλης Καλατζής 24.04.2026, 11:45