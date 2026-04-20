Ζυγώνει το κόμμα Τσίπρα: Ο ανταγωνισμός με το ΠΑΣΟΚ, οι δημοσκοπήσεις και ο… Πολάκης
Ο πρώην πρωθυπουργός μιλά για «νέα και ισχυρή κυβερνώσα αριστερά», ενώ συνεργάτες και στελέχη σταθμίζουν τον χρόνο ανακοίνωσης εν μέσω κινητικότητας σε ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά
Την κλεψύδρα για την ίδρυση του νέου κόμματός του γύρισε ανάποδα ο πρώην Πρωθυπουργός, Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος επέλεξε να στείλει καθαρό μήνυμα με το τελευταίο άρθρο του, διαμηνύοντας προς πάσα κατεύθυνση ότι «ζυγώνει η ώρα» για τα νέα πολιτικά του σχέδια.
Με τις πληροφορίες να εντάσσουν την επίσημη ανακοίνωση του νέου κόμματος εντός των επόμενων εβδομάδων, ο Αλέξης Τσίπρας επισήμανε στην «Εφημερίδα των Συντακτών» πως δεν αργεί η «ώρα ευθύνης» χωρίς να εξαιρεί τον εαυτό του, προκρίνοντας μια «νέα και ισχυρή κυβερνώσα Αριστερά, προγραμματικά συμπαγής και ριζικά ανανεωμένη» ως εναλλακτική πολιτική πρόταση απέναντι στην κυβέρνηση Μητσοτάκη.
Οι πολιτικές εξελίξεις, άλλωστε, έχουν επιταχυνθεί κατά πολλά στελέχη της αντιπολίτευσης, με τον προβληματισμό για τον κατάλληλο χρόνο της ίδρυσης του κόμματος Τσίπρα να διατρέχει και τους στενούς του συνεργάτες του πρώην Πρωθυπουργού. Μολονότι αρχικά η τοποθέτηση του νέου φορέα είχε τοποθετηθεί για τον προσεχή Σεπτέμβριο, εντούτοις οι προετοιμασίες έχουν κορυφωθεί στην Αμαλίας, καθώς η κοινωνική και πολιτική πίεση απέναντι στον σχεδιασμό του πρώην Πρωθυπουργού έχει κορυφωθεί.
Πολύ περισσότερο, όταν τα επίπεδα νευρικότητας ανάμεσα σε πρώην και νυν στελέχη και βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς έχουν «χτυπήσει κόκκινο», αφού το ενδεχόμενο το ΠΑΣΟΚ να εμφανιστεί ενισχυμένο στο πρώτο κύμα δημοσκοπήσεων μετά την προ ημερήσιας συζήτηση στη Βουλή για το Κράτος Δικαίου κάθε άλλο παρά αδιάφορες αφήνει αμφότερες την Κουμουνδούρου και την Πατησίων. Την ίδια στιγμή, η εκλογική βάση του πάλαι ποτέ ΣΥΡΙΖΑ εμφανίζει σημάδια κόπωσης από την πολύμηνη αναμονή, αν και τόσο στην παρουσίαση της «Ιθάκης» στην Αλεξανδρουπολη, όσο και στη Λαμία ο κ. Τσίπρας περιέγραψε πιο εμφατικά την ανάγκη για έναν νέο πολιτικό φορέα, προθερμαίνοντας την ατμόσφαιρα.
Εξάλλου, πέρα από τον στενό πυρήνα των συνεργατών του πρώην Πρωθυπουργού, που αποτελείται από τους: Βαγγέλη Καλπαδάκη, Μιχάλη Καλογήρου, Γρηγόρη Θεοδωράκη, Γιώργο Χουλιαράκη, Ανδρέα Μπούσιο και εσχάτως τη Θεώνη Κουφονικολάκου (πρώην Διευθύντρια του Γιώργου Χουλιαράκη), το ζητούμενο για τα περισσότερα στελέχη του χώρου είναι ποιοι και πόσοι θα λάβουν το «πράσινο φως» για τον νέο πολιτικό φορέα, η κατάρτιση των ψηφοδελτίων του οποίου δεν συνιστά μια εύκολη υπόθεση. Και αυτό, γιατί ένα μείγμα παλιών και νέων στελεχών οδηγεί μοιραία σε τριβές, την ώρα που το ιδεολογικό στίγμα του πρώην Πρωθυπουργού θόλωσε, κατά αρκετά στελέχη, με την πρόσφατη αποστροφή του για τις τράπεζες.
