Τηλεδιάσκεψη ηγετών για την ψηφιακή ασφάλεια των παιδιών: Κοινή ευρωπαϊκή δράση ζήτησε ο Μητσοτάκης
Κυριάκος Μητσοτάκης Εμανουέλ Μακρόν

Τηλεδιάσκεψη ηγετών για την ψηφιακή ασφάλεια των παιδιών: Κοινή ευρωπαϊκή δράση ζήτησε ο Μητσοτάκης

Ο πρωθυπουργός ενημέρωσε για την απόφαση της Ελλάδας να νομοθετήσει σύντομα την απαγόρευση πρόσβασης ανηλίκων κάτω των 15 ετών σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Τηλεδιάσκεψη ηγετών για την ψηφιακή ασφάλεια των παιδιών: Κοινή ευρωπαϊκή δράση ζήτησε ο Μητσοτάκης
Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συμμετείχε σήμερα σε τηλεδιάσκεψη ευρωπαίων ηγετών με αντικείμενο την προστασία των ανηλίκων στο διαδίκτυο και τη διαμόρφωση κοινού ευρωπαϊκού πλαισίου για την πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η πρωτοβουλία για τη σύγκληση της τηλεδιάσκεψης ανήκε στον Πρόεδρο της Γαλλίας Εμμανουέλ Μακρόν, ενώ σε αυτήν συμμετείχαν εκπρόσωποι 14 κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης, ο πρωθυπουργός ενημέρωσε για την απόφαση της Ελλάδας να νομοθετήσει σύντομα την απαγόρευση πρόσβασης ανηλίκων κάτω των 15 ετών σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μέτρο που θα ισχύσει από την 1η Ιανουαρίου 2027.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε την ανάγκη να υπάρξει ευρωπαϊκός μηχανισμός επαλήθευσης ηλικίας, καθώς και ευρωπαϊκή ηλικία ψηφιακής ενηλικίωσης, ώστε οι εθνικές πρωτοβουλίες να είναι πλήρως εναρμονισμένες με τη νομοθεσία της ΕΕ.

Τηλεδιάσκεψη ηγετών για την ψηφιακή ασφάλεια των παιδιών: Κοινή ευρωπαϊκή δράση ζήτησε ο Μητσοτάκης
Τηλεδιάσκεψη ηγετών για την ψηφιακή ασφάλεια των παιδιών: Κοινή ευρωπαϊκή δράση ζήτησε ο Μητσοτάκης
