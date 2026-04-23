Στην Κύπρο ο Μητσοτάκης: Βήμα προς την σωστή κατεύθυνση το δάνειο των €90 δισ. στην Ουκρανία
Κόστα, φον ντερ Λάιεν και Ζελένσκι έβαλαν στο τραπέζι δάνειο 90 δισ., νέες κυρώσεις και την ευρωπαϊκή πορεία της Ουκρανίας στην άτυπη σύνοδο κορυφής της ΕΕ στην Αγία Νάπα της Κύπρου - Ώρα η ΕΕ να δώσει επιχειρησιακή ουσία στη στρατηγική αυτονομία, δηλώνει ο Κύπριος πρόεδρος
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης από την Αγία Νάπα όπου άνοιξε η αυλαία της άτυπης συνόδου κορυφής της ΕΕ, έστειλε σαφές μήνυμα στήριξης προς την Ουκρανία, με αφορμή την έγκριση του νέου χρηματοδοτικού πακέτου ύψους 90 δισεκατομμυρίων ευρώ.
Ο Έλληνας πρωθυπουργός χαρακτήρισε την αποδέσμευση των πόρων «ένα σημαντικό βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση», υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για μια κρίσιμη εξέλιξη σε μια περίοδο που ο πόλεμος συνεχίζει να δοκιμάζει τις αντοχές του ουκρανικού κράτους. Όπως σημείωσε, η Ευρώπη παραμένει σταθερά στο πλευρό της Ουκρανίας από την πρώτη στιγμή της ρωσικής εισβολής, επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική και πολιτική της συνέπεια.
Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στη σημασία της οικονομικής ενίσχυσης, τονίζοντας ότι οι συγκεκριμένοι πόροι είναι απαραίτητοι ώστε η Ουκρανία να συνεχίσει να λειτουργεί ως κράτος, αλλά και να διατηρήσει την αμυντική της ικανότητα απέναντι στις συνεχιζόμενες προκλήσεις στο πεδίο.
Παράλληλα, ο κ. Μητσοτάκης στάθηκε στο στοιχείο της ευρωπαϊκής ενότητας, επισημαίνοντας ότι τα τελευταία τέσσερα χρόνια η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει καταφέρει να υπερβεί σημαντικά εμπόδια και διαφωνίες, προκειμένου να διατηρήσει μια κοινή γραμμή υποστήριξης προς το Κίεβο. «Η Ευρώπη είναι ενωμένη», τόνισε, αναδεικνύοντας τη συνοχή ως βασικό πυλώνα της ευρωπαϊκής απάντησης στην κρίση.
Η δήλωση αυτή έρχεται σε μια συγκυρία όπου η διεθνής κοινότητα παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις, με τη χρηματοδοτική και στρατιωτική στήριξη να θεωρείται καθοριστική για την πορεία του πολέμου και τη σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή.
Νίκος Χριστοδουλίδης και Κυριάκος Μητσοτάκης συζήτησαν αρκετή ώρα στην Μαρίνα της Αγίας Νάπας. Ο Έλληνας πρωθυπουργός ήταν από τους τελευταίους ηγέτες που έφθασαν στον χώρο που διεξάγεται η Σύνοδος και τον ακολούθησε ο Βολοντιμίρ Ζελένσκι.
Στο τραπέζι το δάνειο των €90 δισ., νέες κυρώσεις και η ευρωπαϊκή πορεία της ΟυκρανίαςΛίγες ώρες πριν από την έναρξη της άτυπης συνόδου των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Κύπρο, η Κύπρος φιλοξένησε τριμερή συνάντηση Ευρωπαϊκής Επιτροπής - Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και Ουκρανίας . Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι έστειλαν από κοινού το μήνυμα ότι η στήριξη προς το Κίεβο όχι μόνο συνεχίζεται, αλλά περνά σε νέα φάση, με χρήμα, κυρώσεις και επιτάχυνση της ενταξιακής διαδικασίας.
Τα 90 δισ. και η πρώτη εκταμίευσηΣτην κοινή δήλωση που εκδόθηκε μετά τη συνάντηση, οι τρεις ηγέτες χαιρέτισαν την έγκριση του Δανείου Στήριξης της Ουκρανίας ύψους 90 δισ. ευρώ για τα έτη 2026 και 2027. Όπως σημειώνεται, το πακέτο αυτό προορίζεται να καλύψει επείγουσες δημοσιονομικές και αμυντικές ανάγκες της Ουκρανίας, ώστε να παραμείνει λειτουργική και ανθεκτική απέναντι στις συνεχιζόμενες ρωσικές επιθέσεις, ενώ η πρώτη εκταμίευση αναμένεται εντός του δεύτερου τριμήνου του 2026. Οι τρεις πρόεδροι κάλεσαν επίσης τρίτες χώρες να συμβάλουν για να καλυφθούν τα χρηματοδοτικά κενά που εξακολουθούν να υπάρχουν.