Υπό αυτήν την έννοια, στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ εκτιμούν πως η αναφορά του Αλέξη Τσίπρα για την ανυπαρξία ισχυρού αντιπάλου όχι μόνο δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, αλλά έχει ξεπεραστεί από αυτήν, όταν τα μαζικά πυρά του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ και της Νέας Αριστεράς για το θέμα ακόμη και τις ημέρες του Πάσχα κατάφεραν μια «νίκη» επί του αντιπάλου, όπως σχολίασε ο βουλευτής Χανίων, Παύλος Πολάκης, ο οποίος φέρεται ο εσωκομματικά κερδισμένος της υπόθεσης, κατά αρκετούς συντρόφους του.
Το παρασκήνιοΣτην πραγματικότητα, η καθυστέρηση της ανακοίνωσης των πολιτικών του προθέσεων από τον πρώην Πρωθυπουργό φέρεται ως συνειδητή απόφαση του επιτελείου του, προκειμένου να μην συσπειρώσει απέναντι του τα βέλη της κυβερνητικής πτέρυγας, αλλά και άλλοτε συντρόφων του, αν και η πολιτική επικαιρότητα ανέτρεψε τελικά τα δεδομένα. Τόσο η προαναγγελία ίδρυσης κόμματος από πλευράς της Μαρίας Καρυστιανού και κυρίως η ενίσχυση του ΠΑΣΟΚ μέσα από τις διαδικασίες του συνεδρίου του είναι στοιχεία που δύσκολα μπορούν να παραγνωρίσουν ακόμη και σταθεροί συνομιλητές του Αλέξη Τσίπρα.
Το κάστινγκΤην ίδια ώρα, όμως, η Αμαλίας κρατά διακριτικές αποστάσεις από το στελεχιακό δυναμικό του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ και της Νέας Αριστεράς, αν και στην τελευταία του τηλεοπτική συνέντευξη ο πρώην Πρωθυπουργός «λείανε αρκετά το έδαφος», όπως παρατήρησαν στελέχη του χώρου, αφήνοντας στη λήθη τις εποχές του… εξώστη. Στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, η επίσημη παρουσίαση της «Ιθάκης» στο Παλλάς δεν έχει ξεπεραστεί καθολικά παρά την επαναπροσέγγιση στελεχών του κόμματος στις κατά τόπους παρουσιάσεις του βιβλίου του πρώην Πρωθυπουργού, όπου ακόμη και εν ενεργεία βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ έσπευσαν να δώσουν το παρών. Ταυτόχρονα, όμως, εκδηλώσεις ανά την Ελλάδα διοργανώνουν και οι «πρωτοβουλίες αυτοργάνωσης» με σκοπό να εκβάλουν στον νέο πολιτικό φορέα, ενώ στελέχη της Κουμουνδούρου ελπίζουν πως «στο τέλος θα πάμε όλοι μαζί με κάποιον τρόπο», όπως εξηγούν, στην προοπτική στελέχωσης των ψηφοδελτίων της πολιτικής πρωτοβουλίας Τσίπρα.
Ανεβασμένος ο… ΠολάκηςΔεν ήταν μόνο η «ματαίωση της κεντρώας στροφής», όπως ανέγνωσαν ορισμένοι στον ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ τη φράση του Αλέξη Τσίπρα ότι «τις τράπεζες έπρεπε να τις κλείσουμε εμείς, την επόμενη ημέρα των εκλογών», αλλά πρωτίστως το γεγονός ότι ο πρώην Πρωθυπουργός υπογράμμισε στο άρθρο του στην «Εφημερίδα των Συντακτών» ότι «δεν υπάρχει αντίπαλος» της κυβέρνησης, μια ημέρα πριν την παραίτηση του πρώην Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, Μακάριου Λαζαρίδη.
