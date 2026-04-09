Ο γ.γ. του Άμυνας Αντώνης Οικονόμου αναγορεύτηκε σε Αρχιπλοίαρχο επί τιμή - Η άγνωστη ιστορία διαπραγμάτευσης για τα υποβρύχια 214
Στη συγκινητική τελετή ήταν παρόντες ο υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας και όλοι οι αρχηγοί ΓΕΕΘΑ και των τριών Σωμάτων όπλων
Σε μια συγκινητική μικρή τελετή χθες στο Πεντάγωνο, ο γενικός γραμματέας του υπουργείου Άμυνας Αντώνης Οικονόμου, αναγορεύτηκε σε Αρχιπλοίαρχος επί τιμή.
Ήταν παρόντες όλοι: Ο υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας του οποίου ο κ. Οικονόμου είναι στενότατος συνεργάτης και όλοι οι αρχηγοί ΓΕΕΘΑ και των τριών Σωμάτων όπλων.
Στην τελετή μίλησε ο ίδιος για τη διαδρομή του στο υπουργείο Άμυνας που χρονολογείται από το 2012 ως ειδικός γραμματέας και εν συνεχεία ως γενικός γραμματέας.
Ο κ. Οικονόμου με σπουδές στη Γερμανική Σχολή Θεσσαλονίκης και στη Νομική Σχολή Θεσσαλονίκης αλλά και στη Χαϊδελβέργη, μίλησε για το μεγαλύτερο του επίτευγμα στη θέση αυτή: «Με μεγάλη τιμή και ιδιαίτερη συγκίνηση αποδέχθηκα τον τίτλο του επίτιμου Αρχιπλοιάρχου. Η πρωτοβουλία προήλθε από την ηγεσία του Πολεμικού Ναυτικού την περίοδο 2013-14 επί Αρχηγίας του Ευάγγελος Αποστολάκη σε αναγνώριση της συμβολής μου για την απόκτηση των 4 υποβρυχίων τύπου 214», είπε αρχικά.
Θυμήθηκε την αγωνία και τον κόπο που κατέβαλε παρότι, όπως είπε «δυστυχώς ήμουν τελείως μόνος γιατί όλοι φοβόντουσαν τη φυλακή, όπως μου έλεγαν - υπήρχαν και σχετικά δημοσιεύματα εκείνη την εποχή» και πρόσθεσε: «Το βασικό είναι ότι κατάφερα να ρίξω την τιμή για τα 4 υποβρύχια 214 για τα οποία το 2020 στην κρίση περηφανευόμασταν καθώς και τις 4 πυραυλακάτους μόνος μου τελείως».
Ο Αντώνης Οικονόμου θυμήθηκε τις δύσκολες εκείνες διαπραγματεύσεις. «Τις πρώτες ημέρες του Ιουλίου 2012 που πήγαμε στο υπουργείο ήρθε αμέσως η εταιρεία του SAFA και μας ζήτησαν 150 εκατομμύρια για να τελειώσουν οι εργασίες και να ολοκληρωθεί η διαδικασία για τα 4 υποβρύχια. Θυμίζω ότι το υπόλοιπο συμβατικό επίσημο χρέος στους Γερμανούς και σταΝαυπηγεία Σκαραμαγκά ήταν μόνο 75 εκατομμύρια. Η άλλη πλευρά ισχυριζόταν συνέχεια ότι τα χρήματα ήταν παραπάνω και για να τελειώσουν ζητούσαν τα διπλάσια. Κάποια στιγμή έφτασαν και στα 300 (!) εκατομμύρια με το πρόσχημα ότι έπρεπε να γίνουν πολλές νέες εργασίες. Ευτυχώς, το Πολεμικό Ναυτικό τα αντέκρουσε υπεύθυνα!».
