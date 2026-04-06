ΟΠΕΚΕΠΕ: Στη Βουλή φτάνει αύριο και η δικογραφία για Χαράλαμπο Αθανασίου και Τάσο Χατζηβασιλείου
ΟΠΕΚΕΠΕ: Στη Βουλή φτάνει αύριο και η δικογραφία για Χαράλαμπο Αθανασίου και Τάσο Χατζηβασιλείου
Οι δύο υποθέσεις δεν σχετίζονται με το αντικείμενο των ευρωπαϊκών ερευνών και δεν αφορούν ευρωπαϊκά κονδύλια αλλά με το αδίκημα της ηθικής αυτουργίας σε απιστία
Στη Βουλή αναμένεται αύριο Μ. Τρίτη και νέα δικογραφία που σχετίζεται με την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και αφορά τον βουλευτή Λέσβου Μπάμπη Αθανασίου και τον βουλευτή Σερρών Τάσο Χατζηβασιλείου.
Πρόκειται για στοιχεία που εντόπισε η ευρωπαϊκή εισαγγελία αλλά τα διαβίβασε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών καθώς οι δύο υποθέσεις δεν σχετίζονται με το αντικείμενο των ευρωπαϊκών ερευνών και δεν αφορούν ευρωπαϊκά κονδύλια.
Το νέο αίτημα θα ζητά την άρση ασυλίας των Αθανασίου - Χατζηβασιλείου ενώ οι υποθέσεις σχετίζονται με το αδίκημα της ηθικής αυτουργίας σε απιστία.
Σύμφωνα με πληροφορίες οι συγκεκριμένες υποθέσεις θα συζητηθούν στην Επιτροπή Δεοντολογίας του κοινοβουλίου μετά την Κυριακή του Θωμά. Στη συνέχεια θα ομαδοποιηθούν με τα αντίστοιχα αιτήματα των 11 για να μπουν από κοινού στην Ολομέλεια.
Να σημειωθεί πως ο κ. Αθανασίου σε δήλωση του αναφέρει: «Ας δούμε τι έχω κάνει. Κατ’ αρχάς θέλω να τονίσω ότι η δικογραφία, στην οποία αναφέρομαι, δεν έχει σχέση με την έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
Αλλά ας δούμε τι έχω κάνει. Ζήτησα από τον Πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ να διορθωθεί η μειωμένη μοριοδότηση ενδιαφερόμενης αγρότισσας της περιφέρειάς μας, η οποία οφείλεται σε αμέλεια του μελετητή της, ο οποίος συμπλήρωσε τη σχετική φόρμα προγράμματος σε λάθος κατηγορία.
Η διόρθωση δεν κατέστη δυνατόν να γίνει, διότι στο μεταξύ είχε κλείσει το σχετικό πρόγραμμα. Δεν ζήτησα από τον Πρόεδρο να προβεί σε παράνομη πράξη αλλά να αποκατασταθεί μια αδικία.
Συνεπώς, διερωτώμαι ποια παράβαση έκανε ο πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ και ποια είναι η ηθική μου αυτουργία, σε μια ανύπαρκτη παράβαση.
Αυτό μου αποδίδεται. Αυτό έπραξα και δεν το έπραξα για πρώτη φορά. Και δηλώνω κατηγορηματικά, ότι αυτό θα συνεχίσω να κάνω και αύριο και μεθαύριο και συνεχώς, όσο υπηρετώ, με υπευθυνότητα και συνέπεια, αυτόν τον τόπο και τους ανθρώπους του, όταν απαιτείται να διορθώνονται λάθη από αβλεψίες ή αμέλειες αρμοδίων οργάνων.
Και συνιστώ, να είναι πιο ευέλικτες οι υπηρεσίες για να κατανοούν ότι πολλοί κτηνοτρόφοι και αγρότες μας δεν έχουν εξοικειωθεί στη συμπλήρωση και τον έλεγχο των σχετικών δικαιολογητικών, με συνέπεια να χάνουν ευεργετήματα που νόμιμα δικαιούνται».
Πρόκειται για στοιχεία που εντόπισε η ευρωπαϊκή εισαγγελία αλλά τα διαβίβασε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών καθώς οι δύο υποθέσεις δεν σχετίζονται με το αντικείμενο των ευρωπαϊκών ερευνών και δεν αφορούν ευρωπαϊκά κονδύλια.
Το νέο αίτημα θα ζητά την άρση ασυλίας των Αθανασίου - Χατζηβασιλείου ενώ οι υποθέσεις σχετίζονται με το αδίκημα της ηθικής αυτουργίας σε απιστία.
Σύμφωνα με πληροφορίες οι συγκεκριμένες υποθέσεις θα συζητηθούν στην Επιτροπή Δεοντολογίας του κοινοβουλίου μετά την Κυριακή του Θωμά. Στη συνέχεια θα ομαδοποιηθούν με τα αντίστοιχα αιτήματα των 11 για να μπουν από κοινού στην Ολομέλεια.
Να σημειωθεί πως ο κ. Αθανασίου σε δήλωση του αναφέρει: «Ας δούμε τι έχω κάνει. Κατ’ αρχάς θέλω να τονίσω ότι η δικογραφία, στην οποία αναφέρομαι, δεν έχει σχέση με την έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
Αλλά ας δούμε τι έχω κάνει. Ζήτησα από τον Πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ να διορθωθεί η μειωμένη μοριοδότηση ενδιαφερόμενης αγρότισσας της περιφέρειάς μας, η οποία οφείλεται σε αμέλεια του μελετητή της, ο οποίος συμπλήρωσε τη σχετική φόρμα προγράμματος σε λάθος κατηγορία.
Η διόρθωση δεν κατέστη δυνατόν να γίνει, διότι στο μεταξύ είχε κλείσει το σχετικό πρόγραμμα. Δεν ζήτησα από τον Πρόεδρο να προβεί σε παράνομη πράξη αλλά να αποκατασταθεί μια αδικία.
Συνεπώς, διερωτώμαι ποια παράβαση έκανε ο πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ και ποια είναι η ηθική μου αυτουργία, σε μια ανύπαρκτη παράβαση.
Αυτό μου αποδίδεται. Αυτό έπραξα και δεν το έπραξα για πρώτη φορά. Και δηλώνω κατηγορηματικά, ότι αυτό θα συνεχίσω να κάνω και αύριο και μεθαύριο και συνεχώς, όσο υπηρετώ, με υπευθυνότητα και συνέπεια, αυτόν τον τόπο και τους ανθρώπους του, όταν απαιτείται να διορθώνονται λάθη από αβλεψίες ή αμέλειες αρμοδίων οργάνων.
Και συνιστώ, να είναι πιο ευέλικτες οι υπηρεσίες για να κατανοούν ότι πολλοί κτηνοτρόφοι και αγρότες μας δεν έχουν εξοικειωθεί στη συμπλήρωση και τον έλεγχο των σχετικών δικαιολογητικών, με συνέπεια να χάνουν ευεργετήματα που νόμιμα δικαιούνται».
