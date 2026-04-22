Ο Πιερρακάκης συναντήθηκε με την Κοβέσι: Ταχεία πρόοδος στον εκσυγχρονισμό των τελωνείων
Στη σημαντική πρόοδο του εκσυγχρονισμού των τελωνείων αναφέρθηκε ο υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, μετά τη συνάντησή του με την Ευρωπαία Εισαγγελέα Λάουρα Κοβέσι.

Όπως σημείωσε σε ανάρτησή του, το έργο προχωρά με εξαιρετικά μεγάλη ταχύτητα, αποτέλεσμα της στενής και αποτελεσματικής συνεργασίας μεταξύ της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων και της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην επιχείρηση «Καλυψώ», η οποία χαρακτηρίστηκε ως ιστορία επιτυχίας. Σύμφωνα με τον υπουργό, αποτελεί απτό παράδειγμα ότι η συνεργασία μεταξύ ελληνικών και ευρωπαϊκών αρχών μπορεί να αποδώσει ουσιαστικά αποτελέσματα.

Η επιχείρηση αυτή, όπως υπογραμμίστηκε, επιβεβαιώνει τη δυνατότητα των κοινών δράσεων να συμβάλλουν στην καταπολέμηση της τελωνειακής και φορολογικής απάτης, ενισχύοντας τη διαφάνεια και την αποτελεσματικότητα των ελεγκτικών μηχανισμών.


Η ανάρτηση του Κυριάκου Πιερρακάκη

Στη σημερινή μας συνάντηση με την Ευρωπαία Εισαγγελέα Laura Kövesi εστιάσαμε στην πρόοδο του εκσυγχρονισμού των τελωνείων. Πρόκειται για ένα σημαντικό έργο, που προχωρά με εξαιρετικά μεγάλη ταχύτητα, χάρη στην άριστη συνεργασία μεταξύ της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων και της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.

Η επιχείρηση «Καλυψώ» αποτελεί μια ιστορία επιτυχίας, που αποδεικνύει έμπρακτα ότι η συνεργασία των ελληνικών και των ευρωπαϊκών αρχών μπορεί να παράξει σπουδαία αποτελέσματα στην καταπολέμηση της τελωνειακής και φορολογικής απάτης.
Δείτε Επίσης