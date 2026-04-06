Τσιάρας για ΟΠΕΚΕΠΕ: «Δεν έγινε απολύτως τίποτα παράνομο, θα το ξαναέκανα 100 φορές»
«Δεν θα έπαυα ποτέ να υπερασπίζομαι τον αδύναμο πολίτη», ανέφερε ο πρώην υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και δήλωσε πως θα είναι υποψήφιος στις επόμενες βουλευτικές εκλογές
Το ότι δεν έπραξε τίποτα παράνομο επανέλαβε ο πρώην υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας σε συνέντευξή του αναφορικά με την εμπλοκή του ονόματός του στη δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
Μιλώντας στην τηλεόραση του ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα», λίγες ώρες μετά τη δήλωσή του με την οποία ζήτησε την άρση της ασυλίας του, ο κ. Τσιάρας αναφέρθηκε στα όσα του καταλογίζονται, ενώ υπογράμμισε πως θα είναι κανονικά υποψήφιος στις επόμενες βουλευτικές εκλογές.
«Υπάρχουν κάποια περιστατικά που κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει, γιατί στοιχειοθετούν την ίδια την πραγματικότητα. Αυτά που θα επιχειρήσω να σας πω, πάντα σε συνδυασμό με ό,τι εισφέρεται στη δικογραφία, τουλάχιστον κατά τη δική μου άποψη δεν επιδέχονται καμία αμφισβήτηση, γιατί είναι τα πραγματικά γεγονότα, είναι τα πραγματικά περιστατικά», ανέφερε αρχικά ο κ. Τσιάρας.
Και εξήγησε: «Τι συνέβη; Μετά τον Ιανό -γνωρίζετε τον Ιανό στην Καρδίτσα, που ήταν ένα σπάνιο καιρικό φαινόμενο- δημιουργήθηκαν αδιανόητες καταστροφές σε όλα τα μήκη και τα πλάτη που αφορούσαν ειδικότερα τη συγκεκριμένη περιοχή. Μετά τον Ιανό λοιπόν, ένας αγρότης πηγαίνει στο γραφείο μου και συναντά έναν συνεργάτη μου, φοβούμενος ότι υπάρχει σοβαρή πιθανότητα να χάσει το λεγόμενο ''πρασίνισμα''. Είναι ένα περιβαλλοντικό μέτρο, το οποίο δίνεται ως ενίσχυση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και παρέχεται σε πολύ συγκεκριμένες περιπτώσεις. Ποιες είναι αυτές; Όταν το αγροτεμάχιο εφάπτεται εντός αρδευτικού δικτύου, όταν το αγροτεμάχιο εφάπτεται σε μία δεντροστοιχία ή σε θάμνους.
Τι είχε συμβεί μετά τον Ιανό; Είχαν συμβεί πολλές καταστροφές, είχαν γίνει πολλές επιχωματώσεις, με άλλα λόγια να μη φαίνεται η συνέχεια του αρδευτικού καναλιού. Ο συνεργάτης μου, με μεγάλη ευγένεια και χωρίς να πει απολύτως τίποτα -όλα αυτά φαίνονται στον διάλογο- χωρίς να έχει πιέσει τον περιφερειακό προϊστάμενο του ΟΠΕΚΕΠΕ, χωρίς να του έχει πει να κλείσει τα μάτια ή να παρανομήσει, αντίθετα ζητά ποια διοικητική λύση μπορεί να υπάρξει.
Στο τέλος της ημέρας όμως, επειδή δεν βρέθηκε κάποια λύση, ο ίδιος αγρότης, ο ίδιος ο γεωργός, αναγκάστηκε να βγάλει μόνος του τις επιχωματώσεις, να γίνει ο έλεγχος του ΟΠΕΚΕΠΕ και πιστοποιημένα ο ΟΠΕΚΕΠΕ να δηλώσει ότι όλα είναι εντάξει και να λάβει το λεγόμενο ''πρασίνισμα''».
«Δεν έγινε απολύτως τίποτα παράνομο», είπε σε άλλο σημείο ο πρώην υπουργός.
Και συνέχισε: «Πόσα είναι τα χρήματα τα οποία για 12 αγροτεμάχια θα έπαιρνε από το λεγόμενο «πρασίνισμα»; Ήταν 2.970 ευρώ, εάν θυμάμαι καλά. Πόσα θα έχανε εάν το συγκεκριμένο αγροτεμάχιο, ή τα τρία που εφάπτονταν στο αρδευτικό κανάλι, έβγαιναν εκτός της διαδικασίας αποζημίωσης; Εάν ήταν ένα, θα ήταν 190 ευρώ, εάν ήταν το σύνολο των τριών, θα ήταν 429,14 ευρώ».
«Δεν είναι παράβαση [...] Δεν είναι ρουσφέτι η βοήθεια και η υπεράσπιση ενός αδύναμου πολίτη που δεν έχει πρόσβαση πουθενά και έχει υποστεί καταστροφή. Δεν ζήτησα ποτέ τίποτα παράνομο. Δεν θα έπαυα ποτέ να υπερασπίζομαι τον αδύναμο πολίτη», είπε και συμπλήρωσε πως «εγώ δεν γνώριζα τίποτα, ήμουν σε απόλυτη άγνοια».
Ερωτηθείς αν τον «στέλνουν» για άρση ασυλίας για 429 ευρώ ο κ. Τσιάρας απάντησε: «190 έως 429 ευρώ. Δεν είναι παράβαση γιατί ο άνθρωπος αυτός είχε δηλώσει περισσότερες εκτάσεις πρασινίσματος απ όσες προέβλεπε η δική του καλλιεργητική έκταση. Με άλλα λόγια ακόμη και αν έβγαιναν εκτός αυτές για τις οποίες φοβόταν ότι θα χάσει το ''πρασίνισμα'', δεν θα έχανε απολύτως τίποτα από αυτά τα 429 ευρώ».
«Θα το ξαναέκανα 100 φορές. Αυτό που έγινε για τη δεδομένη χρονική στιγμή, με τις δεδομένες συνθήκες, με όλα αυτά τα οποία συνέβησαν θα το έκανα όσες φορές χρειαζόταν», είπε κλείνοντας αναφερόμενος στην υπόθεση.
Σε ερώτηση για το εάν θα είναι υποψήφιος στις επόμενες εκλογές απάντησε: «Βεβαίως και θα είμαι. Προσωπικά δεν έχω κανένα συνειδησιακό πρόβλημα ούτε ανησυχώ για κανένα ζήτημα που αφορά τη νομιμότητα».
