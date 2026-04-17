Στο Μαξίμου η Κίμπερλι Γκιλφόιλ, είχε συνάντηση με τον Μητσοτάκη, δείτε βίντεο
Η συνάντηση έγινε στο πλαίσιο της τακτικής επικοινωνίας μεταξύ Αθήνας και Ουάσιγκτον, με βασική ατζέντα τις διμερείς σχέσεις

Συνάντηση με την πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα Κίμπερλι Γκιλφόιλ  είχε την Παρασκευή το μεσημέρι  στο Μέγαρο Μαξίμου ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Κατά την άφιξή της στο Μέγαρο Μαξίμου, την πρέσβη υποδέχθηκαν στην είσοδο η επικεφαλής του διπλωματικού γραφείου του πρωθυπουργού Κατερίνα Νασίκα και η επικεφαλής της γραμματείας (εθιμοτυπία/πρωτόκολλο) του πρωθυπουργού Ζωή Βλαχάβα.

Άφιξη της Γκιλφόιλ στο Μαξίμου

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της τακτικής επικοινωνίας μεταξύ Αθήνας και Ουάσιγκτον, με βασική ατζέντα τις διμερείς σχέσεις, καθώς και τις εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή.


H Κίμπερλι Γκιλφόιλ αποχώρησε από το Μέγαρο Μαξίμου περίπου στις 17:30 το απόγευμα.