Νέος γύρος πίεσης στη ΜόσχαΣτο ίδιο πλαίσιο, οι τρεις ηγέτες χαιρέτισαν και την έγκριση του 20ού πακέτου κυρώσεων κατά της Ρωσίας. Σύμφωνα με την κοινή δήλωση, οι νέες κυρώσεις στοχεύουν στα ενεργειακά έσοδα της Μόσχας, στον τραπεζικό της τομέα και στις δραστηριότητες του λεγόμενου σκιώδους στόλου, δηλαδή του δικτύου πλοίων που χρησιμοποιείται για να παρακάμπτονται οι περιορισμοί και να συνεχίζεται το εμπόριο ρωσικού πετρελαίου. Το μήνυμα που εξέπεμψαν ήταν ότι η πίεση προς τη Ρωσία πρέπει να συνεχιστεί μέχρι να σταματήσει την επιθετικότητά της και να μπει σε ουσιαστική διαπραγμάτευση για ειρήνη.
Η ένταξη της Ουκρανίας παραμένει στο τραπέζιΙδιαίτερη έμφαση δόθηκε και στην ενταξιακή πορεία της Ουκρανίας. Οι τρεις πρόεδροι κατέγραψαν, στην κοινή τους δήλωση, τη σημαντική πρόοδο που έχει επιτευχθεί και κάλεσαν να ανοίξουν χωρίς καθυστέρηση τα διαπραγματευτικά κεφάλαια. Χαιρέτισαν επίσης τη νέα νομοθεσία που ενέκρινε το ουκρανικό κοινοβούλιο, η οποία ανοίγει τον δρόμο για πρόσθετη χρηματοδότηση μέσω του Μηχανισμού για την Ουκρανία, ενώ σημείωσαν ότι οι μεταρρυθμίσεις συνεχίζονται παρά τις ακραίες συνθήκες του πολέμου. Σε απλά ελληνικά, επειδή κάπως πρέπει να επιβιώσει και η λογική στην ευρωπαϊκή γραφειοκρατία, η ΕΕ λέει ότι η Ουκρανία πολεμά, αλλά ταυτόχρονα οφείλει και να μεταρρυθμίζεται. Και της το αναγνωρίζει.
Ενέργεια, χειμώνας και ΤσερνόμπιλΣτη συνάντηση έγινε αναφορά και στην ανάγκη στήριξης της αποκατάστασης και ανασυγκρότησης των ενεργειακών υποδομών της Ουκρανίας, με φόντο τον επόμενο χειμώνα και τη διαρκή ρωσική πίεση στο ενεργειακό της σύστημα. Με αφορμή και τη συμπλήρωση 40 χρόνων από το πυρηνικό ατύχημα του Τσερνόμπιλ, οι τρεις ηγέτες επανέφεραν στο προσκήνιο το ζήτημα της πυρηνικής ασφάλειας και κάλεσαν τη Ρωσία να τερματίσει τις επιθέσεις και την παρουσία της σε πυρηνικές εγκαταστάσεις στην Ουκρανία.
Τα παιδιά της ΟυκρανίαςΣτην κοινή δήλωση γίνεται τέλος αναφορά και στην επικείμενη Υψηλού Επιπέδου Συνάντηση του Διεθνούς Συνασπισμού για την Επιστροφή των Ουκρανικών Παιδιών, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 11 Μαΐου στις Βρυξέλλες, με συνδιοργάνωση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, την Ουκρανία και τον Καναδά. Η αναφορά αυτή δεν μπήκε τυχαία. Είναι μια ακόμη προσπάθεια να κρατηθεί ψηλά στην ευρωπαϊκή ατζέντα ένα από τα πιο σκοτεινά κεφάλαια του πολέμου.
Χριστοδουλίδης: Ώρα η ΕΕ να δώσει επιχειρησιακή ουσία στη στρατηγική αυτονομία
Η συζήτηση για τη στρατηγική αυτονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης περνά από τα γενικά ευχολόγια στις πρακτικές αποφάσεις, ήταν το βασικό μήνυμα που έστειλε από την Αγία Νάπα ο Πρόεδρος της Κύπρου Νίκος Χριστοδουλίδης, κατά την άφιξή του στο Άτυπο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, το πρώτο που πραγματοποιείται επί Κυπριακής Προεδρίας. Η Λευκωσία επιχειρεί να βάλει στο τραπέζι όχι μόνο τη μεγάλη πολιτική συζήτηση, αλλά και τον τρόπο εφαρμογής της, ειδικά σε θέματα άμυνας, ασφάλειας και ενέργειας.
