Ο Πλεύρης διαψεύδει δημοσίευμα που τον εμπλέκει σε δικογραφία της ευρωπαϊκής εισαγγελίας: Η ανοχή σε ψεύτες και συκοφάντες τελείωσε
Τονίζει ότι αναμένει «άμεση αποκατάσταση της αλήθειας» και «πλήρη αποκατάσταση της προσβολής της τιμής και της υπόληψής» του
Σε διάψευση δημοσιεύματος προχώρησε με ανάρτησή του ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης, κάνοντας λόγο για «ψευδή είδηση» που διακινείται από ιστοσελίδα.
Όπως αναφέρει, το site «pronews» μετέδωσε ότι δήθεν έφτασε φάκελος από την Ευρωπαία εισαγγελέα για την περίοδο που ήταν υπουργός Υγείας και για τη διαχείριση της πανδημίας, κάτι που ο ίδιος διαψεύδει κατηγορηματικά, σημειώνοντας ότι «είναι ψεύτες».
Διευκρινίζει ότι η δικογραφία που έχει διαβιβαστεί αφορά μήνυση υπαλλήλου του υπουργείου Υγείας προς τον ίδιο, επειδή –κατά την άποψή της– θα έπρεπε να παρέμβει σε ζητήματα που είχε με υπηρεσίες του υπουργείου και άλλον υπάλληλο.
Παράλληλα, τονίζει ότι αναμένει «άμεση αποκατάσταση της αλήθειας» και «πλήρη αποκατάσταση της προσβολής της τιμής και της υπόληψής» του, προειδοποιώντας ότι σε διαφορετική περίπτωση θα ακολουθηθεί η νόμιμη οδός.
Καταλήγοντας, σημειώνει ότι όσοι «παράγουν και διακινούν το fake news» δεν μπορούν πλέον να επικαλούνται άγνοια και προαναγγέλλει ότι θα κινηθεί νομικά εναντίον τους, υπογραμμίζοντας ότι «η ανοχή στους ψεύτες και συκοφάντες τελείωσε».
Σύμφωνα με αρμόδιους κοινοβουλευτικούς αξιωματούχους η δικογραφία που ανακοινώθηκε το πρωί της Πέμπτης στην Ολομέλεια αφορά την περίοδο που ο κ. Πλεύρης ήταν υπουργός Υγείας.
Οι ίδιες πηγές αναφέρουν στο protothema.gr πως ο φάκελος διαβιβάστηκε αμελλητί από τις ελληνικές αρχές και όχι από την ευρωπαϊκή εισαγγελία ενώ σημειώνουν ότι η δικογραφία σχηματίστηκε μετά από μήνυση υπαλλήλου που εγκαλεί τον κ. Πλεύρη και την τότε διεύθυνση οικονομικών υπηρεσιών για μισθολογικά ζητήματα που σχετίζονται με την προσωπική διαφορά.
Η ανάρτηση του Θάνου Πλεύρη«Το site pronews διακινεί από χθες ψευδή είδηση ότι δήθεν ήλθε φάκελος από την Ευρωπαία εισαγγελέα για την περίοδο που ήμουν υπουργός υγείας για τη διαχείριση της πανδημίας. Είναι ψεύτες. Η δικογραφία που ήλθε αφορά μήνυση υπαλλήλου του υπουργείο υγείας προς εμένα επειδή κατά την άποψη της έπρεπε να παρέμβω σε διάφορα που είχε με υπηρεσίες του υπουργείου υγείας και άλλον υπάλληλο. Αναμένω την άμεση αποκατάσταση της αλήθειας τα επόμενα λεπτά με πλήρη αποκατάσταση της προσβολής της τιμής και υπόληψης μου. Εάν δεν το πράξουν ακολουθείται η νόμιμη οδος. Εξυπακούεται ότι όσοι παράγουν και διακινούν το fake news πλέον δε μπορούν να δηλώνουν άγνοια και θα τους καταδιώξω δικαστικά. Η ανοχή στους ψεύτες και συκοφάντες τελείωσε»
