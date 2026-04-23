Αγωγή και μήνυση κατά του Κυριάκου Βελόπουλου προανήγγειλε ο Άδωνις Γεωργιάδης - «Λυπάμαι, κάποτε τον θεωρούσα φίλο μου»
«Δεν θα ανεχθώ λάσπη και συκοφαντία», δηλώνει ο υπουργός Υγείας μετά τις κατηγορίες Βελόπουλου περί διασπάθισης δημοσίου χρήματος και εμπλοκής του ονόματός του σε έρευνες της Ευρωπαίας Εισαγγελέως
Σε αγωγή και μήνυση κατά του Κυριάκου Βελόπουλου προχωρά ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, με αφορμή δηλώσεις του προέδρου της Ελληνικής Λύσης, τις οποίες χαρακτηρίζει συκοφαντικές και επιζήμιες για την προσωπική και πολιτική του αξιοπιστία.
Ο κ. Γεωργιάδης προανήγγειλε νομικές ενέργειες κατά του Κυριάκου Βελόπουλου, μετά από βίντεο στο οποίο, όπως είπε, διατυπώνονται κατηγορίες περί διασπάθισης δημοσίου χρήματος και εμπλοκής του ονόματός του σε έρευνες της Ευρωπαίας Εισαγγελέως. «Αυτά δεν είναι πολιτική», σημείωσε, καλώντας τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης να αποδείξει τους ισχυρισμούς του ενώπιον της Δικαιοσύνης.
Σε μεταγενέστερη ανάρτησή του, ο υπουργός εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του για τον κ. Βελόπουλο, επισημαίνοντας ότι στο παρελθόν τον θεωρούσε φίλο.
Μιλώντας στο 11ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών, ο κ. Γεωργιάδης υπογράμμισε ότι αποδέχεται την πολιτική κριτική, ωστόσο έθεσε σαφή όρια απέναντι, όπως είπε, σε «λάσπη και συκοφαντία» που πλήττουν την ηθική του υπόσταση.
Αναφερόμενος σε επικρίσεις για τη διαχείριση πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης, ο υπουργός χαρακτήρισε «άδικη και ανόητη» την άποψη ότι τα κονδύλια θα έπρεπε να είχαν κατευθυνθεί σε προσλήψεις προσωπικού αντί για ανακαινίσεις υποδομών, επισημαίνοντας ότι οι συγκεκριμένοι πόροι δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για μισθοδοσία.
Παράλληλα, απέρριψε κατηγορίες περί διάθεσης δισεκατομμυρίων ευρώ σε ιδιώτες μέσω voucher, κάνοντας λόγο για «αδιανόητες μπούρδες». Όπως ανέφερε, το ποσό που έχει διατεθεί για voucher σε ιδιωτικές κλινικές ανέρχεται σε 9 εκατομμύρια ευρώ, ενώ τα 2 δισ. ευρώ αντιστοιχούν σχεδόν στο σύνολο των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης για το υπουργείο Υγείας.
Ξεκαθαρίζω, πολιτική κριτική όση θέλετε, λάσπη και συκοφαντία πάνω στην ηθική μου συγκρότηση ξεχάστε το. Αύριο στην σειρά της μήνυσης μετά τον κ. Σαλμά ο @velopky λυπούμαι που κάποτε τον θεωρούσα και φίλο μου https://t.co/OxhWsrPN4o— Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) April 23, 2026
