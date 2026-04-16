Αγωνία συνεργατών και φίλων για τον Γιώργο Μυλωνάκη, στον Ευαγγελισμό σήμερα Μητσοτάκης, Δένδιας, Γεωργιάδης και άλλοι υπουργοί
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Νοσοκομείο Ευαγγελισμός Γιώργος Μυλωνάκης

Ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ συνεχίζει να βρίσκεται διασωληνωμένος στη ΜΕΘ και η κατάστασή του παραμένει σταθερή

Συνεχίζονται καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας οι προσελεύσεις στελεχών της κυβέρνησης και της ΝΔ στο Νοσοκομείο Ευαγγελισμός όπου νοσηλεύεται ο Γιώργος Μυλωνάκης.

Στον Ευαγγελισμό βρέθηκαν σήμερα, μεταξύ άλλων, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, η υπουργός Εσωτερικών Νίκη Κεραμέως και ο Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών της Ελλάδας Νίκος Παπαθανάσης.


Σύμφωνα με το νεότερο ιατρικό ανακοινωθέν που εξέδωσε σήμερα το μεσημέρι το νοσοκομείο Ευαγγελισμός, «ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ κος Γεώργιος Μυλωνάκης, συνεχίζει να βρίσκεται διασωληνωμένος στη ΜΕΘ και η κατάστασή του παραμένει σταθερή».

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών της Ελλάδας Νίκος Παπαθανάσης.

Νωρίτερα στο νοσοκομείο έφτασε και ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.


Στον Ευαγγελισμό βρέθηκαν και ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης, ο Σταύρος Καλαφάτης, η υπουργός Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη, ο υφυπουργός Υγείας, Μάριος ΘεμιστοκλέουςΚώστας Κατσαφάδος, η αναπληρωτής υπουργός Υγείας, Ειρήνη Αγαπηδάκη, ο υφυπουργός εσωτερικών της Ελλάδας αρμόδιος για θέματα Μακεδονίας-Θράκης, Κωνσταντίνος Γκιουλέκας, ο σύμβουλος επικοινωνίας του πρωθυπουργού, Χρήστος Ζωγράφος, η δημοσιογράφος Μάρα Ζαχαρέα.

Ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης

Η υπουργός Εργασίας, Νίκη Κεραμέως

Ο υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Κωνσταντίνος Κατσαφάδος

Ο υφυπουργός Υγείας, Μάριος Θεμιστοκλέους