Η Μεσόγειος στην πρώτη γραμμήΟ Κύπριος Πρόεδρος ανέδειξε ως πρώτο μεγάλο θέμα της Συνόδου την ενίσχυση των σχέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τα γειτονικά κράτη. Όπως είπε, αύριο θα πραγματοποιηθεί σημαντική συνάντηση με ηγέτες της περιοχής, με στόχο όχι μόνο την ανταλλαγή απόψεων για τις εξελίξεις στην ευρύτερη γειτονία της Ευρώπης, αλλά κυρίως τη συζήτηση συγκεκριμένων βημάτων μετά και την ανακοίνωση του νέου Πακέτου για τη Μεσόγειο.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε στις 17 Απριλίου το πρώτο Σχέδιο Δράσης στο πλαίσιο του Συμφώνου για τη Μεσόγειο, με 21 πρωτοβουλίες για το 2026 και με έμφαση σε επενδύσεις, ασφάλεια, ενέργεια, διαχείριση μεταναστευτικών πιέσεων και συνεργασία με τις χώρες της νότιας γειτονίας. Το Σύμφωνο είχε τεθεί σε τροχιά τον Νοέμβριο του 2025, ως νέα στρατηγική εταιρική σχέση της ΕΕ με τις χώρες της νότιας Μεσογείου.
Το βάρος σε άμυνα και ενέργειαΚατά τον Νίκο Χριστοδουλίδη, η ευρωπαϊκή αυτονομία έχει δύο βασικούς πυλώνες. Ο πρώτος είναι η ενέργεια, τόσο σε επίπεδο άμεσων μέτρων για το ενεργειακό κόστος όσο και σε επίπεδο μακροπρόθεσμου σχεδιασμού για την επίτευξη της Ενεργειακής Ένωσης. Ο δεύτερος είναι η άμυνα και η ασφάλεια.
Η Κυπριακή Προεδρία επιχειρεί να ανοίξει μια πιο ουσιαστική συζήτηση, προτείνοντας να αποκτήσει πρακτικό περιεχόμενο το Άρθρο 42.7 της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Κύπριος Πρόεδρος είπε ότι η Λευκωσία θα παρουσιάσει συγκεκριμένο σχεδιασμό για έναν «επιχειρησιακό χάρτη», ώστε να είναι σαφές τι γίνεται όταν ένα κράτος μέλος ζητήσει βοήθεια. Ποιοι βοηθούν πρώτοι, τι είδους βοήθεια απαιτείται, ποια γεωγραφικά δεδομένα λαμβάνονται υπόψη και πώς προσαρμόζεται η ευρωπαϊκή αντίδραση στη φύση της απειλής.
Το Άρθρο 42.7 και το κενό εφαρμογήςΤο Άρθρο 42.7, η λεγόμενη ρήτρα αμοιβαίας συνδρομής, ενεργοποιήθηκε για πρώτη φορά από τη Γαλλία στις 17 Νοεμβρίου 2015, μετά τις τρομοκρατικές επιθέσεις στο Παρίσι της 13ης Νοεμβρίου. Το πρόβλημα, που παραμένει μέχρι σήμερα, είναι ότι η διάταξη υπάρχει, αλλά το πλαίσιο εφαρμογής της δεν είναι επαρκώς εξειδικευμένο. Το ίδιο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είχε επισημάνει ήδη από τότε ότι υπήρχαν σοβαρά ερωτήματα ως προς το εύρος, την υλοποίηση και τον ρόλο των θεσμικών οργάνων της Ένωσης. Αυτό ακριβώς το κενό επιχειρεί τώρα να αναδείξει πολιτικά η Κύπρος.
Η Λευκωσία δεν παρουσιάζει το θέμα ως μια στενά κυπριακή αγωνία, αλλά ως ζήτημα συνολικής ετοιμότητας της Ένωσης σε μια περίοδο αστάθειας, πολέμων και απειλών που αγγίζουν την ευρωπαϊκή περιφέρεια από πολλές κατευθύνσεις.
Ουκρανία και Ιράν στο φόντοΟ Πρόεδρος Χριστοδουλίδης αναφέρθηκε και στην Ουκρανία, λέγοντας ότι η Κυπριακή Προεδρία έχει ολοκληρώσει την προπαρασκευαστική εργασία και, αν υπάρξουν οι πολιτικές προϋποθέσεις, είναι έτοιμη να ανοίξει διαπραγματευτικά κεφάλαια. Παράλληλα, για το Ιράν υπογράμμισε ότι δεν μπορεί να υπάρξει αποκλιμάκωση χωρίς ενεργό εμπλοκή της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
