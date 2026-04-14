Η Συνθήκη της Λωζάννης καθορίζει με σαφήνεια τον χαρακτήρα της μειονότητας στη Θράκη ως θρησκευτικής, απαντά το ΥΠΕΞ στην Τουρκία

Το ΥΠΕΞ τονίζει τον σεβασμό και την προστασία των δικαιωμάτων των μελών της μειονότητας ως Ελλήνων πολιτών με πλήρη ισονομία και ισοπολιτεία, σημειώνοντας ότι επαναλαμβανόμενες τοποθετήσεις που αμφισβητούν το πλαίσιο αυτό δεν συμβάλλουν στην εμπιστοσύνη και τις σχέσεις καλής γειτονίας